Temporadas consecutivas com o 17º lugar levaram a muitas perguntas incômodas sendo feitas no Tottenham Hotspur Stadium, enquanto as rédeas do comando passaram pelas mãos de Ange Postecoglou, Thomas Frank, Igor Tudor e Roberto De Zerbi.

O status de clube da Premier League foi preservado por pouco, o que significa que planos mais ambiciosos podem ser traçados. Muito dinheiro está sendo investido em determinados problemas, com o Tottenham buscando gastar para sair da crise.

Mateus Fernandes, Sandro Tonali e Jan Paul van Hecke foram contratados por um investimento combinado de mais de £200 milhões ($ 269 mi), enquanto Andy Robertson e Marcos Senesi chegaram como agentes livres. A experiência na Premier League tem sido o principal foco.

Não houve muita movimentação na frente de saídas, com Van de Ven entre os ativos mais valiosos que foram mantidos. Havia temores de que o internacional holandês, que esteve em serviço na Copa do Mundo, pudesse ser um daqueles a fazer as malas em busca de novos ares.

Vários gigantes supostamente estavam prontos para testar a determinação do Tottenham, com reforços defensivos comprovados sendo necessários em Old Trafford, Anfield e Stamford Bridge, mas nenhum acordo foi fechado, e não há indicação de que um possa estar em andamento.