O trabalho de Carlo Ancelotti está agradando à Confederação Brasileira de Futebol, que, nas últimas semanas, quis demonstrar sua confiança no técnico italiano renovando seu contrato como técnico da Seleção. Enquanto se aguarda o anúncio oficial, a notícia foi divulgada pelo canal brasileiro da ESPN, que também revelou alguns detalhes e bastidores relacionados ao novo acordo entre Ancelotti e o Brasil.
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Quanto ganha Ancelotti após a renovação com o Brasil: o salário como técnico e os detalhes do novo contrato
DETALHES E NÚMEROS DO ACORDO
Segundo as informações, o salário do técnico continuará sendo de 10 milhões de euros por ano, o mesmo valor acordado anteriormente; mudarão, porém, os termos do novo contrato, que será dividido em duas partes: o acordo inicial terá duração de dois anos, ao final dos quais entrará em vigor uma renovação automática já acordada em detalhes e que terá duração de mais dois anos, de modo a coincidir com a Copa do Mundo de 2030. Quanto à comissão técnica, o salário dos colaboradores de Ancelotti aumentará a pedido específico do treinador, atendido pela federação.
O BRASIL NA COPA DO MUNDO E O CASO NEYMAR
A seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti na Copa do Mundo de 2026 foi sorteada no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, e todas as três partidas serão disputadas nos Estados Unidos (o restante do torneio será dividido entre Canadá e México). Chegado em maio passado ao comando da Seleção, um mês depois garantiu a classificação para o torneio graças à vitória decisiva por 1 a 0 sobre o Paraguai, e nos amistosos pré-Mundial venceu a Croácia e perdeu para a França. Resta saber como ele lidará com Neymar, cuja não convocação para os últimos amistosos no país se tornou um verdadeiro caso. Sua presença na Copa do Mundo permanece em dúvida.