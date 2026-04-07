A Juventus está em busca de soluções para a posição de goleiro, e no meio do ano pode haver mudanças entre os postes: Perin gostaria de jogar com mais regularidade e já em janeiro pensava em mudar de ares; Di Gregorio está sendo observado pela diretoria e pela comissão técnica e, caso receba uma oferta considerada convincente, poderia deixar Turim. Por isso, os bianconeri estão começando a procurar um eventual substituto: entre os nomes na lista está o do brasileiro do Liverpool, Alisson Becker, uma solicitação explícita de Luciano Spalletti, que já o treinou na época da Roma (por sugestão de Walter Sabatini, ele chegou como reserva de Szczesny e, no ano seguinte, tornou-se titular com Di Francesco).
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Quanto ganha Alisson, a mais recente opção da Juventus para a baliza: salário, valor de transferência exigido pelo Liverpool e lesões
A CONTRATAÇÃO DE ALISSON PELO LIVERPOOL
O contrato de Alisson com o Liverpool vence em junho de 2027 — os Reds exerceram a opção de renovação —, mas o goleiro nascido em 1992 poderia sair um ano antes do término de seu vínculo com o clube inglês. A diretoria da Juve poderia fazer uma tentativa a pedido do técnico, considerando que o salário atual de cerca de 8 milhões de euros não é impossível de alcançar e que o clube bianconero tentará reduzir a exigência de 15/20 milhões do Liverpool, levando em conta também que, após a chegada do georgiano Mamardashvili, vindo do Valencia (transação de 30 milhões de euros), ele não é mais titular indiscutível.
AS LESÕES DE ALISSON
Por outro lado, é preciso avaliar bem a condição física de Alisson; nesta temporada, ele foi frequentemente afastado devido a lesões musculares e, neste momento, está indisponível devido a uma lesão no bíceps femoral sofrida durante a partida da Liga dos Campeões contra o Galatasaray, o que o impediu de disputar os dois últimos jogos dos Reds contra o Brighton (no campeonato) e contra o Manchester City (na FA Cup). O retorno — salvo complicações — deve ocorrer no final de abril e essas podem ser as últimas partidas de Alisson pelo Liverpool, com a Juve pronta para entrar em cena.