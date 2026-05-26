Quanto custará Cole Palmer? O Manchester United foi informado do valor inicial caso sejam iniciadas negociações de transferência com o Chelsea

Embora Enzo Fernández pareça ser o candidato mais óbvio a deixar o clube, seu enorme valor contábil amortizado torna a negociação extremamente complicada. O meio-campista argentino exigiria uma quantia de pelo menos 100 milhões de libras (134 milhões de dólares) apenas para que a venda valha a pena. Portanto, a diretoria pode se voltar para outros membros do elenco para levantar um capital substancial. Marc Cucurella está avaliado atualmente em cerca de 20 milhões de libras (27 milhões de dólares) nos livros contábeis, o que significa que uma oferta potencial de 45 milhões de libras (61 milhões de dólares) do Atlético de Madrid representaria um lucro considerável. Da mesma forma, João Pedro tem uma avaliação contábil de 52,5 milhões de libras (71 milhões de dólares), e uma oferta do Barcelona que atingisse a marca dos nove dígitos poderia seduzir a diretoria, deixando apenas Moisés Caicedo como um ativo genuinamente intocável.