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Quase 60.000 milhas, 115 horas de voo e 21 aeroportos! O diário de viagem de Gianni Infantino na Copa do Mundo de 2026 em números, enquanto a final entre Argentina e Espanha se aproxima em Nova Jersey
Uma maratona nos céus para o presidente da FIFA
A Copa do Mundo de 2026 foi a edição geograficamente mais extensa do torneio desde sua criação, abrangendo três países, 16 cidades-sede e quatro fusos horários diferentes. Para acompanhar toda a ação, Infantino utilizou um jato Gulfstream G650 da frota do governo do Catar, operado pela Qatar Airways — patrocinadora do torneio.
Quando soar o apito final no MetLife Stadium, Infantino terá acumulado aproximadamente 115 horas de voo durante o torneio, de acordo com uma reportagem daAssociated Press. Esse total não inclui voos de reposicionamento nem as 29 horas de viagem necessárias para uma ida a Doha a fim de comparecer ao funeral do ex-emir do Catar.
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Números sem precedentes em três países
A enorme distância percorrida pelo presidente da FIFA é quase difícil de compreender, totalizando 59.281 milhas (95.403 quilômetros), passando por 21 aeroportos diferentes nos países-sede. Esse número de milhas não inclui a viagem de ida e volta ao Catar, mas ainda assim ultrapassa a distância combinada dos voos de ida e volta entre Nova York e Cingapura, Los Angeles e Doha, e Londres e Perth. Em seu dia mais movimentado, 26 de junho, Infantino percorreu 5.772 milhas.
Infantino conseguiu assistir a pelo menos uma partida em todos os 16 estádios da Copa do Mundo, sendo o Hard Rock Stadium, em Miami, sua parada mais frequente, com cinco jogos. Em nada menos que 13 dias, o presidente conseguiu assistir a duas partidas em um único dia, muitas vezes em estádios localizados a centenas de milhas de distância um do outro.
O custo ambiental do formato ampliado
Embora a logística administrativa seja impressionante, o impacto ambiental de viagens tão extensas não passou despercebido. Somente nas semifinais, o jato particular registrou 23 passagens de fronteira internacional na América do Norte, adicionando uma pesada pegada de carbono a um formato de torneio já gigantesco.
A FIFA se comprometeu a reduzir pela metade as emissões de carbono da Copa do Mundo e das atividades relacionadas até 2030 e a atingir emissões líquidas zero até 2040. A estratégia de sustentabilidade e direitos humanos da organização para a Copa do Mundo de 2026 afirma que ela está comprometida com o combate às mudanças climáticas. No entanto, a dependência da aviação privada por parte dos principais dirigentes do torneio contrasta fortemente com essas metas de sustentabilidade. De acordo com a AP News, a FIFA não respondeu a um pedido de comentário enviado por e-mail sobre a programação e os preparativos de viagem de Infantino.
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Preparações finais para o confronto em Nova Jersey
Infantino assistiu com sucesso a 43 partidas até o domingo, mas sua sequência enfrentou um pequeno contratempo logístico logo antes da final. O FlightAware mostrou que o Gulfstream estava originalmente programado para voar de Nova Jersey a Miami a tempo para a disputa do terceiro lugar entre Inglaterra e França, mas nunca decolou. Tempestades causaram graves atrasos nos voos nos aeroportos da região de Nova York no sábado, de acordo com a Administração Federal de Aviação.
No fim das contas, as 59.281 milhas percorridas por Infantino refletem a expansão dos horizontes da principal competição da FIFA. Embora a Copa do Mundo de 2026 tenha integrado com sucesso três grandes nações em um torneio coeso, os malabarismos logísticos necessários para supervisioná-la ficam claramente visíveis nos dados de voo.
O itinerário do presidente serve como um verdadeiro testemunho da imensidão da região anfitriã norte-americana, variando de um exaustivo voo transcontinental de 5 horas e 44 minutos de Miami a Seattle até um voo de apenas 28 minutos entre Seattle e Vancouver.
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