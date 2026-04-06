Alajbegovic foi formado nas categorias de base do Bayer Leverkusen, que, ao vendê-lo ao Salzburg, reservou-se uma cláusula de recompra exercida nos últimos meses: o valor é de 8 milhões de euros, graças aos quais o clube alemão recuperou o controle sobre o jovem talento bósnio. Já antes dessa transação, o Milan havia começado a se informar sobre os possíveis custos da operação; agora, se quiser aprofundar as negociações, terá que sentar-se à mesa com o Leverkusen, que, apesar de tê-lo recuperado, não descarta a possibilidade de ele partir já neste verão. Muito dependerá das eventuais propostas que chegarem à mesa, considerando que, além do Milan, há outros clubes que o colocaram na lista de alvos e, na Itália, ele também agrada à Roma e ao Napoli. Atualmente, a avaliação do jogador está entre 20 e 30 milhões de euros.



