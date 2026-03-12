Quanto ganha Goretzka no Bayern de Munique e quanto pede de salário aos clubes interessados: Milan e Inter à espreita

Além dos custos, porém, há uma fila para contratar Goretzka por zero. Muitos clubes europeus estão avaliando uma primeira abordagem para entender como agir com o objetivo de antecipar a concorrência. De acordo com o Bild, atualmente na pole position está o Arsenal, que já havia manifestado interesse em janeiro e que não teria grandes problemas de orçamento para satisfazer as exigências do jogador, que já colocou os Gunners no topo de suas preferências. O Milan e a Inter estão, portanto, à espera, cientes das dificuldades, mas Goretzka de graça também é atraente para a Série A.