Quatro contratações em oito dias! O Arsenal fecha contrato com a estrela do Barcelona, Ona Batlle, enquanto a emocionante janela de transferências de verão continua

Já há algum tempo circulavam rumores sobre a chegada de Batlle, com notícias sobre uma possível contratação surgindo pela primeira vez já em janeiro, quando o contrato da jogadora de 27 anos com o Barcelona entrava em seus últimos seis meses. O Chelsea e o London City Lionesses também teriam demonstrado interesse, segundo a jornalista Maria Tikas, mas o Arsenal sempre foi o clube mais fortemente associado à jogadora, e foi ele quem, no fim das contas, venceu a disputa pela sua contratação, anunciando oficialmente a chegada de Batlle na sexta-feira — dia do seu 27º aniversário.

Isso encerra a passagem de três anos da zagueira pelo Barça, período em que conquistou 11 títulos importantes, incluindo duas conquistas da Liga dos Campeões, após ter retornado ao clube de sua infância em 2023, após passagens pelo Levante e pelo Manchester United. Agora, ela está de volta à Inglaterra e à Superliga Feminina, na esperança de ajudar as Gunners a encerrar uma espera de sete anos por um título do campeonato.

O Arseblog apura que Batlle assinou um contrato de quatro anos, com opção de renovação por mais um ano.