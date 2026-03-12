No final da temporada, Leon Goretzka e o Bayern de Munique seguirão caminhos diferentes. O contrato do jogador nascido em 1995 expira em junho próximo e o clube alemão já anunciou que ele sairá sem custos. Fique de olho no mercado, pois um jogador tão importante e sem custos pode se tornar uma oportunidade de baixo custo para muitos clubes durante a janela de transferências de verão. Entre os clubes que estão de olho no meio-campista estão também o Inter e o Milan, que já tiveram alguns contatos com sua equipe.
Quanto ganha Goretzka no Bayern de Munique e quanto pede de salário aos clubes interessados: Milan e Inter à espreita
OS NÚMEROS DO NEGÓCIO GORETZKA
As duas equipes milanesas estão pensando e avaliando os próximos passos. Até o momento, o obstáculo em uma eventual negociação poderia ser representado pelas exigências econômicas de Goretzka e de seu agente: 7 milhões de euros de salário líquido, que é mais ou menos o salário que ele ganha atualmente no Bayern de Munique, 8/10 milhões de bônus no momento da assinatura, mais as comissões para o agente. Um investimento importante, especialmente para um jogador que se liberta a parâmetro zero, considerando que o custo total da operação chegaria a quase 20 milhões de euros.
O ARSENAL NA POLE POSITION
Além dos custos, porém, há uma fila para contratar Goretzka por zero. Muitos clubes europeus estão avaliando uma primeira abordagem para entender como agir com o objetivo de antecipar a concorrência. De acordo com o Bild, atualmente na pole position está o Arsenal, que já havia manifestado interesse em janeiro e que não teria grandes problemas de orçamento para satisfazer as exigências do jogador, que já colocou os Gunners no topo de suas preferências. O Milan e a Inter estão, portanto, à espera, cientes das dificuldades, mas Goretzka de graça também é atraente para a Série A.