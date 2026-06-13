Quanto custará Mateus Fernandes ao Manchester United? Estima-se o valor da transferência, já que o West Ham flexibiliza sua posição em relação ao meio-campista avaliado em 80 milhões de libras

De acordo com o Football Insider, os dirigentes do Old Trafford agiram rapidamente para ajustar sua estratégia de contratações para o verão, identificando Fernandes como o candidato ideal para reforçar suas opções no meio-campo. A equipe de contratações de Carrick decidiu desistir da disputa acirrada por Anderson, do Nottingham Forest, após perceber que as exigências financeiras astronômicas comprometeriam gravemente o orçamento restante para transferências.

A comissão técnica do clube demonstrou imensa determinação em garantir um meio-campista tecnicamente talentoso para formar dupla com a estrela do Atalanta, Ederson, em um meio-campo totalmente renovado. Os negociadores do United estão confiantes de que a delicada situação contratual do time do London Stadium lhes permitirá garantir seu alvo principal por um valor significativamente menor do que o inicialmente cotado.