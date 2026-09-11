Quanto vale Adam Wharton após as transferências de Elliot Anderson e Enzo Fernandez? Ídolo do Crystal Palace fala em valores “aproximados” ao fazer previsão ousada para 2027

Morrison admite isso, com o ex-atacante do Palace, que falou por cortesia do Freebets.com, fonte de análises de sites de apostas, dizendo à GOAL, ao ser perguntado sobre o futuro do revelado na base do Blackburn: “Vou ser honesto com você: no próximo verão ele vai sair, com certeza.

“O Palace não consegue segurar Adam Wharton, sem sombra de dúvida. Se você viu todos esses meio-campistas que estão se transferindo, Adam Wharton é tão bom quanto todos esses meio-campistas. Ele vai sair no verão. Acho que eles terão mais um ano.

“Havia muitos clubes interessados nele de qualquer forma no verão. Mas eles não podem se dar ao luxo de perder Adam Wharton quando já perderam [Maxence] Lacroix e outros grandes jogadores.

“Ele vai sair no próximo verão. É um jogador de alto nível e tenho muito apreço e admiração por ele. Então eu sei com certeza que ele não estará lá no verão. Até em janeiro, acho que os times vão bater à porta. Mas não acho que o Palace vá fazer negócio ali. Mas, no próximo verão, acho que o presidente já sabe que ele não estará naquele clube.”