Nesta fase da temporada, os clubes começam a definir os alvos do mercado para o verão, planejam suas estratégias e preparam o terreno com o objetivo de se antecipar à concorrência, começando a coletar informações sobre os jogadores na lista. Melhor ainda se forem de baixo custo ou, melhor ainda, de transferência gratuita: atualmente, quem quiser contratar Antonio Rüdiger não terá que pagar nenhuma taxa de transferência; o zagueiro alemão está no fim de contrato com o Real Madrid e, no momento, não há sinais de uma possível renovação; se a situação permanecer assim, ele já está livre para assinar de graça com um novo clube para a temporada 2026/27.
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Quanto ganha Rudiger no Real Madrid: salário, prazo do contrato e rumores sobre a Juventus
A CONTRATAÇÃO DE RUDIGER PELO REAL MADRID
Entre os clubes que têm sido associados ao zagueiro nascido em 1993 — que acaba de completar 33 anos — está também a Juventus, que está avaliando sua defesa, já que alguns jogadores podem deixar o clube no final da temporada. Se os bianconeri realmente decidirem avançar na contratação de Rüdiger, terão que estar atentos à forte concorrência, pois um jogador de nível internacional como ele, disponível a título gratuito, atrai muitos interessados, e será preciso entender quais serão as exigências do jogador e de sua equipe de assessoria do ponto de vista financeiro: atualmente, o salário do jogador em Madri é de cerca de 9 a 10 milhões mais bônus; além disso, também haveria que pagar as comissões ao seu agente (e quando os jogadores não têm um valor de transferência, como neste caso, as comissões são sempre mais altas).
AS CONTRATAÇÕES DA JUVENTUS
Atualmente, o jogador da Juventus com o salário mais alto é Dusan Vlahovic, que recebe 12 milhões de euros: com o contrato prestes a expirar, uma renovação não está descartada, mas a Juve só se mostra disposta a isso se os valores forem inferiores aos atuais. Atrás do atacante sérvio, em segundo lugar entre os jogadores mais bem pagos do clube bianconero, está Jonathan David: o canadense ex-Lille — que chegou no verão como jogador de domínio público — recebe 6 milhões de euros líquidos por temporada (contrato até 2030), cerca de metade do que Rüdiger ganha no Real Madrid. Ver o alemão de volta à Série A não é impossível, pois no mercado tudo pode acontecer; mas para a Juve seria uma operação complicada, sobretudo do ponto de vista econômico.