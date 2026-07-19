Quase 60.000 milhas, 115 horas de voo e 21 aeroportos! O diário de viagem de Gianni Infantino na Copa do Mundo de 2026 em números, enquanto a final entre Argentina e Espanha se aproxima em Nova Jersey

Infantino assistiu com sucesso a 43 partidas até o domingo, mas sua sequência enfrentou um pequeno contratempo logístico logo antes da final. O FlightAware mostrou que o Gulfstream estava originalmente programado para voar de Nova Jersey a Miami a tempo para a disputa do terceiro lugar entre Inglaterra e França, mas nunca decolou. Tempestades causaram graves atrasos nos voos nos aeroportos da região de Nova York no sábado, de acordo com a Administração Federal de Aviação.

No fim das contas, as 59.281 milhas percorridas por Infantino refletem a expansão dos horizontes da principal competição da FIFA. Embora a Copa do Mundo de 2026 tenha integrado com sucesso três grandes nações em um torneio coeso, os malabarismos logísticos necessários para supervisioná-la ficam claramente visíveis nos dados de voo.

O itinerário do presidente serve como um verdadeiro testemunho da imensidão da região anfitriã norte-americana, variando de um exaustivo voo transcontinental de 5 horas e 44 minutos de Miami a Seattle até um voo de apenas 28 minutos entre Seattle e Vancouver.