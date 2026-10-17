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Florian Wirtz Liverpoolgetty
Yosua Arya
Traduzido por

“Quase sinto um pouco de pena”: dirigente do Bayern de Munique Herbert Hainer faz declaração sincera sobre Florian Wirtz em meio às dificuldades persistentes do Liverpool

F. Wirtz
Liverpool
Bayern de Munique
Bundesliga
Premier League

O presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, demonstrou compreensão por Florian Wirtz após seu início lento no Liverpool. No entanto, o dirigente alemão afirma que o clube bávaro não oferecerá ao ex-meia do Bayer Leverkusen uma saída de Anfield.

  • Bayern de Munique descarta contratação de Wirtz

    O presidente do Bayern, Hainer, descartou uma investida por Wirtz apesar do início lento do jogador na Inglaterra. O meia de 23 anos chegou ao Liverpool vindo do Bayer Leverkusen em 2025, após construir a reputação de ser um dos maiores talentos da Bundesliga.

    No entanto, o jogador da seleção alemã tem encontrado dificuldades para repetir aquela forma brilhante em Anfield. Seus problemas na Premier League chamaram a atenção de observadores em seu país de origem e alimentaram especulações de que o Bayern poderia lhe oferecer uma saída.

    Hainer tratou de encerrar os rumores e confirmou que o clube não pretende fazer uma proposta pelo jogador. Embora o Bayern o tenha em alta conta, não considera uma negociação neste momento.

  • Florian Wirtz Liverpool 2026-27Getty

    Hainer se solidariza com estrela em má fase

    Ao falar sobre a adaptação do meio-campista ao futebol inglês, Hainer admitiu sentir certa pena de seu compatriota. Ele também destacou a importância de Wirtz recuperar a boa forma antes dos próximos compromissos internacionais.

    “Antes de tudo, acho que Florian Wirtz é um jogador excepcional, não há absolutamente nenhuma dúvida disso”, disse Hainer, citado pelo Sports Witness. “Sinto até um pouco de pena dele por ainda não ter encontrado na Inglaterra a forma que tinha no Leverkusen, porque também precisamos dele na seleção alemã.”

  • Reserva confiável apesar do início discreto

    Wirtz continua a ter o apoio total do técnico do Liverpool, Andoni Iraola, apesar de seus números abaixo do esperado. O meia alemão foi titular em todos os oito jogos do Liverpool na Premier League e na Champions League até agora nesta temporada.

    No entanto, sua produção segue modesta: foram apenas duas assistências nessas oito partidas iniciais. Apesar das críticas externas e das especulações sobre transferências, o Bayern considera que seu elenco já está completo.

    “Temos um elenco de tanta qualidade que estamos extremamente satisfeitos no momento e, por isso, esse não é um assunto para nós”, concluiu Hainer.

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  • Florian Wirtz Liverpool 2026 Sommergetty

    Iraola segue confiando no meia de criação

    Para Wirtz, o foco imediato continua sendo dar a volta por cima em campo no Liverpool. Iraola claramente vê o meio-campista criativo como peça fundamental de sua escalação titular, dando a ele minutos de jogo regularmente e demonstrando grande confiança em seu futebol.

    Agora, cabe a Wirtz transformar essa presença constante entre os titulares em contribuições decisivas. Ele precisa aumentar sua influência no terço final do campo e melhorar seus números de participações em gols ao longo da temporada.

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