Quatro campeões em seis sem italianos nas quartas de final, as duas finais do Inter são a exceção: o declínio não é mais um caso isolado, mas um sistema. Alguém quer fazer alguma coisa?

Com a pesada derrota da Atalanta, a Itália ficará de fora das quartas de final da Liga dos Campeões mais uma vez.

Chegou novamente aquele dia. Aquele dia que, regularmente, agora a cada temporada, desperta aqueles que têm o privilégio de se expressar diante de algum tipo de público. Nada de novo, por favor. No máximo, o refrão habitual daqueles que, à sua maneira, tentam dar um alerta. Um alerta que, obviamente, sempre cai no vazio.

E assim, a estatística que a OPTA nos fornece esta manhã, a menos que haja um improvável 0 a 6 do Atalanta em Munique na próxima quarta-feira, é daquelas que não só confirmam as más sensações, mas também revelam com cruel clareza o estado do futebol italiano na Europa. Nas últimas seis edições da Liga dos Campeões, em quatro ocasiões nenhuma equipe italiana conseguiu se classificar para as quartas de final. Quatro vezes em seis anos. Para encontrar o mesmo número de “fracassos europeus” — ou seja, quatro edições sem nenhuma equipe italiana nas quartas de final da Champions —, é preciso voltar até a 27ª edição do torneio. Vinte e sete.

  • Se fosse um gráfico, teria a forma de um precipício.

    No entanto, como sempre acontece quando o futebol italiano se choca com o espelho europeu, a análise coletiva segue um roteiro já bem conhecido. No dia seguinte, chegam os editoriais — aqui estamos nós — com tons severos, contritos, quase litúrgicos; artigos que falam de um sistema a reformar, de atrasos estruturais, de um modelo econômico a repensar. Evocam-se estádios antigos, viveiros empobrecidos, dívidas crônicas, estratégias industriais inexistentes. Invocam-se visões, reformas, revoluções.

  • Então, com a mesma pontualidade, nada acontece.

    O paradoxo é que o problema é conhecido há anos, quase com obstinação estatística. O futebol europeu tornou-se uma indústria cada vez mais sofisticada, onde contam infraestruturas, planejamento financeiro, governança, capacidade de produzir talentos, ideias. Nessa transformação, a Série A ficou suspensa em uma espécie de nostalgia operacional: grande o suficiente para ainda ser considerada elite, mas imóvel demais para se comportar como tal.

  • Assim, todas as primaveras europeias se repete a mesma cena.

    As equipes italianas chegam à competição com ambições declaradas e estruturas imperfeitas, lutam com dignidade por algumas rodadas e depois desaparecem. A opinião pública então se divide entre aqueles que falam de episódios infelizes, aqueles que falam de ciclos técnicos desfavoráveis e aqueles que falam de pura casualidade. Todas explicações possíveis, é claro. Mas quando uma tendência se repete quatro vezes em seis anos, o acaso começa a se parecer muito com um sistema. E o acaso, ou melhor, a anomalia, tornam-se justamente aquelas duas finais nas três edições anteriores, de alguma forma conquistadas pelo Inter de Simone Inzaghi.

  • Enquanto isso, na verdade, é o resto da Europa que corre, ganha e vence.

    Os clubes ingleses transformaram o futebol em uma máquina industrial global. Os espanhóis certamente apresentam problemas econômicos, mas pelo menos mantêm sua identidade técnica e capacidade de produzir talentos. Os alemães trabalham há décadas em infraestrutura e sustentabilidade. Até mesmo campeonatos que antes orbitavam à margem da elite europeia começaram a desenvolver modelos mais modernos e agressivos.

  • A Itália, por outro lado, discute.

    Discute sobre árbitros e VAR, principalmente. Esse é o tema preferido. Depois, de vez em quando, discute também sobre reformas dos campeonatos que nunca chegam, sobre estádios que continuam sendo belas renderizações para mostrar aos profissionais e ao público regularmente; sobre governança que nunca muda ou, quando muda, certamente não muda em essência. Discute, acima de tudo, como se o tempo ainda fosse o de vinte anos atrás, quando o peso histórico do futebol italiano era quase suficiente para garantir a competitividade internacional.

  • A verdade é que esse tempo já acabou há muito tempo.

    E talvez o sinal mais preocupante nem venha dos clubes. Ele vem da seleção nacional, que não disputa uma Copa do Mundo desde 2014. Uma ausência que deveria soar como um alarme sistêmico, mas que, em vez disso, é frequentemente tratada como um parêntese infeliz, um desvio estatístico destinado a se corrigir por si só, mais cedo ou mais tarde. Spoiler: no final do mês, poderemos nos encontrar novamente para falar sobre isso.

  • Mas, também neste caso, as estatísticas contam outra história.

    Quando um movimento perde progressivamente terreno nas competições entre clubes e, no mesmo período, perde sua presença em grandes eventos internacionais, a explicação raramente é episódica. Geralmente é estrutural.

    No entanto, no futebol italiano, a palavra “estrutural” tem uma propriedade estranha: é frequentemente pronunciada, mas quase nunca seguida de decisões igualmente drásticas. Porque isso seria necessário. Reformas reais do sistema, da governança, da sustentabilidade econômica, da formação dos jogadores, de um limite mínimo de italianos a serem colocados em campo ou de uma solução para limitar o número de estrangeiros que, dados e resultados em mãos, evidentemente não trouxeram nenhum benefício ao nosso sistema de futebol. Todas essas questões permanecem hipóteses, assuntos discutidos mais em conferências do que em conselhos federais.

  • Assim, cada temporada europeia se torna uma nova oportunidade para escrever o mesmo editorial.

    Um editorial sério, preocupado, muitas vezes compartilhável. Um editorial que identifica os problemas com precisão cirúrgica e convida a uma mudança profunda. Um editorial que, muito provavelmente, será retomado quase palavra por palavra daqui a doze meses.

    Porque no futebol italiano, hoje em dia, a verdadeira tradição que resiste não é mais a vitória. É o diagnóstico.

