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'Quase ao estilo de Harry Kane' - Joe Cole fica impressionado com Troy Parrott enquanto o ex-jogador do Tottenham Hotspur marca um deslumbrante gol da vitória do Real Betis na Champions League
A comparação com Harry Kane
O jogador de 24 anos demonstrou um nível de frieza e qualidade técnica que deixou os comentaristas maravilhados. Recebendo a bola a cerca de 27 metros do gol, o irlandês avançou com intenção antes de soltar uma finalização precisa, rasteira e de pé esquerdo no canto oposto, um gol que acabou sendo decisivo em uma noite em que o Betis celebrou seu retorno à principal competição da Europa após 21 anos de ausência.
Falando em sua função de comentarista da TNT Sports, o ex-internacional inglês Joe Cole ficou visivelmente impressionado com a frieza demonstrada por Parrott durante o duelo da Champions League. Ao analisar o gol da vitória de Parrott contra o Lille, quando ele aproveitou um passe em profundidade antes de ajeitar a bola e finalizar com precisão, Cole destacou as semelhanças com o talismã do Bayern de Munique. "Isso é quase como Harry Kane", acrescentou. "Ele está em total controle daquela situação. Ele baixa o ombro quando quer. Ele puxa a bola para deixá-la fora do alcance do defensor e bate no canto."
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Cole elogia o "finalizador nato"
Foram poucas semanas intensas para Parrott. Ele causou impacto imediato no time de Manuel Pellegrini, dando sequência ao gol da vitória no fim de semana, no triunfo por 1 a 0 sobre o Real Madrid, com mais um gol crucial para iniciar a campanha na Champions League com vitória. Para um jogador que muitas vezes foi deixado de lado por técnicos da elite durante seus anos de formação, essas atuações decisivas em partidas consecutivas representam uma virada significativa na trajetória de sua carreira.
"Que semana ele teve. Fez o gol da vitória na Champions League e marcou o gol da vitória contra o Real Madrid", disse Cole. "Ele é um finalizador nato. É uma grande história. É mais um garoto destas ilhas; sei que ele é um rapaz irlandês. Aprendeu o ofício dele. Foi para outros países. É revigorante ver jogadores desta parte do mundo indo para a Europa e provando... Ele é uma grande estrela da Irlanda agora. Provavelmente estão depositando as esperanças nele."
Pellegrini exalta o impacto imediato de sua nova estrela
A confiança do técnico em Parrott está rendendo muito, já que a taxa de transferência de € 16 milhões do atacante já parece uma pechincha para o Betis. Pellegrini encontrou um centroavante capaz de comandar o ataque com presença física e refinamento técnico.
Falando após o triunfo na Champions League, Pellegrini foi rápido em elogiar o faro de gol do atacante e sua ética de trabalho desde que se juntou ao elenco. "Estou muito feliz pelo Troy, marcar dois gols em duas partidas é enorme para ele", afirmou Pellegrini.
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Redenção após o ciclo de empréstimos no Tottenham
A trajetória até este destaque na Champions League esteve longe de ser simples para Parrott. Tendo surgido inicialmente no Tottenham ainda adolescente, ele era muito bem avaliado, mas teve dificuldade para encontrar um caminho consistente até o time principal sob diferentes comandos. Depois de vários empréstimos por divisões do futebol inglês, Parrott acabou se mudando para a Eredivisie, no AZ Alkmaar, para reconstruir sua reputação.
"Você não sabe qual era a situação quando ele estava no Spurs. Ele estava sem confiança? Teve as oportunidades certas? O talento claramente está lá. Mérito dele; quando saiu, se desenvolveu, provou seu valor e, se continuar nesse ritmo, os gigantes estarão de olho", concluiu Cole.
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