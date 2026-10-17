O presidente do Bayern, Hainer, descartou uma investida por Wirtz apesar do início lento do jogador na Inglaterra. O meia de 23 anos chegou ao Liverpool vindo do Bayer Leverkusen em 2025, após construir a reputação de ser um dos maiores talentos da Bundesliga.

No entanto, o jogador da seleção alemã tem encontrado dificuldades para repetir aquela forma brilhante em Anfield. Seus problemas na Premier League chamaram a atenção de observadores em seu país de origem e alimentaram especulações de que o Bayern poderia lhe oferecer uma saída.

Hainer tratou de encerrar os rumores e confirmou que o clube não pretende fazer uma proposta pelo jogador. Embora o Bayern o tenha em alta conta, não considera uma negociação neste momento.