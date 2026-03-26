Quanto custará Jack Grealish? Estima-se que a taxa de transferência seja de 50 milhões de libras, com o Everton, o Wrexham e times da MLS sendo associados ao ponta do Manchester City

Embora a lesão de Grealish seja levada em conta em qualquer negociação de transferência, o mesmo vale para o fato de que ele completará 31 anos em setembro. Tendo isso em mente, um preço pedido de 50 milhões de libras poderia ser considerado um pouco ambicioso.

Questionado sobre os esforços de qualquer clube que entre em negociações para reduzir esse valor, Dunne acrescentou: “Suponho que o empréstimo seja fechado com base nos 50 milhões e, sim, faremos isso, mas quando o contrato propriamente dito for assinado e a taxa de transferência for renegociada, acho que o valor pode ser um pouco menor.

“Ele tem mais de 30 anos, sofreu uma lesão nesta temporada, não está na seleção da Inglaterra no momento, então há muitos motivos pelos quais o Everton pode tentar reduzir o valor. Eles sabem que, mesmo que consigam reduzir, ainda estarão contratando um jogador que vale 50 milhões, um jogador de altíssima qualidade, mas sempre vão adorar tentar contratá-lo por um preço um pouco mais baixo.

“Acho que é um momento empolgante para o Everton, porque eles têm o potencial de finalmente se firmar com o novo estádio, de se tornar um time que disputa regularmente as seis ou sete primeiras posições.”