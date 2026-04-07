Quanto ganha Ancelotti após a renovação com o Brasil: o salário como técnico e os detalhes do novo contrato

A seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti na Copa do Mundo de 2026 foi sorteada no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, e todas as três partidas serão disputadas nos Estados Unidos (o restante do torneio será dividido entre Canadá e México). Chegado em maio passado ao comando da Seleção, um mês depois garantiu a classificação para o torneio graças à vitória decisiva por 1 a 0 sobre o Paraguai, e nos amistosos pré-Mundial venceu a Croácia e perdeu para a França. Resta saber como ele lidará com Neymar, cuja não convocação para os últimos amistosos no país se tornou um verdadeiro caso. Sua presença na Copa do Mundo permanece em dúvida.



