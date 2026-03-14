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Quanto tempo Vitor Pereira vai durar? Ex-jogador do Nottingham Forest avalia a temporada “louca” com quatro treinadores
Por que o Nottingham Forest teve quatro treinadores na temporada 2025-26?
Apesar de todas as críticas que receberam ao longo de uma campanha tumultuada, o Forest — especialmente seu enigmático proprietário, Evangelos Marinakis — viu-se forçado a tomar várias medidas. Nuno arquitetou sua saída em setembro, Postecoglou não venceu nenhuma das oito partidas que comandou e Dyche — apesar de ostentar laços anteriores com o clube — não conseguiu convencer com seu estilo de futebol.
As rédeas passaram para Pereira, mas ele também tem enfrentado dificuldades no que se tornou a função mais exigente. Sua gestão começou de forma impressionante com uma vitória fora de casa contra o Fenerbahçe pela Liga Europa, mas esse continua sendo seu único sucesso em seis partidas — com quatro derrotas sofridas pelos Reds nos últimos cinco jogos.
São inevitáveis as perguntas sobre o que o futuro a curto e longo prazo reserva para o Forest, enquanto o time luta para evitar o rebaixamento da Premier League, com mais um verão agitado aparentemente à vista, de uma forma ou de outra.
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Mensagens contraditórias: falta de estabilidade no City Ground
Questionado sobre sua opinião sobre os acontecimentos no City Ground, o ex-atacante dos Reds, Harewood — falando em parceria com a casinos zonder cruks — disse ao GOAL: “É uma loucura, não é? É loucura, é realmente, realmente loucura. Obviamente, já se foram os dias em que um técnico ficava por um tempo para tentar se estabelecer. Nenhum técnico tem tempo hoje em dia. É literalmente nadar ou afundar.
“Eu entendo, mas, ao mesmo tempo, você precisa de estabilidade, seja qual for a direção que esteja tomando. E tudo isso anda de mãos dadas. Se você tem, não apenas o Forest — obviamente, ele é muito importante para mim —, mas qualquer clube, na verdade, se você tem um proprietário que chega e contrata um técnico, os jogadores precisam ver o proprietário e o técnico na mesma sintonia, independentemente das situações, porque é preciso tempo.
“É tão difícil ser treinador. Eu fiz meus cursos e sei como é treinar crianças. Leva tempo para incutir nelas o que você quer que elas tentem alcançar. E hoje em dia simplesmente não se tem tempo para fazer isso. Especialmente quando se joga partidas de alta intensidade, partidas que significam muito, partidas que você precisa vencer para avançar para as próximas fases quando se quer progredir, conquistar um troféu. E não se tem tempo para “se”, “mas” ou “talvez”, porque você tem que entrar em campo com o objetivo de vencer as partidas.”
Explicação: Os motivos das dificuldades do Forest na Premier League
Harewood acrescentou sobre as razões das dificuldades do Forest na temporada 2025-26, com o potente atacante Chris Wood — que marcou 20 gols na Premier League na última temporada — ausente durante grande parte da temporada devido a uma lesão: “No momento, o Forest está tendo dificuldades para marcar gols, seja qual for o motivo, porque nos últimos anos o time se destacou por vencer partidas e marcar gols importantes.
“Acho que vocês perderam uma parte muito importante disso com o Chris, porque ele era incrível para o Forest e pelo que representava como atacante, como artilheiro, segurando a bola, jogando pelos flancos, chegando à área, recebendo os cruzamentos e marcando gols. E, para ser justo, ele marcava todos os tipos de gols. Ele era a pessoa a quem se recorria quando se precisava de um gol. E acho que o Forest tem tido dificuldades para substituir isso.
“Parece que a filosofia ainda está lá, ainda há ótimos jogadores, só acho que você precisa de alguém como ele para mandar a bola para o fundo da rede. E é aí que acho que eles ficaram aquém este ano, porque gols ganham jogos. E se você tem um atacante assim, que consegue criar momentos quando o time não está jogando muito bem, mesmo que ele não esteja marcando, ele estava fazendo algo para colocar outro jogador na jogada. Porque ele e Morgan Gibbs-White formavam uma parceria muito boa. Eles sabiam onde o outro estava e sabiam onde precisavam estar. E você forma essas parcerias por toda a equipe. E acho que eles têm enfrentado dificuldades sem ele, o que não é bom dizer. Mas eles não tiveram ninguém para substituí-lo.”
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Calendário do Nottingham Forest 2025-26: Grande confronto com o Tottenham se aproxima
Forest e Pereira têm nove partidas para tentar salvar uma temporada que já parece perdida. Eles voltam a campo no domingo, quando enfrentam o Fulham em um jogo crucial em casa.
Em seguida, terão a segunda partida da eliminatória das oitavas de final da Liga Europa contra o Midtjylland, antes de enfrentarem o Tottenham, também na zona de rebaixamento, em um confronto que promete ser decisivo para a permanência na primeira divisão, no dia 22 de março.
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