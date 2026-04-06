Na terceira eliminação consecutiva da Itália da Copa do Mundo está a marca de um jovem de 18 anos: Keim Alajbegovic carregou um país nas costas e, entre a semifinal e a final das eliminatórias, foi decisivo para a classificação da Bósnia para a próxima Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho. A jovem promessa nascida em 2007 certamente será um dos jogadores acompanhados pelos olheiros internacionais durante o torneio, mas já nesta temporada o atacante do Salzburg foi seguido de perto e com atenção por muitos observadores de grandes clubes.
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Quanto vale Alajbegovic, a estrela bósnia que encantou metade da Europa: na Série A, ele é cobiçado pelo Milan, pelo Napoli e pela Roma
O PEDIDO RELATIVO A ALAJBEGOVIC
Alajbegovic foi formado nas categorias de base do Bayer Leverkusen, que, ao vendê-lo ao Salzburg, reservou-se uma cláusula de recompra exercida nos últimos meses: o valor é de 8 milhões de euros, graças aos quais o clube alemão recuperou o controle sobre o jovem talento bósnio. Já antes dessa transação, o Milan havia começado a se informar sobre os possíveis custos da operação; agora, se quiser aprofundar as negociações, terá que sentar-se à mesa com o Leverkusen, que, apesar de tê-lo recuperado, não descarta a possibilidade de ele partir já neste verão. Muito dependerá das eventuais propostas que chegarem à mesa, considerando que, além do Milan, há outros clubes que o colocaram na lista de alvos e, na Itália, ele também agrada à Roma e ao Napoli. Atualmente, a avaliação do jogador está entre 20 e 30 milhões de euros.
FUNÇÃO E CARACTERÍSTICAS
Atacante de ponta, Alajbegovic prefere jogar pela esquerda para cortar para o pé dominante e chutar a gol ou dar um passe em profundidade para o companheiro; se necessário, ele também pode se deslocar para a outra lateral (as funções permanecem as mesmas, ele sabe jogar com o pé esquerdo) ou ser escalado no meio-campo ofensivo, atrás de um centroavante. Entre suas especialidades está o drible: quando parte em velocidade, ninguém consegue pará-lo, e quem o acompanha de perto jura que ele tem a visão de jogo de um jogador de trinta anos. Nas categorias de base do Bayer Leverkusen, as cobranças de falta eram (quase) todas dele.