"Quase fechado": Marc-André ter Stegen estaria prestes a deixar o FC Barcelona para se transferir para um dos clubes mais titulos da Europa

A transferência para o Ajax agora vem muito a calhar ao Barça para continuar a fazer uma limpeza na posição de goleiro e trazer clareza: no campeão espanhol, Joan Garcia continua sendo o titular indiscutível, com Wojciech Szczesny como reserva, aguardando sua chance. De acordo com a reportagem, os dois jovens talentos Ander Astralaga e Aron Yaakobishvili disputarão a vaga de terceiro goleiro dos catalães.

Recentemente, o Barça vendeu mais um goleiro, Inaki Pena, por três milhões de euros ao Panathinaikos, da Grécia. David Kochen foi emprestado por uma temporada ao Lyngby, da Dinamarca.