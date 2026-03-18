A poucos meses do fim da temporada, os clubes começam a planejar suas estratégias de mercado. Já foram estabelecidos os primeiros contatos com os jogadores na mira, com o objetivo de agir antes dos outros clubes para se antecipar à concorrência. A Juventus, nesse sentido, está de olho no mercado em busca de alguma oportunidade de baixo custo. Entre os nomes mais cotados está o de Bernardo Silva; o português está no fim de contrato com o Manchester City, que já lhe comunicou que sua renovação não está prevista nos planos futuros do clube. No final da temporada, portanto, os caminhos se separarão, com os bianconeri começando a se movimentar para entender se e quando tentar avançar.
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Quanto ganha Bernardo Silva no Manchester City: salário, prazo do contrato e as negociações com a Juventus
A CONTRATAÇÃO DE BERNARDO SILVA E OS CONTATOS COM A JUVENTUS
Nas últimas semanas, ocorreram os primeiros contatos entre a diretoria da Juve e o agente do jogador, Jorge Mendes, com quem os bianconeri mantêm um bom relacionamento e que foi o mesmo responsável por trazer Cristiano Ronaldo para Turim. Quanto ao salário: o salário de Bernardo Silva no Manchester City é de 10 milhões de euros líquidos, um valor que a Juventus não poderá garantir a ele, mas que dificilmente ele conseguiria receber caso decidisse permanecer na Europa. Além dos bianconeri, até o momento, há também alguns clubes da Saudi Pro League e da MLS interessados em Bernardo Silva, prontos para oferecer a ele um salário ainda superior ao que recebe na Inglaterra.
OUTROS JOGADORES COM CONTRATO A VENCER QUE ESTÃO NA MIRADA DA JUVENTUS
Em um mercado onde é possível encontrar grandes oportunidades a custo zero, Bernardo Silva é apenas um dos jogadores cujos contratos estão chegando ao fim e que estão sendo acompanhados pela Juve. Além do português do City, a Juve colocou na lista também o zagueiro argentino do Bournemouth, Marcos Senesi, com quem já houve algum contato, e o austríaco Xaver Schlager, do Leipzig, pelo qual já haviam se interessado em janeiro, quando a pedida era de 10 milhões de euros. No meio-campo, o nome a ser destacado é o de Franck Kessié, cujo contrato com o Al-Ahli está chegando ao fim e que é a primeira alternativa real a Sandro Tonali, do Newcastle. Entre os jogadores que podem sair de graça no final da temporada, os bianconeri também foram associados a Celik, da Roma, e Lewandowski, do Barcelona.