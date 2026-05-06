“Quase chegaram às vias de fato” – Mais uma briga no Real Madrid: Federico Valverde e Aurélien Tchouameni se envolvem em “discussão violenta”

A divisão dentro do elenco, segundo relatos, vai além dos jogadores, já que a relação com Álvaro Arbeloa tem se tornado cada vez mais tensa. Relatos sugerem que até seis jogadores não estão falando com ele no momento. Além disso, outro conflito veio à tona no início desta semana envolvendo Antonio Rüdiger e Álvaro Carreras. Embora o zagueiro espanhol tenha tentado minimizar a situação publicamente, afirmando: “O incidente com um companheiro de equipe foi um caso isolado, sem relevância e já está resolvido”, a realidade por trás das portas fechadas conta uma história diferente. O efeito cumulativo dessas desavenças sugere um elenco que está se desgastando completamente.