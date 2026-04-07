Quanto vale Baturina, a próxima joia do Como depois de Nico Paz: o preço e quem está interessado nele no mercado

O Como está na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões também graças aos gols e jogadas de Baturina, o meia-atacante nascido em 2003 em Zurique, mas de nacionalidade croata, que, ao lado de Fàbregas, se adaptou a jogar tanto na linha de defesa — embora seja decididamente melhor mais à frente — quanto como falso nove. O clube azul e branco, que muito provavelmente no verão enviará Nico Paz de volta ao Real Madrid, está pronto para lançar mais uma joia, pela qual superou a concorrência de alguns dos principais clubes europeus, entre os quais o Arsenal. O contrato de Baturina expira em junho de 2030 e, atualmente, a avaliação do jogador gira em torno de 30 milhões de euros.



