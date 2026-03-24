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Quanto o Barcelona está disposto a gastar com Julián Álvarez? O campeão da La Liga estabelece um preço máximo para o principal alvo de transferência deste verão
O Barcelona estabeleceu um limite financeiro rigoroso para a contratação de Álvarez
O Barcelona identificou Álvarez como o sucessor ideal de Robert Lewandowski, admirando sua versatilidade e seu faro natural para o gol. No entanto, apesar do forte interesse, os blaugranas estabeleceram um limite máximo rígido para a transferência.
De acordo com informações do podcast La Posesión, o clube estabeleceu um preço máximo de € 70 milhões pelo atacante. Enquanto o Atlético de Madrid deve insistir em um valor acima de € 80 milhões, o Barça não está disposto a ultrapassar sua avaliação. Há preocupações internas em relação à sua forma recente, já que suas atuações nesta temporada não têm correspondido aos níveis explosivos vistos durante a campanha anterior ou em suas passagens pela seleção argentina. Essas dúvidas consolidaram a decisão da diretoria de manter a disciplina em sua oferta.
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A postura firme do Atlético de Madrid em relação às transferências
Apesar do crescente alvoroço na Catalunha e em outros lugares, o Atlético não está facilitando as coisas para os possíveis interessados. Espera-se que o clube exija bem mais de 80 milhões de euros por um jogador que considera essencial para o projeto de Diego Simeone. Os Rojiblancos foram rápidos em descartar as especulações de que seu craque estaria buscando uma saída após sua transferência de grande repercussão do Manchester City.
Abordando as especulações em curso, o diretor do Atlético, Mateu Alemany, foi categórico quanto ao futuro do atacante. Alemany disse à Movistar: “Julian afirmou claramente que está muito feliz no Atlético, mas tudo o que ele diz está sendo mal interpretado. Ele tem mais quatro anos de contrato e esperamos que fique por muito mais tempo e até mesmo renove. Não vejo nenhuma notícia sobre o Julian. Não há nenhum problema; é apenas uma questão de pessoas procurando coisas onde não há nada.”
Planejando a vida após Lewandowski
Embora o presidente do Barcelona, Joan Laporta, continue a apoiar publicamente Lewandowski, o lendário atacante tem desempenhado um papel menos importante nesta temporada, o que provavelmente será reduzido ainda mais caso ele decida assinar um novo contrato. Aos 37 anos, o jogador da seleção polonesa está entrando na fase final de sua passagem pela Espanha, embora o clube esteja, segundo relatos, considerando uma prorrogação de um ano com um salário significativamente reduzido e o entendimento de que ele atuaria como opção secundária saindo do banco.
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Reforço defensivo e o sonho de Bastoni
Além do ataque, Flick está empenhado em reforçar suas opções defensivas com um zagueiro central canhoto de alto nível. Alessandro Bastoni, do Inter, surgiu como um dos favoritos entre a diretoria do Barça.
No entanto, espera-se que a negociação por Bastoni seja bastante cara, já que o Inter estaria interessado na venda para ajudar a financiar outras transferências. Ao contrário de outras negociações no passado, o Barcelona está atualmente descartando a inclusão de jogadores como contrapartida, preferindo uma transação direta em dinheiro. Com um contrato em Milão válido até 2028, qualquer negociação será complexa, mas o Barça está otimista de que poderá convencer o gigante italiano a se desfazer de seu pilar defensivo para financiar seu próprio processo de reconstrução.