O que diferencia Mbappé de outros atacantes de elite é seu peso comercial. Assim como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, Mbappé é visto como uma marca de luxo global. Esse valor de marca é o motivo pelo qual o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) poderia estar disposto a quebrar seus recordes de transferência, já que o francês se encaixa em seus objetivos estratégicos de visibilidade antes da Copa do Mundo de 2034.

Wilson acrescentou: “O valor da marca dele fora de campo transforma a dinâmica de qualquer oferta de transferência em algo que tem valor também fora do esporte, como acontece com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Mbappé não é apenas um atacante. Ele é uma espécie de marca global de atleta de luxo, com todos os tipos de patrocinadores importantes, como Nike e EA Sports, e aquele tipo de apelo que abrange vários públicos, algo que só vimos em algumas dessas superestrelas no passado. Se ele se transferisse para o Oriente Médio, haveria um realinhamento com os laços existentes de Mbappé com a região na África, especialmente no Norte da África, como marca, bem como com seu público global de fãs mais jovens, do qual o PSG já se beneficiou e que agora também beneficia o Real.”



