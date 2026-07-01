De acordo com uma reportagem do The Athletic, o Spurs venceu a disputa pelo meio-campista Mateus Fernandes, do West Ham United, time que sofreu rebaixamento da Premier League.
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Quase 100 milhões de euros por um jogador da segunda divisão? O Tottenham Hotspur parece estar ganhando a disputa pelo cobiçado meio-campista
O que mais chama a atenção é o valor da transferência. Segundo as informações, o Tottenham pagará uma quantia garantida equivalente a mais de 98 milhões de euros (85 milhões de libras) pelos serviços do jogador de 21 anos no nordeste de Londres. A isso ainda podem ser acrescentados eventuais bônus.
O próprio jogador já teria dado sinal verde para a transferência para os Spurs; de qualquer forma, a permanência de Fernandes no West Ham já era praticamente impossível, tendo em vista o rebaixamento dos Hammers para a Championship, a segunda divisão.
O Tottenham aparentemente se impôs na disputa contra vários concorrentes de renome. Segundo informações do *Athletic*, o Manchester United e outros clubes não identificados da Premier League demonstraram interesse no meio-campista central. Aparentemente, os Spurs superaram a concorrência com uma oferta mais alta.
- Getty Images Sport
Fernandes não consegue entrar na seleção de Portugal para a Copa do Mundo
Em um time do West Ham que deixou a desejar, Fernandes foi um dos poucos destaques da última temporada. Em todas as competições, ele entrou em campo em 42 partidas — marcando cinco gols e dando cinco assistências.
O jogador de 21 anos havia se juntado ao West Ham apenas no verão passado, quando se transferiu do Southampton para Londres por uma quantia de 44 milhões de euros (38 milhões de libras).
Pela seleção portuguesa, ele atuou uma vez até agora — em um amistoso contra os EUA em abril, ele entrou em campo a cinco minutos do fim. No entanto, não conseguiu uma vaga na lista de 26 convocados para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México.