Quantos jogadores o Wrexham vai contratar? Phil Parkinson admite a chegada de novos jogadores antes da janela de transferências, que pode ver Ryan Reynolds e Rob Mac quebrarem o recorde de transferência novamente

Depois de conquistar três promoções consecutivas históricas, a primeira temporada do Wrexham na segunda divisão em 43 anos foi simplesmente notável. Parkinson renovou seu elenco com 13 novas contratações no verão passado, incluindo Nathan Broadhead, que bateu o recorde de transferência do clube, Kieffer Moore e o capitão Dominic Hyam. Essas contratações substituíram jogadores veteranos como Paul Mullin, Ollie Palmer e Eoghan O'Connell, que foram fundamentais na ascensão do clube pelas divisões.

A reformulação rendeu frutos, já que o time galês emergiu como um verdadeiro candidato aos playoffs, terminando em sétimo lugar na tabela e a apenas dois pontos dos seis primeiros colocados. Embora Parkinson esteja satisfeito com a base atualmente estabelecida no STōK Cae Ras, ele está convicto de que é necessária mais qualidade para garantir que o Wrexham permaneça competitivo na briga pelo título do Campeonato.