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Quanto custaria Kylian Mbappé? O Real Madrid precisaria de um pacote de transferência de € 400 milhões para contratar a superestrela, que está no mesmo patamar de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo
O custo astronômico de uma saída que bateu todos os recordes
De acordo com o especialista em finanças esportivas Dr. Rob Wilson, qualquer negociação para tirar Mbappé do Real Madrid exigiria um investimento financeiro colossal. Em entrevista ao GamblingArabia.com, Wilson explicou que, embora Mbappé tenha chegado como jogador sem contrato, o investimento total feito pelos "Los Blancos" torna impossível uma saída barata.
“Para que o Real Madrid considere transferi-lo... a relação entre o clube e o jogador precisaria se deteriorar significativamente, muito além do que já vimos”, disse ele. “Mbappé é um dos ativos mais valiosos e, portanto, mais caros do futebol mundial. Tecnicamente, ele chegou a Madri como jogador sem contrato, mas, na realidade, o Real se comprometeu a gastar cerca de € 300 milhões ao longo de seu contrato, quando se incluem o bônus de assinatura, acordos de fidelidade, direitos de imagem e itens desse tipo.”
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Um pacote de 400 milhões de euros para revolucionar o mercado
Os requisitos financeiros apenas para a taxa de transferência provavelmente quebrariam os recordes atuais. Wilson sugere que o presidente do Real, Florentino Pérez, exigiria uma quantia superior aos 222 milhões de euros pagos pelo Paris Saint-Germain pelo Neymar, valor que constituiu um recorde mundial. Quando somado ao salário astronômico do jogador, o custo total da operação se torna um obstáculo que apenas algumas poucas entidades no mundo seriam capazes de superar.
“Seria necessária uma quantia significativa para que o Real considerasse vendê-lo neste verão”, disse Wilson. “O Real Madrid pode esperar uma taxa superior à que o Paris Saint-Germain pagou para contratar Neymar do Barcelona, na verdade, e estabelecer um novo recorde mundial. Quando se leva em conta o salário dele e outros elementos de qualquer acordo, estamos falando de um pacote de transferência total no valor de mais de € 350 milhões (US$ 411,9 milhões) na estimativa mais baixa, o que torna a Arábia Saudita o destino óbvio.” Isso ocorre em um momento em que especialistas e torcedores questionam se a contratação do atacante foi a decisão certa após duas temporadas sem um título importante.
A chave das marcas Messi e Ronaldo
O que diferencia Mbappé de outros atacantes de elite é seu peso comercial. Assim como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, Mbappé é visto como uma marca de luxo global. Esse valor de marca é o motivo pelo qual o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) poderia estar disposto a quebrar seus recordes de transferência, já que o francês se encaixa em seus objetivos estratégicos de visibilidade antes da Copa do Mundo de 2034.
Wilson acrescentou: “O valor da marca dele fora de campo transforma a dinâmica de qualquer oferta de transferência em algo que tem valor também fora do esporte, como acontece com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Mbappé não é apenas um atacante. Ele é uma espécie de marca global de atleta de luxo, com todos os tipos de patrocinadores importantes, como Nike e EA Sports, e aquele tipo de apelo que abrange vários públicos, algo que só vimos em algumas dessas superestrelas no passado. Se ele se transferisse para o Oriente Médio, haveria um realinhamento com os laços existentes de Mbappé com a região na África, especialmente no Norte da África, como marca, bem como com seu público global de fãs mais jovens, do qual o PSG já se beneficiou e que agora também beneficia o Real.”
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Pressão tóxica e a reação negativa dos fãs
Embora a questão financeira continue complexa, o clima nas ruas de Madri está se tornando cada vez mais tenso. O projeto Mbappé foi concebido para elevar o prestígio do clube, mas os desequilíbrios táticos envolvendo jogadores como Vinícius Júnior e Jude Bellingham resultaram em um desastre de relações públicas e em um nível histórico de protestos nas redes sociais por parte da torcida.
“Em terceiro lugar, há esse ângulo político e, se os torcedores começarem a vê-lo como uma força um tanto disruptiva, um jogador que se acha maior do que o clube, então a pressão sobre ele e a diretoria pode se tornar tóxica muito rapidamente”, alertou Wilson. Essa toxicidade fica evidente no fato de que uma petição online pedindo a saída do jogador de 27 anos alcançou mais de 70 milhões de assinaturas. Se o francês não conseguir reverter sua sorte em campo, a decepção comercial para o Real Madrid poderá forçar uma conversa que parecia impossível há apenas 12 meses.