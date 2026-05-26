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Quanto custará Cole Palmer? O Manchester United foi informado do valor inicial caso sejam iniciadas negociações de transferência com o Chelsea
A realidade financeira em Stamford Bridge
De acordo com o jornal The Sun, o Chelsea enfrenta um grande dilema em relação à venda de jogadores nesta janela de transferências. Muitos especialistas acreditam que o clube precisa se desfazer de nomes consagrados para equilibrar as contas e fornecer a Alonso os recursos necessários para garantir até três contratações de alto nível. Apesar de os dirigentes do clube negarem veementemente essas alegações, a ausência total das competições europeias intensificou a necessidade de gerar lucro. O Blues teve uma campanha desastrosa, que culminou com uma derrota por 2 a 1 para o Sunderland, confirmando o 10º lugar na tabela com apenas 52 pontos. Consequentemente, várias saídas de jogadores de destaque são esperadas, com o clube londrino tentando desesperadamente compensar os gastos astronômicos dos últimos anos sob a atual diretoria.
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Possíveis baixas para o Blues
Embora Enzo Fernández pareça ser o candidato mais óbvio a deixar o clube, seu enorme valor contábil amortizado torna a negociação extremamente complicada. O meio-campista argentino exigiria uma quantia de pelo menos 100 milhões de libras (134 milhões de dólares) apenas para que a venda valha a pena. Portanto, a diretoria pode se voltar para outros membros do elenco para levantar um capital substancial. Marc Cucurella está avaliado atualmente em cerca de 20 milhões de libras (27 milhões de dólares) nos livros contábeis, o que significa que uma oferta potencial de 45 milhões de libras (61 milhões de dólares) do Atlético de Madrid representaria um lucro considerável. Da mesma forma, João Pedro tem uma avaliação contábil de 52,5 milhões de libras (71 milhões de dólares), e uma oferta do Barcelona que atingisse a marca dos nove dígitos poderia seduzir a diretoria, deixando apenas Moisés Caicedo como um ativo genuinamente intocável.
O preço exorbitante para Palmer
Esse quebra-cabeça financeiro inevitavelmente levanta questões em torno de Palmer. Contratado do Manchester City em 2023, o atacante tem se destacado. Em 131 partidas pelo clube, ele marcou 54 gols e deu 32 assistências, contribuindo de forma notável para a conquista da primeira edição ampliada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2025. Apesar de uma temporada atual um pouco mais discreta, com 11 gols em 34 jogos, sua importância fundamental permanece inquestionável. Seu contrato vai até 2033, o que significa que o Chelsea detém poder absoluto sobre seu futuro. O jornal The Sun esclareceu exatamente o que será necessário para garantir seus serviços, afirmando que “80 milhões de libras (108 milhões de dólares) seriam um ponto de partida para as negociações para contratá-lo”.
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O que vem a seguir nesta janela?
Alonso e a diretoria precisam agora finalizar rapidamente as saídas de jogadores para facilitar as contratações antes do início da pré-temporada. Se o Manchester United ou outro grande clube europeu apresentar uma oferta formal por Palmer, isso colocará à prova a determinação do Chelsea. As próximas semanas determinarão se os Blues se manterão firmes em suas avaliações ou se cederão às realidades financeiras de sua situação.