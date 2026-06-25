É o que informa o jornal esportivo espanhol AS. Segundo a publicação, a transferência está “prestes a ser concluída”, já que todas as partes já teriam chegado a um acordo. No Ajax, ter Stegen se reencontrará com o técnico Michel, a quem conhece de sua passagem de meio ano pelo Girona. O goleiro alemão havia sido emprestado na segunda metade da temporada passada para ganhar experiência de jogo com vistas à Copa do Mundo. No entanto, ele sofreu rapidamente uma lesão na coxa, que o deixou fora de ação por um longo período e também impediu sua participação no torneio na América do Norte.
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"Quase fechado": Marc-André ter Stegen, do Barcelona, estaria prestes a ser emprestado por uma temporada a um grande clube europeu
No verão passado, o Barça contratou Joan Garcia, do rival local Espanyol, para competir com ter Stegen, por uma quantia de 25 milhões de euros. O técnico Hansi Flick fez do recém-contratado seu novo goleiro titular, de modo que ter Stegen, apesar de ter um contrato válido até 2028, não tinha mais perspectivas no time catalão. Como passou por uma cirurgia nas costas, ele permaneceu no clube — e, no inverno, tentou recomeçar no Girona.
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O Barça esclarece a situação na posição de goleiro
A transferência para o Ajax agora vem muito a calhar ao Barça para continuar a fazer uma limpeza na posição de goleiro e trazer clareza: no campeão espanhol, Joan Garcia continua sendo o titular indiscutível, com Wojciech Szczesny como reserva, aguardando sua chance. De acordo com a reportagem, os dois jovens talentos Ander Astralaga e Aron Yaakobishvili disputarão a vaga de terceiro goleiro dos catalães.
Recentemente, o Barça vendeu mais um goleiro, Inaki Pena, por três milhões de euros ao Panathinaikos, da Grécia. David Kochen foi emprestado por uma temporada ao Lyngby, da Dinamarca.
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Ter Stegen joga pelo Barça há doze anos
Marc-André ter Stegen foi transferido em 2014 do Borussia Mönchengladbach, clube onde se formou, para o FC Barcelona por doze milhões de euros. Com os catalães, conquistou sete títulos do campeonato e, na temporada 2014/15, também a Liga dos Campeões.
Os números de Marc-André ter Stegen na temporada 25/26:
Jogos: 3 Gols sofridos: 2 Jogos sem sofrer gols: 1 Minutos em campo: 270