Encerrado o Mundial com o Egito, Momo Salah quis assumir pessoalmente todas as ofertas recebidas nos últimos meses, propostas colocadas deliberadamente em espera antes do início da competição para poder se concentrar apenas em sua seleção. Depois de várias avaliações, o atacante que ficou livre no mercado após deixar o Liverpool em junho passado por fim de contrato decidiu recomeçar na Turquia. Houve muitos rumores sobre o Besiktas, mas no fim quem fechou a contratação foi o Trabzonspor que, depois de contratar Malinovskyi do Genoa e confirmar o ex-Inter Onana no gol, também acertou com Salah.
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Quanto Salah ganha no Trabzonspor: o salário e os detalhes do contrato
- Getty
Salah no Trabzonspor, os detalhes do contrato
Grande entusiasmo na Turquia pela chegada de Salah, que na quarta-feira, 5 de agosto, desembarcou no aeroporto de Istambul recebido por aplausos e cantos das centenas de torcedores do Trabzonspor, e depois seguiu para Trebizonda para realizar exames médicos e assinar o contrato. Entre as duas cidades, cerca de 20/25 mil pessoas se reuniram: "É incrível, não me lembro de já ter visto nada parecido antes" disse Salah. Acordo de dois anos com vencimento previsto para junho de 2028 e salário de cerca de 8,5 milhões de euros por temporada - 17 milhões em dois anos -, além, segundo algumas informações vindas da Turquia, de 20% das receitas provenientes do merchandising ligado ao seu nome.
- Getty
QUANDO SALAH PODE ESTREAR NO TRABZONSPOR
Na nova temporada, o Trabzonspor, que manteve no comando o técnico turco Fatih Tekke, deve jogar predominantemente no 4-2-3-1, alternando com o 4-3-3: se esses esquemas forem confirmados, nos dois casos Salah jogaria em sua posição natural, como ponta direita, e a estreia pode acontecer no dia de Ferragosto, sábado, 15, quando está programada a primeira rodada do campeonato, na qual o Trabzonspor enfrentará o Kasimpasa fora de casa.
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