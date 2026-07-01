Quase 100 milhões de euros por um jogador da segunda divisão? O Tottenham Hotspur parece estar ganhando a disputa pelo cobiçado meio-campista

O que mais chama a atenção é o valor da transferência. Segundo as informações, o Tottenham pagará uma quantia garantida equivalente a mais de 98 milhões de euros (85 milhões de libras) pelos serviços do jogador de 21 anos no nordeste de Londres. A isso ainda podem ser acrescentados eventuais bônus.

O próprio jogador já teria dado sinal verde para a transferência para os Spurs; de qualquer forma, a permanência de Fernandes no West Ham já era praticamente impossível, tendo em vista o rebaixamento dos Hammers para a Championship, a segunda divisão.

O Tottenham aparentemente se impôs na disputa contra vários concorrentes de renome. Segundo informações do *Athletic*, o Manchester United e outros clubes não identificados da Premier League demonstraram interesse no meio-campista central. Aparentemente, os Spurs superaram a concorrência com uma oferta mais alta.