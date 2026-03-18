Quanto ganha Bernardo Silva no Manchester City: salário, prazo do contrato e as negociações com a Juventus

Em um mercado onde é possível encontrar grandes oportunidades a custo zero, Bernardo Silva é apenas um dos jogadores cujos contratos estão chegando ao fim e que estão sendo acompanhados pela Juve. Além do português do City, a Juve colocou na lista também o zagueiro argentino do Bournemouth, Marcos Senesi, com quem já houve algum contato, e o austríaco Xaver Schlager, do Leipzig, pelo qual já haviam se interessado em janeiro, quando a pedida era de 10 milhões de euros. No meio-campo, o nome a ser destacado é o de Franck Kessié, cujo contrato com o Al-Ahli está chegando ao fim e que é a primeira alternativa real a Sandro Tonali, do Newcastle. Entre os jogadores que podem sair de graça no final da temporada, os bianconeri também foram associados a Celik, da Roma, e Lewandowski, do Barcelona.



