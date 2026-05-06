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“Quase chegaram às vias de fato” – Mais uma briga no Real Madrid: Federico Valverde e Aurélien Tchouameni se envolvem em “discussão violenta”
Caos no centro de treinamento de Valdebebas
De acordo com o MARCA, o clima no Real Madrid chegou a um ponto crítico. Valverde e Tchouameni quase chegaram às vias de fato após uma discussão acalorada que ilustra perfeitamente a decadência interna que atualmente assola o elenco. O incidente começou com uma disputa rotineira durante um treino, mas uma falta desencadeou um dos confrontos mais agressivos já testemunhados no centro de treinamento do clube. Os jogadores se encararam, trocaram empurrões e continuaram a briga verbal no vestiário. Esse episódio desagradável rapidamente se tornou o assunto do momento em Valdebebas, deixando a comissão técnica e os companheiros de equipe chocados com a raiva demonstrada.
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Divisões crescentes em um time frustrado
Esta última briga é um sintoma de um elenco cada vez mais dividido. O Real Madrid encontra-se numa situação delicada, ocupando a segunda posição na tabela da La Liga com 77 pontos após 34 partidas. O time está a 11 pontos do líder Barcelona, que soma 88 pontos, uma diferença praticamente insuperável. A falta de pressão competitiva parece ter permitido que frustrações de longa data viessem à tona. As relações entre várias figuras-chave se deterioraram drasticamente, com alguns jogadores que nem se falam mais. O desgaste emocional criou um ambiente tóxico, onde até mesmo simples sessões de treino se tornam tensas, e a comissão técnica enfrenta uma batalha difícil.
O afastamento de Arbeloa e as recentes desavenças no vestiário
A divisão dentro do elenco, segundo relatos, vai além dos jogadores, já que a relação com Álvaro Arbeloa tem se tornado cada vez mais tensa. Relatos sugerem que até seis jogadores não estão falando com ele no momento. Além disso, outro conflito veio à tona no início desta semana envolvendo Antonio Rüdiger e Álvaro Carreras. Embora o zagueiro espanhol tenha tentado minimizar a situação publicamente, afirmando: “O incidente com um companheiro de equipe foi um caso isolado, sem relevância e já está resolvido”, a realidade por trás das portas fechadas conta uma história diferente. O efeito cumulativo dessas desavenças sugere um elenco que está se desgastando completamente.
- AFP
O Clássico se aproxima à medida que a temporada chega ao seu ponto decisivo
O momento em que essa disputa surgiu não poderia ser pior, já que o Real Madrid se prepara para o Clássico deste domingo. Uma derrota seria o insulto definitivo, já que o Barcelona precisa de apenas um ponto para se sagrar oficialmente campeão. A menos que o elenco se una, essas divisões internas ameaçam destruir completamente o pouco orgulho que ainda resta nesta campanha desastrosa.