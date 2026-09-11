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Quanto vale Adam Wharton após as transferências de Elliot Anderson e Enzo Fernandez? Ídolo do Crystal Palace fala em valores “aproximados” ao fazer previsão ousada para 2027
Fortuna gasta com meio-campistas em 2026
Houve muito debate acalorado sobre o futuro de Wharton ao longo das duas janelas de 2026. O Palace, enquanto buscava a glória na Conference League, nunca iria se desfazer de um ativo valioso em janeiro.
Ofertas tentadoras, no entanto, eram esperadas para o verão. Perguntas podem muito bem ter sido feitas, mas nenhum acordo foi fechado. Em vez disso, nomes como Anderson, Fernandez, Carlos Baleba, Andrey Santos e Morgan Rogers dominaram uma janela de grandes gastos.
Wharton, que já percorreu um longo caminho em relativamente pouco tempo, não vai criar problemas em Selhurst Park. O consenso geral é, no entanto, que uma longa despedida já foi colocada em movimento.
- Getty
Will Wharton deixará o Crystal Palace em 2027?
Morrison admite isso, com o ex-atacante do Palace, que falou por cortesia do Freebets.com, fonte de análises de sites de apostas, dizendo à GOAL, ao ser perguntado sobre o futuro do revelado na base do Blackburn: “Vou ser honesto com você: no próximo verão ele vai sair, com certeza.
“O Palace não consegue segurar Adam Wharton, sem sombra de dúvida. Se você viu todos esses meio-campistas que estão se transferindo, Adam Wharton é tão bom quanto todos esses meio-campistas. Ele vai sair no verão. Acho que eles terão mais um ano.
“Havia muitos clubes interessados nele de qualquer forma no verão. Mas eles não podem se dar ao luxo de perder Adam Wharton quando já perderam [Maxence] Lacroix e outros grandes jogadores.
“Ele vai sair no próximo verão. É um jogador de alto nível e tenho muito apreço e admiração por ele. Então eu sei com certeza que ele não estará lá no verão. Até em janeiro, acho que os times vão bater à porta. Mas não acho que o Palace vá fazer negócio ali. Mas, no próximo verão, acho que o presidente já sabe que ele não estará naquele clube.”
Wharton vale mais de £ 100 milhões?
Diante dos valores envolvidos em outras transferências, Wharton se tornará mais um a ver seu preço disparar para muito além de £100 milhões (US$ 135 milhões)? Morrison respondeu a essa pergunta dizendo: “Ele está nessa faixa. E o presidente não vai aceitar nada menos do que isso, com certeza. Eu sei como ele é.
“Você consegue muito dinheiro com ele porque é um jogador especial. E é jovem. Está em uma boa idade. Tem 22 anos. Então, ainda tem muito futebol pela frente e nem sequer atingiu o auge ainda.
“Olha, eu sei como o presidente é. Se você quiser tirar Adam Wharton de lá, vai ter que pagar muito dinheiro. Mas há muito dinheiro envolvido com todos esses meio-campistas que estão saindo por esses preços ridículos. Então, os meio-campistas são mais importantes agora do que qualquer outro. Parece ser assim com o dinheiro que está sendo gasto neles.”
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Onde Wharton vai parar quando a transferência for concluída?
O Manchester United já foi ligado a Wharton no passado, mas acrescentou Santos e Youri Tielemans ao elenco durante a última janela. O Liverpool também foi apontado como interessado e pode decidir intensificar essa investida quando a atual temporada chegar ao fim.
Houve até sugestões de que o promissor meia poderia alçar voos maiores e se transferir para uma potência europeia, sem haver dúvidas de que ele tem capacidade para defender qualquer time do futebol mundial.
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