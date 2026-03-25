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Antonio Rudiger Real Madrid(C)Getty Images
Francesco Guerrieri

Traduzido por

Quanto ganha Rudiger no Real Madrid: salário, prazo do contrato e rumores sobre a Juventus

Juventus
A. Ruediger
Mercado da bola

O zagueiro alemão está no fim do contrato com o Real Madrid e tem sido associado à Juventus para a próxima temporada

Nesta fase da temporada, os clubes começam a definir os alvos do mercado para o verão, planejam suas estratégias e preparam o terreno com o objetivo de se antecipar à concorrência, começando a coletar informações sobre os jogadores na lista. Melhor ainda se forem de baixo custo ou, melhor ainda, de transferência gratuita: atualmente, quem quiser contratar Antonio Rüdiger não terá que pagar nenhuma taxa de transferência; o zagueiro alemão está no fim de contrato com o Real Madrid e, no momento, não há sinais de uma possível renovação; se a situação permanecer assim, ele já está livre para assinar de graça com um novo clube para a temporada 2026/27.


  • A CONTRATAÇÃO DE RUDIGER PELO REAL MADRID

    Entre os clubes que têm sido associados ao zagueiro nascido em 1993 — que acaba de completar 33 anos — está também a Juventus, que está avaliando sua defesa, já que alguns jogadores podem deixar o clube no final da temporada. Se os bianconeri realmente decidirem avançar na contratação de Rüdiger, terão que estar atentos à forte concorrência, pois um jogador de nível internacional como ele, disponível a título gratuito, atrai muitos interessados, e será preciso entender quais serão as exigências do jogador e de sua equipe de assessoria do ponto de vista financeiro: atualmente, o salário do jogador em Madri é de cerca de 9 a 10 milhões mais bônus; além disso, também haveria que pagar as comissões ao seu agente (e quando os jogadores não têm um valor de transferência, como neste caso, as comissões são sempre mais altas).


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  • AS CONTRATAÇÕES DA JUVENTUS

    Atualmente, o jogador da Juventus com o salário mais alto é Dusan Vlahovic, que recebe 12 milhões de euros: com o contrato prestes a expirar, uma renovação não está descartada, mas a Juve só se mostra disposta a isso se os valores forem inferiores aos atuais. Atrás do atacante sérvio, em segundo lugar entre os jogadores mais bem pagos do clube bianconero, está Jonathan David: o canadense ex-Lille — que chegou no verão como jogador de domínio público — recebe 6 milhões de euros líquidos por temporada (contrato até 2030), cerca de metade do que Rüdiger ganha no Real Madrid. Ver o alemão de volta à Série A não é impossível, pois no mercado tudo pode acontecer; mas para a Juve seria uma operação complicada, sobretudo do ponto de vista econômico.

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