Quatro campeões em seis sem italianos nas quartas de final, as duas finais do Inter são a exceção: o declínio não é mais um caso isolado, mas um sistema. Alguém quer fazer alguma coisa?

Chegou novamente aquele dia. Aquele dia que, regularmente, agora a cada temporada, desperta aqueles que têm o privilégio de se expressar diante de algum tipo de público. Nada de novo, por favor. No máximo, o refrão habitual daqueles que, à sua maneira, tentam dar um alerta. Um alerta que, obviamente, sempre cai no vazio.

E assim, a estatística que a OPTA nos fornece esta manhã, a menos que haja um improvável 0 a 6 do Atalanta em Munique na próxima quarta-feira, é daquelas que não só confirmam as más sensações, mas também revelam com cruel clareza o estado do futebol italiano na Europa. Nas últimas seis edições da Liga dos Campeões, em quatro ocasiões nenhuma equipe italiana conseguiu se classificar para as quartas de final. Quatro vezes em seis anos. Para encontrar o mesmo número de “fracassos europeus” — ou seja, quatro edições sem nenhuma equipe italiana nas quartas de final da Champions —, é preciso voltar até a 27ª edição do torneio. Vinte e sete.