Quanto ganha Rudiger no Real Madrid: salário, prazo do contrato e rumores sobre a Juventus

Entre os clubes que têm sido associados ao zagueiro nascido em 1993 — que acaba de completar 33 anos — está também a Juventus, que está avaliando sua defesa, já que alguns jogadores podem deixar o clube no final da temporada. Se os bianconeri realmente decidirem avançar na contratação de Rüdiger, terão que estar atentos à forte concorrência, pois um jogador de nível internacional como ele, disponível a título gratuito, atrai muitos interessados, e será preciso entender quais serão as exigências do jogador e de sua equipe de assessoria do ponto de vista financeiro: atualmente, o salário do jogador em Madri é de cerca de 9 a 10 milhões mais bônus; além disso, também haveria que pagar as comissões ao seu agente (e quando os jogadores não têm um valor de transferência, como neste caso, as comissões são sempre mais altas).



