Getty
Traduzido por
'Quase foi rebaixado' - Por que as conversas sobre transferência de Micky van de Ven esfriaram no Tottenham após ligações com Liverpool, Man Utd e Chelsea?
Mercado da bola: Tottenham gastou pesado
Temporadas consecutivas com o 17º lugar levaram a muitas perguntas incômodas sendo feitas no Tottenham Hotspur Stadium, enquanto as rédeas do comando passaram pelas mãos de Ange Postecoglou, Thomas Frank, Igor Tudor e Roberto De Zerbi.
O status de clube da Premier League foi preservado por pouco, o que significa que planos mais ambiciosos podem ser traçados. Muito dinheiro está sendo investido em determinados problemas, com o Tottenham buscando gastar para sair da crise.
Mateus Fernandes, Sandro Tonali e Jan Paul van Hecke foram contratados por um investimento combinado de mais de £200 milhões ($ 269 mi), enquanto Andy Robertson e Marcos Senesi chegaram como agentes livres. A experiência na Premier League tem sido o principal foco.
Não houve muita movimentação na frente de saídas, com Van de Ven entre os ativos mais valiosos que foram mantidos. Havia temores de que o internacional holandês, que esteve em serviço na Copa do Mundo, pudesse ser um daqueles a fazer as malas em busca de novos ares.
Vários gigantes supostamente estavam prontos para testar a determinação do Tottenham, com reforços defensivos comprovados sendo necessários em Old Trafford, Anfield e Stamford Bridge, mas nenhum acordo foi fechado, e não há indicação de que um possa estar em andamento.
- Getty
Por que Van de Ven ainda está no Tottenham?
Questionado sobre por que o interesse em Van de Ven não teve continuidade, o ex-zagueiro do Spurs Alderweireld, falando em associação com Hajper, disse à GOAL: “Todo mundo fala sobre Micky van de Ven e sua velocidade, mas ele é um defensor muito bom. Eu gostaria de ser tão rápido quanto ele!
“Mas não se esqueçam de que o Tottenham Hotspur quase foi rebaixado, e ele fez parte disso. Essa é a realidade. Independentemente de quão bom ele seja, essa é a realidade. Talvez os clubes estejam olhando para isso e pensando que ele deveria ter feito mais para ajudar o clube na última temporada.
“Por outro lado, se ele ficar no Spurs, não é uma situação ruim para ele, porque dá para ver as contratações que eles estão fazendo. O ambiente ao redor do clube está mudando. Ele está jogando para um técnico muito bom, em Roberto De Zerbi. Talvez agora seja uma boa coisa ficar e mostrar a todos que agora vocês vão ver quem realmente somos depois do que aconteceu no ano passado. Acho que há oportunidades e desafios ainda maiores para ele assumir no Spurs.”
Melhor do mundo: grande destaque para estrela do Tottenham
Aos 25 anos, Van de Ven ainda não atingiu seu auge e ainda tem potencial a ser explorado. Alderweireld já havia dito à GOAL, quando perguntado se o veloz holandês pode se tornar o melhor zagueiro do futebol mundial: “Acho que ele tem a mentalidade certa. Claro, não é fácil quando o time todo não está jogando bem chegar ao mesmo nível, porque ele quer ajudar e coisas assim. Não acho que ele tenha tido a melhor temporada por causa do clube, mas acho que ele tem potencial para se tornar um dos melhores zagueiros do mundo.
“Claro, ele também precisa evoluir, mas às vezes isso faz parte do time. Ele tem os atributos para se tornar muito, muito bom. Ele ainda não é tão velho, então pode melhorar e, espero, quer ficar e evoluir no clube.”
- Getty
Contrato de Van de Ven: quando o vínculo termina
O Tottenham tem Van de Ven vinculado por contrato até o verão de 2029, portanto não está sob nenhuma pressão para vendê-lo. Propostas não estão sendo solicitadas, já que o ex-jogador do Wolfsburg tem um papel importante a desempenhar nos planos de De Zerbi, particularmente porque uma transferência do capitão do clube, Cristian Romero, para outro lugar vem sendo cogitada.
Uma rara história de sucesso do Tottenham nos últimos tempos aparentemente está disposta a passar pelo menos mais uma temporada na capital inglesa antes que qualquer pensamento seja dado ao que acontece depois, com a ambição individual precisando ser igualada pelo esforço coletivo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.