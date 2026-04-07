A Juventus está em busca de soluções para a posição de goleiro, e no meio do ano pode haver mudanças entre os postes: Perin gostaria de jogar com mais regularidade e já em janeiro pensava em mudar de ares; Di Gregorio está sendo observado pela diretoria e pela comissão técnica e, caso receba uma oferta considerada convincente, poderia deixar Turim. Por isso, os bianconeri estão começando a procurar um eventual substituto: entre os nomes na lista está o do brasileiro do Liverpool, Alisson Becker, uma solicitação explícita de Luciano Spalletti, que já o treinou na época da Roma (por sugestão de Walter Sabatini, ele chegou como reserva de Szczesny e, no ano seguinte, tornou-se titular com Di Francesco).