Getty Images Sport
Traduzido por
Quantos jogadores o Wrexham vai contratar? Phil Parkinson admite a chegada de novos jogadores antes da janela de transferências, que pode ver Ryan Reynolds e Rob Mac quebrarem o recorde de transferência novamente
Aproveitando o sucesso no Campeonato
Depois de conquistar três promoções consecutivas históricas, a primeira temporada do Wrexham na segunda divisão em 43 anos foi simplesmente notável. Parkinson renovou seu elenco com 13 novas contratações no verão passado, incluindo Nathan Broadhead, que bateu o recorde de transferência do clube, Kieffer Moore e o capitão Dominic Hyam. Essas contratações substituíram jogadores veteranos como Paul Mullin, Ollie Palmer e Eoghan O'Connell, que foram fundamentais na ascensão do clube pelas divisões.
A reformulação rendeu frutos, já que o time galês emergiu como um verdadeiro candidato aos playoffs, terminando em sétimo lugar na tabela e a apenas dois pontos dos seis primeiros colocados. Embora Parkinson esteja satisfeito com a base atualmente estabelecida no STōK Cae Ras, ele está convicto de que é necessária mais qualidade para garantir que o Wrexham permaneça competitivo na briga pelo título do Campeonato.
- Getty Images Sport
A admissão de novos talentos
Ao falar sobre a próxima janela de transferências, Parkinson foi franco quanto à necessidade de reforços, embora tenha se mantido discreto sobre alvos específicos. “O lado positivo é que montamos um elenco competitivo para a Championship e chegamos ao verão com isso”, observou o técnico do Wrexham.
No entanto, ele não hesitou em acrescentar que a equipe de recrutamento já está trabalhando arduamente para identificar possíveis reforços.
“Estamos trabalhando no modelo de como queremos que o elenco fique para a próxima temporada e nos empenhando para montar um time que volte a ser competitivo. Precisamos melhorar o elenco também e vamos buscar fazer isso. É claro que haverá alguns reforços, mas teremos que esperar para ver quantos serão”, admitiu Parkinson.
Um caminho claro para a melhoria
A estratégia de contratações do Wrexham tem sido meticulosa sob a liderança de Reynolds e Mac, com o clube frequentemente buscando jogadores de divisões superiores para impulsionar sua ascensão. Parkinson revelou que o processo de observação vem ocorrendo há meses, independentemente da liga em que o clube se encontrasse. O objetivo é garantir que cada nova contratação se encaixe no “perfil” específico concebido para suportar os rigores de uma temporada de 46 jogos.
“Como você pode imaginar, independentemente da divisão em que estivéssemos, observamos jogadores nos últimos meses”, explicou Parkinson. “Temos um caminho claro de onde precisamos estar, mas, como sempre, especialmente com a Copa do Mundo, isso vai levar tempo. Sabemos as áreas que gostaríamos de reforçar, mas, no momento, queremos manter isso entre nós e seguir nosso caminho como sempre fizemos, tentando montar um time e um elenco que sejam competitivos novamente na próxima temporada.”
- Getty Images Sport
Manter a vantagem competitiva
A janela de transferências de inverno também trouxe as contratações de Zak Vyner, Davis Keillor-Dunn e Bailey Cadamarteri, comprovando que o clube está disposto a investir ao longo do ano para manter o ritmo. Ao se recusar a revelar o número exato de novos reforços necessários, Parkinson mantém suas cartas na manga, ao mesmo tempo em que preserva os altos padrões que se tornaram sinônimo da era “Welcome to Wrexham”.