O jogador de 24 anos demonstrou um nível de frieza e qualidade técnica que deixou os comentaristas maravilhados. Recebendo a bola a cerca de 27 metros do gol, o irlandês avançou com intenção antes de soltar uma finalização precisa, rasteira e de pé esquerdo no canto oposto, um gol que acabou sendo decisivo em uma noite em que o Betis celebrou seu retorno à principal competição da Europa após 21 anos de ausência.

Falando em sua função de comentarista da TNT Sports, o ex-internacional inglês Joe Cole ficou visivelmente impressionado com a frieza demonstrada por Parrott durante o duelo da Champions League. Ao analisar o gol da vitória de Parrott contra o Lille, quando ele aproveitou um passe em profundidade antes de ajeitar a bola e finalizar com precisão, Cole destacou as semelhanças com o talismã do Bayern de Munique. "Isso é quase como Harry Kane", acrescentou. "Ele está em total controle daquela situação. Ele baixa o ombro quando quer. Ele puxa a bola para deixá-la fora do alcance do defensor e bate no canto."