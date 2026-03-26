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Quanto custará Jack Grealish? Estima-se que a taxa de transferência seja de 50 milhões de libras, com o Everton, o Wrexham e times da MLS sendo associados ao ponta do Manchester City
Lesões e cirurgias encerraram a temporada 2025-26 de Grealish
Depois de ver o ex-meia do Aston Villa ter um início promissor no Hill Dickinson Stadium, espera-se que o Everton discuta um contrato definitivo com Grealish assim que a temporada 2025-26 chegar ao fim.
Ele sofreu uma fratura por estresse no pé esquerdo durante a vitória por 1 a 0 sobre seu ex-clube, o Villa, em 18 de janeiro. Posteriormente, ele passou por uma cirurgia, o que infelizmente encerrou sua temporada prematuramente.
Até então, ele havia marcado dois gols e dado seis assistências pelos Toffees — além de ter recebido o prêmio de Jogador do Mês da Premier League em agosto —, mas seus sonhos de ajudar o Everton na briga por uma vaga na Europa e integrar a seleção inglesa na Copa do Mundo foram frustrados.
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Será que o Everton vai tentar transformar o empréstimo de Grealish em transferência definitiva?
Sua experiência e talento — como vencedor da Premier League e da Liga dos Campeões — seriam, sem dúvida, de grande interesse para David Moyes daqui para frente. Resta saber, no entanto, se Grealish iniciará a temporada 2026-27 em um ambiente familiar ou em um totalmente novo.
Questionado sobre se espera que os Toffees cheguem a um acordo, Dunne — em entrevista exclusiva ao GOAL, na qual o irlandês falou em parceria com a Betinia — disse: “Acho que, no caso de Grealish, ele provou o suficiente na primeira parte da temporada que seria um jogador valioso para o Everton. Se eles vão gastar 50 milhões nele, não sei; talvez tentem renegociar um pouco, mas tem que haver um desejo do Everton de contratar um jogador da qualidade dele em tempo integral, para que ele jogue a temporada inteira.
“Eles estão indo muito bem; espero que consigam uma vaga na Europa este ano, e isso aumenta o apelo não só da vinda de Grealish, mas também de mais alguns jogadores de ponta. E eu acho que o Everton tem o técnico certo no comando. Eles não precisam contratar 10 jogadores; precisam começar a adicionar duas ou três peças de qualidade, e certamente Jack Grealish é uma dessas peças.”
Quanto custará uma eventual transferência de Grealish na janela de transferências de verão?
Embora a lesão de Grealish seja levada em conta em qualquer negociação de transferência, o mesmo vale para o fato de que ele completará 31 anos em setembro. Tendo isso em mente, um preço pedido de 50 milhões de libras poderia ser considerado um pouco ambicioso.
Questionado sobre os esforços de qualquer clube que entre em negociações para reduzir esse valor, Dunne acrescentou: “Suponho que o empréstimo seja fechado com base nos 50 milhões e, sim, faremos isso, mas quando o contrato propriamente dito for assinado e a taxa de transferência for renegociada, acho que o valor pode ser um pouco menor.
“Ele tem mais de 30 anos, sofreu uma lesão nesta temporada, não está na seleção da Inglaterra no momento, então há muitos motivos pelos quais o Everton pode tentar reduzir o valor. Eles sabem que, mesmo que consigam reduzir, ainda estarão contratando um jogador que vale 50 milhões, um jogador de altíssima qualidade, mas sempre vão adorar tentar contratá-lo por um preço um pouco mais baixo.
“Acho que é um momento empolgante para o Everton, porque eles têm o potencial de finalmente se firmar com o novo estádio, de se tornar um time que disputa regularmente as seis ou sete primeiras posições.”
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Arábia Saudita, EUA, País de Gales: onde Grealish vai parar?
Grealish pode querer fazer parte desse projeto, tendo gostado de sua breve passagem pelos Toffees. No entanto, espera-se que outras opções sejam apresentadas ao temperamental jogador natural de West Midlands. Acredita-se que ele tenha despertado o interesse da Liga Profissional da Arábia Saudita.
Também tem havido rumores de que times da MLS estão de olho nele, já que outro nome de peso está sendo levado para os Estados Unidos ao lado de Lionel Messi e Son Heung-min, enquanto o Wrexham — com os coproprietários de Hollywood Ryan Reynolds e Rob Mac no comando — tem sido incentivado a tentar contratar Grealish caso chegue à Premier League graças a uma quarta promoção consecutiva, que quebraria o recorde.