Segundo informações do jornal espanhol *Sport*, os dirigentes do Barcelona sonham com a contratação de Yan Diomande, do RB Leipzig. Os responsáveis do Barça veriam no jovem marfinense o candidato perfeito para a vaga na ala esquerda do ataque, que ficaria disponível caso Marcus Rashford deixasse o clube.
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"Quase impossível!" O FC Barcelona supostamente sonha com uma mega-contratação da Bundesliga
Ele está no Barcelona apenas por empréstimo do Manchester United até o final da temporada, sendo que sua permanência no clube é improvável devido às elevadas exigências salariais do jogador inglês. A opção de compra no valor de 30 milhões de euros não foi exercida.
No entanto, no Blaugrana estão cientes de que uma transferência de Diomande seria extremamente difícil de concretizar, afinal o jogador de 19 anos ainda tem contrato com o Leipzig até 2030. Segundo informações, as exigências de transferência do Leipzig estariam acima da marca de 100 milhões de euros, o que seria praticamente impossível de arcar para os catalães, que passam por dificuldades financeiras.
Além disso, o Barcelona não é o único clube interessado em contratar o marfinense. O Bayern de Munique, o Manchester United, o Liverpool e clubes da Espanha também estariam de olho nele. Por isso, o jornal “Der Sport” fala de uma “contratação de sonho quase impossível” para o Barcelona.
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O Leipzig quer a todo custo renovar o contrato com Diomande
Segundo a Sky, o Leipzig já planeja renovar o contrato do jogador de 19 anos para, pelo menos, evitar uma saída no próximo verão. Assim, o jogador já foi informado sobre um aumento salarial previsto; além disso, tanto no aspecto esportivo quanto no econômico, o Leipzig encontra-se em uma situação confortável.
O Leipzig havia contratado Diomande apenas antes do início da temporada atual por 20 milhões de euros do CD Leganés, da segunda divisão espanhola. Com dez gols no campeonato e sete assistências em 26 partidas, ele é uma das grandes revelações da atual temporada da Bundesliga.
Yan Diomande: Estatísticas da Bundesliga pelo RB Leipzig
Jogos oficiais
Gols
Assistências
26
10
7