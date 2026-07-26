Quase dois meses após corte da Copa, Wesley retorna aos gramados com expulsão em amistoso da Roma

Titular da equipe italiana, Wesley disputou sua primeira partida desde a contusão sofrida há quase dois meses. O jogador havia lesionado o músculo adutor da coxa esquerda durante o amistoso da seleção brasileira contra o Egito, problema que resultou em seu corte da Copa do Mundo.

No duelo realizado no Stade Pierre de Coubertin, a Roma abriu 2 a 0 no placar, mas o lateral recebeu dois cartões amarelos ainda na etapa inicial e deixou o campo antes do intervalo. A primeira advertência aconteceu aos 18 minutos, enquanto a segunda veio aos 46, após cometer falta sobre Malhory Noc na intermediária.