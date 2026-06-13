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Quanto custará Mateus Fernandes ao Manchester United? Estima-se o valor da transferência, já que o West Ham flexibiliza sua posição em relação ao meio-campista avaliado em 80 milhões de libras
Carrick desiste da tentativa de contratar Anderson para se concentrar na estrela do West Ham
De acordo com o Football Insider, os dirigentes do Old Trafford agiram rapidamente para ajustar sua estratégia de contratações para o verão, identificando Fernandes como o candidato ideal para reforçar suas opções no meio-campo. A equipe de contratações de Carrick decidiu desistir da disputa acirrada por Anderson, do Nottingham Forest, após perceber que as exigências financeiras astronômicas comprometeriam gravemente o orçamento restante para transferências.
A comissão técnica do clube demonstrou imensa determinação em garantir um meio-campista tecnicamente talentoso para formar dupla com a estrela do Atalanta, Ederson, em um meio-campo totalmente renovado. Os negociadores do United estão confiantes de que a delicada situação contratual do time do London Stadium lhes permitirá garantir seu alvo principal por um valor significativamente menor do que o inicialmente cotado.
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O West Ham retira suas exigências financeiras
O craque de 21 anos pode receber autorização para deixar a capital por uma quantia reduzida de cerca de 70 milhões de libras, apesar de seus dirigentes terem inicialmente fixado uma avaliação proibitiva de 84 milhões de libras para seu principal ativo. A posição de negociação do West Ham foi severamente comprometida após o catastrófico rebaixamento da Premier League, o que deixou o clube vulnerável aos interesses dos grandes clubes da primeira divisão.
Para equilibrar as contas, o clube londrino pode ser forçado a autorizar a venda do ex-jogador do Southampton apenas 12 meses após sua contratação, especialmente porque o jogador demonstrou pouco interesse em atuar na segunda divisão, o que acelera ainda mais as discussões internas da diretoria sobre um acordo para o verão.
Competição de alto nível que gera ação em ritmo acelerado
O repentino aumento do interesse do United foi fortemente impulsionado por uma enxurrada de consultas de clubes de elite do continente nas últimas semanas. Os dirigentes do Old Trafford ficaram bastante alarmados depois que gigantes europeus como Real Madrid, Paris Saint-Germain e o rival da Premier League, Arsenal, iniciaram consultas formais com os representantes do jogador. Determinado a não perder um de seus alvos prioritários, o Man U agora está agindo com extrema urgência para fechar o negócio antes que uma guerra de lances em grande escala se concretize.
De acordo com a Sky Sports, a diretoria do United está atualmente finalizando a documentação estrutural e preparando uma oferta inicial oficial a ser apresentada ao London Stadium. Embora nenhuma proposta formal tenha chegado à mesa do West Ham ainda, as bases já estão firmemente estabelecidas, com o entendimento de que o United já esclareceu totalmente as condições pessoais de Fernandes e não prevê nenhum problema contratual por parte do jogador.
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Fernandes tem o pedigree necessário para liderar o novo meio-campo
A justificativa para investir um montante financeiro tão significativo reside nos números estatísticos excepcionais do jogador e em sua perfeita adaptação tática ao futebol inglês. O jogador da seleção portuguesa viu seu valor subir exponencialmente desde que se transferiu para o outro lado do país, chamando a atenção por sua excelente resistência à pressão adversária e disciplina estrutural sob pressão.
Fernandes disputou 39 partidas pelo West Ham em todas as competições na última temporada, marcando cinco gols e dando quatro assistências.