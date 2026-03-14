Harewood acrescentou sobre as razões das dificuldades do Forest na temporada 2025-26, com o potente atacante Chris Wood — que marcou 20 gols na Premier League na última temporada — ausente durante grande parte da temporada devido a uma lesão: “No momento, o Forest está tendo dificuldades para marcar gols, seja qual for o motivo, porque nos últimos anos o time se destacou por vencer partidas e marcar gols importantes.

“Acho que vocês perderam uma parte muito importante disso com o Chris, porque ele era incrível para o Forest e pelo que representava como atacante, como artilheiro, segurando a bola, jogando pelos flancos, chegando à área, recebendo os cruzamentos e marcando gols. E, para ser justo, ele marcava todos os tipos de gols. Ele era a pessoa a quem se recorria quando se precisava de um gol. E acho que o Forest tem tido dificuldades para substituir isso.

“Parece que a filosofia ainda está lá, ainda há ótimos jogadores, só acho que você precisa de alguém como ele para mandar a bola para o fundo da rede. E é aí que acho que eles ficaram aquém este ano, porque gols ganham jogos. E se você tem um atacante assim, que consegue criar momentos quando o time não está jogando muito bem, mesmo que ele não esteja marcando, ele estava fazendo algo para colocar outro jogador na jogada. Porque ele e Morgan Gibbs-White formavam uma parceria muito boa. Eles sabiam onde o outro estava e sabiam onde precisavam estar. E você forma essas parcerias por toda a equipe. E acho que eles têm enfrentado dificuldades sem ele, o que não é bom dizer. Mas eles não tiveram ninguém para substituí-lo.”