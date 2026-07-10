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Quatro contratações em oito dias! O Arsenal fecha contrato com a estrela do Barcelona, Ona Batlle, enquanto a emocionante janela de transferências de verão continua
Oficial: Arsenal conclui a contratação da estrela do Barcelona, Ona Batlle
Já há algum tempo circulavam rumores sobre a chegada de Batlle, com notícias sobre uma possível contratação surgindo pela primeira vez já em janeiro, quando o contrato da jogadora de 27 anos com o Barcelona entrava em seus últimos seis meses. O Chelsea e o London City Lionesses também teriam demonstrado interesse, segundo a jornalista Maria Tikas, mas o Arsenal sempre foi o clube mais fortemente associado à jogadora, e foi ele quem, no fim das contas, venceu a disputa pela sua contratação, anunciando oficialmente a chegada de Batlle na sexta-feira — dia do seu 27º aniversário.
Isso encerra a passagem de três anos da zagueira pelo Barça, período em que conquistou 11 títulos importantes, incluindo duas conquistas da Liga dos Campeões, após ter retornado ao clube de sua infância em 2023, após passagens pelo Levante e pelo Manchester United. Agora, ela está de volta à Inglaterra e à Superliga Feminina, na esperança de ajudar as Gunners a encerrar uma espera de sete anos por um título do campeonato.
O Arseblog apura que Batlle assinou um contrato de quatro anos, com opção de renovação por mais um ano.
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As primeiras palavras de Batlle como jogador do Arsenal
Ao falar durante sua apresentação, Batlle, que vestirá a camisa nº 22, disse: “Estou muito feliz e animada para começar. O Arsenal é um dos maiores clubes do mundo e mal posso esperar para sentir a alegria de jogar diante da nossa torcida no Emirates Stadium ao lado de tantas jogadoras excelentes. Quero conquistar títulos e sinto que este é o lugar certo para alcançar esse objetivo.”
A treinadora do Arsenal, Renee Slegers, acrescentou: “Estou muito satisfeita por termos conseguido trazer a Ona para o clube. Ela é uma lateral extremamente experiente, com forte vocação ofensiva e excelentes atributos físicos. Ela é uma vencedora e queremos conquistar mais vitórias juntas.”
Clare Wheatley, diretora de futebol feminino do Arsenal, disse: “O histórico de Ona, tanto em nível de clube quanto internacional, fala por si só — ela é uma vencedora comprovada, com sede de conquistar mais troféus. Estamos muito felizes em trazer uma das melhores zagueiras do mundo para o Arsenal, e sei que nossos torcedores vão fazê-la se sentir bem-vinda imediatamente.”
Batlle, jogador de nível mundial, reforça a defesa do Arsenal após a saída de McCabe
Conseguir uma jogadora como Batlle em uma transferência gratuita é um grande golpe de mestre para o Arsenal. Campeã da Copa do Mundo pela Espanha e bicampeã europeia pelo Barça, a jogadora de 27 anos é de nível mundial e uma das melhores laterais do mundo, possuindo a capacidade de atuar em sua posição preferida, a lateral-direita, mas também na esquerda, onde consegue inverter o jogo com eficácia para criar novos problemas para as adversárias.
Parece provável que seja justamente na lateral esquerda que Batlle venha a atuar predominantemente, após a transferência de McCabe para o Chelsea neste verão. A capitã da Irlanda foi uma peça fundamental nessa função durante a maior parte de seus 11 anos no norte de Londres e, com a estrela dos Estados Unidos, Emily Fox, garantindo a posição de lateral-direita, Batlle provavelmente preencherá a lacuna deixada por McCabe.
Sua chegada também significa que as laterais continuam entre os pontos mais fortes deste elenco do Arsenal, com a sueca Smilla Holmberg e a inglesa Taylor Hinds garantindo uma boa profundidade de elenco.
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Quatro contratações em oito dias para o Arsenal — será que vem aí uma quinta?
A contratação de Batlle também dá continuidade a um início realmente impressionante da janela de transferências de verão do Arsenal. As saídas de McCabe, Mead, Victoria Pelova, Laia Codina e Manuela Zinsberger já indicavam que provavelmente seria uma entressafra movimentada para os Gunners, cujo único título na última temporada foi a primeira edição da Copa das Campeãs da FIFA. As contratações realizadas, no entanto, têm sido extremamente notáveis.
Stanway chega como uma das melhores meio-campistas do mundo e ajudará a diminuir a dependência de Kim Little e Mariona Caldentey no meio-campo, algo em que a contratação da internacional suíça Geraldine Reuteler também contribui.
Cerci, por sua vez, acrescenta profundidade ao ataque, o que provavelmente significa maior flexibilidade na posição de Alessia Russo, que atuou bem tanto como camisa 9 quanto como camisa 10 na última temporada. Parece que Lisa Baum, a ponta de 19 anos do RB Leipzig, chegará em breve para reforçar ainda mais o ataque, com o Arseblog informando no mês passado que um acordo pela jovem, que envolveria o pagamento de uma taxa, está próximo de ser fechado.
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