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Pirlo shirt fanTom Hindle
Thomas Hindle

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Quatro horas de alegria e agonia: como um restaurante italiano de Nova York capturou com perfeição a tristeza da Itália após ficar de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva

Análises
Itália
Especiais e Opinião
Bósnia e Herzegovina x Itália
Bósnia e Herzegovina
Eliminatórias Europeias

A Itália não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva na terça-feira, e uma reunião em um restaurante de Nova York mostrou o quanto é doloroso ficar de fora do torneio.

NOVA YORK — O homem deixou seu pedido bem claro:

Prosciutto, mozzarella, pão e uma Peroni, por favor

Ele estava inclinado sobre o balcão, quase gritando em meio a uma multidão de camisas na Ribalta Pizzeria, um restaurante napolitano logo ao norte do que se poderia chamar de limites tradicionais da Little Italy de Nova York. Na verdade, ele se destacava. O resto do lugar era um mar de azul Azzurri, uma mistura de camisetas, t-shirts e moletons. O homem estava vestido com um terno completo e carregava uma bolsa de viagem sofisticada. Presumivelmente, ele estava prestes a viajar para longe.

Mas primeiro, como todos os outros no restaurante, ele tinha uma partida de futebol para assistir. A partida da repescagem das eliminatórias da Copa do Mundo da Itália contra a Bósnia e Herzegovina na tarde de terça-feira carregava um peso especial. Os italianos, quatro vezes campeões da Copa do Mundo, não participam do torneio desde 2014. Espera-se que sejam uma potência global do futebol, mas nem sequer estiveram entre os participantes do maior palco nos últimos anos.

A terça-feira foi uma chance de mudar isso. E em um restaurante na parte baixa de Manhattan, cada momento de alegria, angústia, agonia e descrença foi vivido, a milhares de quilômetros do evento real, mas como se os torcedores estivessem bem ali no estádio.

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    O início nervoso

    Dava para ver a tela de qualquer lugar. O Ribalta é, reconhecidamente, um espaço estreito, um pedaço de Nápoles recortado em uma fachada na 12th Street. Grupos de cinco ou mais pessoas sentavam-se em mesas compridas no meio do salão. Os frequentadores habituais ocupavam o balcão, enquanto Sebastian, o barman, servia um fluxo constante de aperitivos, Peronis e spritzes. A Coca-Cola — sempre servida em garrafa de vidro com um copo alto de acompanhamento — também voava para a multidão às dezenas. Um homem sentado no bar tentava convencer quem quisesse ouvir a comprar uma bebida que ele havia inventado — e estava tentando lançar no mercado.

    Vinte minutos antes do pontapé inicial, a bandeira foi hasteada. Um senhor de cabelos presos em um elegante coque masculino e vestindo uma jaqueta Kappa da Itália abriu caminho pela multidão para prender atricolor na parede. Música pop italiana tocava alto ao seu redor.

    Quinze minutos antes do pontapé inicial, as pessoas passaram simplesmente a arrastar cadeiras. A equipe, acostumada a esse tipo de coisa, reagiu na hora. Bebidas, comida, pão, água da torneira: o fluxo nunca parou. As camisetas também estavam lá. O futebol italiano, é verdade, tem passado por um período de estagnação ultimamente. As estrelas atuais — assim como a seleção, na verdade — eram escassas. No entanto, os nomes da velha guarda estavam bem representados: Andrea Pirlo, Francesco Totti e Gigi Buffon. Havia também lembranças gritantes de que, apesar de todas as fraquezas da Itália na Copa do Mundo nos últimos tempos, esta ainda é uma seleção que venceu um campeonato europeu há menos de cinco anos. Assim, quando Giorgio Chiellini — capitão daquela equipe — apareceu na transmissão de TV, o nível de barulho aumentou significativamente.

    E então, silêncio. Todos se levantaram. O mestre de cerimônias, que vinha tocando uma série de músicas italianas enquanto o local se enchia, instruiu os clientes a se levantarem para o hino nacional italiano:

    Stringiamoci a coorte!

    Siam pronti alla morte.

    Estamos prontos para a morte,

    L'Italia chiamò.

    Stringiamoci a coorte!

    Os torcedores cantaram cada palavra e gritaram em uníssono depois. O mestre de cerimônias tentou aproveitar todo esse patriotismo, incentivando os torcedores a bater palmas, cantar e dançar.

    Mas quando o jogo começou, a tensão ficou evidente. O futebol italiano está nervoso. Isso se sente em todos os níveis. A federação de futebol transferiu a semifinal das eliminatórias de San Siro — o local habitual para jogos dessa magnitude — para a muito menor Bergamo, tamanha era a pressão esperada da torcida.

    Isso ficou igualmente claro aqui. A Itália começou desorganizada. Alguns passes falharam. Nicolo Barella — seu meio-campista central de elite — perdeu a bola. Os clientes gemeram. Gianluigi Donnarumma chutou a bola para fora do campo. Algumas palavras de reprovação foram gritadas. E quando a Bósnia e Herzegovina avançou, o lugar ficou em silêncio. Permaneceu assim enquanto a Itália lutava para se firmar. As pizzas eram servidas pelos garçons em quase silêncio.

    Houve um grito de ansiedade de um cliente quando Edin Dzeko, da Bósnia, girou e chutou — seguido por algumas risadas nervosas.

    E quando a Itália marcou, o lugar explodiu. Foi um presente, na verdade. O goleiro bósnio passou a bola para os pés de Barella, que cruzou para Moise Kean. O atacante mandou a bola no ângulo superior e saiu correndo de alegria. Nova York comemorou com ele. A música começou a tocar. As pessoas começaram a pular. Os garçons bateram as garrafas umas nas outras. Até mesmo o barman, tão concentrado em servir bebida após bebida, permitiu-se um momento de comemoração.

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    Nunca se estabelecer

    No entanto, o nervosismo permanecia. A Itália aprendeu, nos últimos anos, que não pode relaxar totalmente quando se trata de sua seleção de futebol. Mesmo as vitórias foram conquistadas da maneira mais apertada possível. Esta equipe não gosta de facilitar as coisas.

    Assim, com uma vantagem de um gol contra um adversário teoricamente inferior, não havia muita alegria no ar. O estádio tremia de ansiedade. E Alessandro Bastoni também. O zagueiro central fez o tipo de entrada que todo zagueiro central espera não ter que fazer. Ele perdeu um metro de vantagem sobre o adversário e, percebendo que estava um passo atrás, o zagueiro da Inter se lançou. A bola voou à frente, e Bastoni derrubou o jogador com uma entrada boba. O árbitro lhe mostrou o cartão vermelho direto por impedir uma oportunidade de gol.

    O Ribalta explodiu em descrença. Palavrões foram gritados em italiano, inglês e espanhol. Quando o VAR confirmou que a decisão estava, de fato, correta, tudo o que os poucos espectadores puderam fazer foi gemer e balançar a cabeça.

    O intervalo trouxe cigarros. Muitos deles. Dezenas de torcedores nervosos se espalharam pela calçada. Era um dia quente em Nova York, e o cheiro se espalhou pelo ar. O restaurante informou aos torcedores que estava tecnicamente lotado, mas algumas pessoas a mais entraram, abrindo caminho à força para assistir ao segundo tempo.

    O que restou foi uma experiência dolorosa para aqueles vestidos de azul italiano. As Peronis foram trocadas por espressos em massa, a dose de cafeína pós-almoço sendo uma experiência praticamente onipresente. Isso também pode ter alimentado uma ansiedade desenfreada.

    O técnico Gennaro Gattuso, um disciplinador severo e um treinador bastante conservador, respondeu ao cartão vermelho montando sua equipe em uma formação mais defensiva. A Itália mal tocou na bola nos primeiros minutos do segundo tempo. Isso trouxe um tipo diferente de fervor. De repente, um ataque ofensivo se transformou em uma luta pela sobrevivência.

    O futebol italiano foi construído com base em formações defensivas sólidas, e os torcedores pareciam adorar isso. As entradas foram comemoradas como gols. Donnarumma fez 10 defesas notáveis. Cada uma delas recebeu o reconhecimento total da torcida.

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    O medo de um empate

    Então, deveria ter chegado o momento de glória da Itália.

    Kean passou pelo zagueiro. A torcida se levantou das arquibancadas. Os gritos ficaram mais altos. Kean avançou em direção ao gol. Os celulares foram erguidos coletivamente no ar.

    Kean chutou a bola dois palmos acima da trave.

    “MERDA!”, gritou o empresário, que a essa altura já havia terminado seu prosciutto, além de dois espressos e um cigarro. Outra chance surgiu alguns minutos depois, com o mesmo resultado. Naquele momento, o restaurante estava em um silêncio atordoado.

    A única coisa que se ouvia era o tilintar do gelo nas coqueteleiras, enquanto a equipe do bar continuava trabalhando duro — embora não estivesse muito claro para quem eles estavam servindo. Um homem barulhento falava um pouco alto demais, pedindo uma “dose grande, meu amigo” de seu vinho tinto. Ele recebeu alguns olhares de raiva e enterrou o rosto em um copo de Chianti.

    O gol da Bósnia estava chegando. E foi uma jogada feia. A bola foi para o segundo poste. Donnarumma defendeu o chute inicial. Mas a bola foi empurrada para dentro da linha. E de repente — mas de alguma forma inevitavelmente — o placar ficou empatado em 1 a 1, faltando 10 minutos para o fim.

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    O medo de perder

    A prorrogação ficou feia. As substituições de Gattuso foram, em sua maioria, defensivas, e a torcida não gostou nada disso. Eles pediram mais garra, mais ataque. Barella foi substituído, parecendo exausto.

    Um adolescente ficou boquiaberto, sem acreditar, ao ver o melhor jogador da Itália sair de campo.

    No jogo em si, houve outro momento de polêmica. Sandro Tonali recebeu um passe. Nikola Katic o derrubou por trás, logo fora da área. O árbitro mostrou cartão amarelo. A torcida queria o vermelho:

    “Ele leva um cartão amarelo de merda, como é que a gente consegue um vermelho?”, gritou um torcedor, gesticulando incrédulo.

    Os pênaltis pareciam uma boa coisa, na verdade. Donnarumma está entre os melhores goleiros do futebol mundial em defesas de pênaltis, e a Itália venceu duas disputas consecutivas por pênaltis para conquistar a Euro 2020. A Bósnia precisou de pênaltis contra o País de Gales alguns dias antes. Isso talvez tenha dado à Itália uma leve indicação de onde seus jogadores poderiam chutar. E quando o árbitro apitou o fim da prorrogação, houve uma espécie de reação.

    O DJ voltou às pick-ups. Houve movimento, até mesmo algo que beirou a esperança. Mas tudo aconteceu muito, muito rápido.

    Benjamin Tahirovic marcou primeiro pela Bósnia, mandando a bola para o fundo da rede. A Itália vacilou imediatamente, com Francesco Pio Esposito chutando por cima, e foi aí que o primeiro torcedor — um garoto com uma camisa retrô do Buffon — saiu do estádio. Seguiu-se a calamidade. Donnarumma não conseguiu fazer nenhuma defesa, o clima ficou pesado e, embora Sandro Tonali tenha estabilizado as coisas por um breve momento, a Bósnia ainda mantinha a vantagem. Kerim Alajbegovic fez 3 a 1, mais torcedores foram embora e, quando Bryan Cristante acertou a trave, o jogo já estava perdido no ânimo. Esmir Bajraktarevic, nascido em Wisconsin, selou o resultado, com seu chute passando por Donnarumma e indo para o fundo da rede.

    Isso significava que a espera pela Copa do Mundo continuava. Mas isso não pareceu cair na real imediatamente.

    A maioria das pessoas saiu em silêncio. Não havia DJ, nem palavras do mestre de cerimônias, nem bebidas de graça. Murmúrios de descrença enchiam o ar. Um torcedor ficou imóvel, com a cabeça entre as mãos, por um minuto. Os funcionários do bar limparam os copos e deram de ombros.

    E o homem de terno bateu a cabeça ao sair, quase esquecendo a bolsa enquanto corria por uma rua lotada de Manhattan.