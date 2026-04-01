Quatro horas de alegria e agonia: como um restaurante italiano de Nova York capturou com perfeição a tristeza da Itália após ficar de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva

Dava para ver a tela de qualquer lugar. O Ribalta é, reconhecidamente, um espaço estreito, um pedaço de Nápoles recortado em uma fachada na 12th Street. Grupos de cinco ou mais pessoas sentavam-se em mesas compridas no meio do salão. Os frequentadores habituais ocupavam o balcão, enquanto Sebastian, o barman, servia um fluxo constante de aperitivos, Peronis e spritzes. A Coca-Cola — sempre servida em garrafa de vidro com um copo alto de acompanhamento — também voava para a multidão às dezenas. Um homem sentado no bar tentava convencer quem quisesse ouvir a comprar uma bebida que ele havia inventado — e estava tentando lançar no mercado.

Vinte minutos antes do pontapé inicial, a bandeira foi hasteada. Um senhor de cabelos presos em um elegante coque masculino e vestindo uma jaqueta Kappa da Itália abriu caminho pela multidão para prender atricolor na parede. Música pop italiana tocava alto ao seu redor.

Quinze minutos antes do pontapé inicial, as pessoas passaram simplesmente a arrastar cadeiras. A equipe, acostumada a esse tipo de coisa, reagiu na hora. Bebidas, comida, pão, água da torneira: o fluxo nunca parou. As camisetas também estavam lá. O futebol italiano, é verdade, tem passado por um período de estagnação ultimamente. As estrelas atuais — assim como a seleção, na verdade — eram escassas. No entanto, os nomes da velha guarda estavam bem representados: Andrea Pirlo, Francesco Totti e Gigi Buffon. Havia também lembranças gritantes de que, apesar de todas as fraquezas da Itália na Copa do Mundo nos últimos tempos, esta ainda é uma seleção que venceu um campeonato europeu há menos de cinco anos. Assim, quando Giorgio Chiellini — capitão daquela equipe — apareceu na transmissão de TV, o nível de barulho aumentou significativamente.

E então, silêncio. Todos se levantaram. O mestre de cerimônias, que vinha tocando uma série de músicas italianas enquanto o local se enchia, instruiu os clientes a se levantarem para o hino nacional italiano:

Stringiamoci a coorte!

Siam pronti alla morte.

Estamos prontos para a morte,

L'Italia chiamò.

Stringiamoci a coorte!

Os torcedores cantaram cada palavra e gritaram em uníssono depois. O mestre de cerimônias tentou aproveitar todo esse patriotismo, incentivando os torcedores a bater palmas, cantar e dançar.

Mas quando o jogo começou, a tensão ficou evidente. O futebol italiano está nervoso. Isso se sente em todos os níveis. A federação de futebol transferiu a semifinal das eliminatórias de San Siro — o local habitual para jogos dessa magnitude — para a muito menor Bergamo, tamanha era a pressão esperada da torcida.

Isso ficou igualmente claro aqui. A Itália começou desorganizada. Alguns passes falharam. Nicolo Barella — seu meio-campista central de elite — perdeu a bola. Os clientes gemeram. Gianluigi Donnarumma chutou a bola para fora do campo. Algumas palavras de reprovação foram gritadas. E quando a Bósnia e Herzegovina avançou, o lugar ficou em silêncio. Permaneceu assim enquanto a Itália lutava para se firmar. As pizzas eram servidas pelos garçons em quase silêncio.

Houve um grito de ansiedade de um cliente quando Edin Dzeko, da Bósnia, girou e chutou — seguido por algumas risadas nervosas.

E quando a Itália marcou, o lugar explodiu. Foi um presente, na verdade. O goleiro bósnio passou a bola para os pés de Barella, que cruzou para Moise Kean. O atacante mandou a bola no ângulo superior e saiu correndo de alegria. Nova York comemorou com ele. A música começou a tocar. As pessoas começaram a pular. Os garçons bateram as garrafas umas nas outras. Até mesmo o barman, tão concentrado em servir bebida após bebida, permitiu-se um momento de comemoração.