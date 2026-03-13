Antes de chegar ao Napoli, Højlund também havia sido alvo do Milan, que propôs um empréstimo com opção de compra: o Manchester United aceitou a oferta, mas foi o próprio jogador quem descartou a possibilidade de se transferir para o Rossonero, pois queria disputar a Liga dos Campeões e tinha certeza de um projeto de longo prazo. Assim, quando o Napoli se apresentou, todas as partes concordaram em fechar a negociação: os azzurri o contrataram por empréstimo por 6 milhões, com opção de compra por 44 milhões, que pode se tornar obrigatória caso o time se classifique para a próxima Liga dos Campeões; mas o diretor esportivo Giovanni Manna já afirmou que, mesmo que o Napoli seja surpreendentemente excluído da próxima Liga dos Campeões, não há dúvidas quanto à compra definitiva de Højlund.