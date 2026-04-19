Quatro anos no BVB terminam da pior maneira possível: Niklas Süle nunca conseguiu se vingar do FC Bayern

Aos 37 minutos, Süle escorregou infelizmente dentro da área ao tentar marcar o atacante do Hoffenheim, Andrej Kramaric, e torceu o joelho. Já durante a queda, ele contorceu o rosto de dor; pouco antes de cair de costas, Süle estendeu o braço para cima. No mesmo instante, a bola chutada por Kramaric acertou sua mão. O árbitro Daniel Siebert deixou o jogo prosseguir inicialmente, depois permitiu que Süle fosse atendido, esperou até que o zagueiro, com lágrimas nos olhos e apoiado por socorristas, saísse mancando do campo e só então correu para a linha lateral para rever as imagens da jogada. Ele decidiu – de acordo com as regras totalmente absurdas sobre mão na bola – marcar pênalti. Quando Kramaric converteu o pênalti, fazendo 1 a 0, Süle já estava nos bastidores do estádio. “Ainda não sabemos nada com certeza. Pelo menos ele conseguiu pisar. Isso já é um bom sinal”, relatou Kovac mais tarde. O diretor executivo Lars Ricken, porém, estava menos otimista: “Já há suspeita de uma lesão grave. Ele está no vestiário com uma bandagem no joelho”, relatou.

Süle deixará o BVB no verão, após quatro anos em grande parte infelizes. Isso já está definido desde meados de março. Mas agora, o infeliz deslize de Süle, que resultou em uma grave lesão no joelho e causou um pênalti, pode, para piorar ainda mais, ter proporcionado involuntariamente uma imagem que ficará marcada de sua passagem pelo BVB.

Não que isso ainda fosse necessário, já havia, por exemplo, aquela foto dele pouco antes da final da Liga dos Campeões de 2024, que o mostrava com a camisa bem apertada na barriga durante o treino.





E, além disso, imagens mais do que suficientes da reabilitação. Até sábado, Süle havia ficado fora de ação por um total de 226 dias nas duas últimas temporadas. 226 dias ou 39 jogos perdidos por lesões. Só nesta temporada, ele já havia ficado de fora devido a uma lesão muscular e no dedo do pé, problemas nas costas e uma distensão na coxa. A partida contra seu primeiro clube profissional foi apenas sua décima atuação na Bundesliga nesta temporada, na qual ele somou 485 minutos em campo.