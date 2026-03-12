No final da temporada, Leon Goretzka e o Bayern de Munique seguirão caminhos diferentes. O contrato do jogador nascido em 1995 expira em junho próximo e o clube alemão já anunciou que ele sairá sem custos. Fique de olho no mercado, pois um jogador tão importante e sem custos pode se tornar uma oportunidade de baixo custo para muitos clubes durante a janela de transferências de verão. Entre os clubes que estão de olho no meio-campista estão também o Inter e o Milan, que já tiveram alguns contatos com sua equipe.
Traduzido por
Quanto ganha Goretzka no Bayern de Munique e quanto pede de salário aos clubes interessados: Milan e Inter à espera
OS NÚMEROS DO NEGÓCIO GORETZKA
As duas equipes milanesas estão pensando e avaliando os próximos passos. Até o momento, o obstáculo em uma eventual negociação poderia ser representado pelas exigências econômicas de Goretzka e de seu agente: 7 milhões de euros de salário líquido, que é mais ou menos o salário que ele ganha atualmente no Bayern de Munique, 8/10 milhões de bônus no momento da assinatura, mais as comissões para o agente. Um investimento importante, especialmente para um jogador que se liberta a título gratuito, considerando que o custo total da operação chegaria a quase 20 milhões de euros.
ARSENAL NA POLÔNIA
Além dos custos, porém, há uma fila para contratar Goretzka por zero. Muitos clubes europeus estão avaliando uma primeira abordagem para entender como agir com o objetivo de antecipar a concorrência. De acordo com o Bild, atualmente na pole position está o Arsenal, que já havia manifestado interesse em janeiro e que não teria grandes problemas de orçamento para satisfazer as exigências do jogador, que já colocou os Gunners no topo de suas preferências. O Milan e a Inter estão, portanto, à espera, cientes das dificuldades, mas Goretzka de graça também é atraente para a Série A.