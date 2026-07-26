Wesley voltou a entrar em campo neste domingo (26), mas o retorno do lateral direito da Roma terminou de forma amarga. Recuperado da lesão muscular que o tirou da Copa do Mundo de 2026, o brasileiro foi expulso no amistoso contra o Cannes, na França.
Quase dois meses após corte da Copa, Wesley retorna aos gramados com expulsão em amistoso da Roma
A expulsão
Titular da equipe italiana, Wesley disputou sua primeira partida desde a contusão sofrida há quase dois meses. O jogador havia lesionado o músculo adutor da coxa esquerda durante o amistoso da seleção brasileira contra o Egito, problema que resultou em seu corte da Copa do Mundo.
No duelo realizado no Stade Pierre de Coubertin, a Roma abriu 2 a 0 no placar, mas o lateral recebeu dois cartões amarelos ainda na etapa inicial e deixou o campo antes do intervalo. A primeira advertência aconteceu aos 18 minutos, enquanto a segunda veio aos 46, após cometer falta sobre Malhory Noc na intermediária.
Como foi a partida
Mesmo com a vantagem construída no início do confronto, a equipe italiana não conseguiu segurar o resultado e ficou no empate por 3 a 3. Dybala marcou duas vezes, Malen também balançou as redes para a Roma, enquanto Julien Lopez, com dois gols, e Brice Oggad marcaram para o Cannes.
A estreia oficial da Roma na temporada está marcada para 24 de agosto, quando a equipe recebe a Fiorentina pela primeira rodada do Campeonato Italiano.
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