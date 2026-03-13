No Napoli de Antonio Conte, há um jogador que muitas vezes resolveu os problemas dos azuis, conquistando pontos fundamentais para manter a equipe na briga pelo título. Quando os jogos não se desenrolam, quando há dificuldade em superar as defesas adversárias, surge Rasmus Højlund. O atacante dinamarquês — que chegou no meio do ano após a lesão de Lukaku — é o artilheiro do Napoli com 13 gols em todas as competições, três a mais que McTominay, que ocupa o segundo lugar.
Traduzido por
Quanto o Napoli terá de pagar pela rescisão do contrato de Højlund: os valores, o acordo e as declarações de Manna
OS NÚMEROS DO NEGÓCIO DE HOJLUND
Antes de chegar ao Napoli, Højlund também havia sido alvo do Milan, que propôs um empréstimo com opção de compra: o Manchester United aceitou a oferta, mas foi o próprio jogador quem descartou a possibilidade de se transferir para o Rossonero, pois queria disputar a Liga dos Campeões e tinha certeza de um projeto de longo prazo. Assim, quando o Napoli se apresentou, todas as partes concordaram em fechar a negociação: os azzurri o contrataram por empréstimo por 6 milhões, com opção de compra por 44 milhões, que pode se tornar obrigatória caso o time se classifique para a próxima Liga dos Campeões; mas o diretor esportivo Giovanni Manna já afirmou que, mesmo que o Napoli seja surpreendentemente excluído da próxima Liga dos Campeões, não há dúvidas quanto à compra definitiva de Højlund.
AS PALAVRAS DE MANNA SOBRE HOJLUND
Em entrevista à Sky Sport, o diretor esportivo do Napoli, Manna, declarou: “Rasmus foi decisivo mesmo quando marcou menos gols e se dedicou à equipe. Temos uma cláusula de rescisão em caso de classificação para a Liga dos Campeões, mas acredito que, mesmo que não consigamos chegar lá, o futuro dele ainda assim está no Napoli”.