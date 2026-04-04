"Quase impossível!" O FC Barcelona supostamente sonha com uma mega-contratação da Bundesliga

Ele está no Barcelona apenas por empréstimo do Manchester United até o final da temporada, sendo que sua permanência no clube é improvável devido às elevadas exigências salariais do jogador inglês. A opção de compra no valor de 30 milhões de euros não foi exercida.

No entanto, no Blaugrana estão cientes de que uma transferência de Diomande seria extremamente difícil de concretizar, afinal o jogador de 19 anos ainda tem contrato com o Leipzig até 2030. Segundo informações, as exigências de transferência do Leipzig estariam acima da marca de 100 milhões de euros, o que seria praticamente impossível de arcar para os catalães, que passam por dificuldades financeiras.

Além disso, o Barcelona não é o único clube interessado em contratar o marfinense. O Bayern de Munique, o Manchester United, o Liverpool e clubes da Espanha também estariam de olho nele. Por isso, o jornal “Der Sport” fala de uma “contratação de sonho quase impossível” para o Barcelona.