No início, alguns torceram o nariz: “Quem é esse Baturina?! Ele nunca joga…”. Na verdade, Cesc Fàbregas o mantinha à margem, longe dos holofotes, esperando o momento certo para lançá-lo. Ele via seu potencial todos os dias nos treinos, conhecia suas qualidades há muito tempo e sabia que seria apenas uma questão de tempo. Hoje, aquele Martin Baturina que encantou a todos na Croácia com a camisa do Dinamo Zagreb é conhecido por todos também na Série A; no time onde, até pouco tempo atrás, Nico Paz dominava a todos, ele ganhou destaque justamente nos meses decisivos do campeonato.
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Quanto vale Baturina, a próxima joia do Como depois de Nico Paz: o preço e quem está interessado nele no mercado
O PREÇO DE BATURINA
O Como está na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões também graças aos gols e jogadas de Baturina, o meia-atacante nascido em 2003 em Zurique, mas de nacionalidade croata, que, ao lado de Fàbregas, se adaptou a jogar tanto na linha de defesa — embora seja decididamente melhor mais à frente — quanto como falso nove. O clube azul e branco, que muito provavelmente no verão enviará Nico Paz de volta ao Real Madrid, está pronto para lançar mais uma joia, pela qual superou a concorrência de alguns dos principais clubes europeus, entre os quais o Arsenal. O contrato de Baturina expira em junho de 2030 e, atualmente, a avaliação do jogador gira em torno de 30 milhões de euros.
QUEM QUER BATURINA
Na última janela de transferências, em janeiro passado, o Leeds apresentou ao Como uma oferta que, incluindo bônus, chegava a quase 30 milhões de euros: a resposta foi categórica: nem pensar. Não queriam se desfazer, no meio da temporada, de um jogador que seria útil também na segunda metade do campeonato e que, daqui a alguns meses, poderia valer ainda mais. Baturina agrada ao Inter na Itália e, no passado, também foi procurado pelo Torino e pela Fiorentina; entre os clubes interessados no exterior estão o Manchester United e, novamente, o Arsenal, que já havia se manifestado no verão, quando o jogador acabou escolhendo o Como.