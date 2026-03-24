Quanto o Barcelona está disposto a gastar com Julián Álvarez? O campeão da La Liga estabelece um preço máximo para o principal alvo de transferência deste verão

O Barcelona identificou Álvarez como o sucessor ideal de Robert Lewandowski, admirando sua versatilidade e seu faro natural para o gol. No entanto, apesar do forte interesse, os blaugranas estabeleceram um limite máximo rígido para a transferência.

De acordo com informações do podcast La Posesión, o clube estabeleceu um preço máximo de € 70 milhões pelo atacante. Enquanto o Atlético de Madrid deve insistir em um valor acima de € 80 milhões, o Barça não está disposto a ultrapassar sua avaliação. Há preocupações internas em relação à sua forma recente, já que suas atuações nesta temporada não têm correspondido aos níveis explosivos vistos durante a campanha anterior ou em suas passagens pela seleção argentina. Essas dúvidas consolidaram a decisão da diretoria de manter a disciplina em sua oferta.