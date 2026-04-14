Getty Images Sport
Traduzido por
“Quanto antes, melhor” – Manuel Neuer confirma que a decisão sobre o futuro no Bayern de Munique está iminente, enquanto a questão da aposentadoria paira no ar
Neuer busca clareza sobre o futuro
O experiente goleiro, que continua sendo uma figura fundamental para o gigante bávaro, falou abertamente sobre sua situação antes da decisiva partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.
“Quanto mais cedo melhor, para ser sincero — para mim pessoalmente também”, disse Neuer aos repórteres quando questionado sobre seus planos para além da atual temporada.
Aos 40 anos, Neuer está entrando no crepúsculo de uma carreira lendária que o viu redefinir o papel do goleiro moderno. Apesar da idade, sua importância para a equipe não diminuiu, mas o jogador da seleção alemã está ciente de que é necessária uma resolução para todas as partes envolvidas. “Não acho que vai demorar muito mais até eu tomar coragem e tomar uma decisão. E então, é claro, haverá conversas com o clube”, acrescentou.
- AFP
Dirigentes do Bayern abertos a uma renovação
A diretoria do Bayern já sinalizou sua intenção de manter o capitão no clube. Notícias sugerem que a diretoria está disposta a oferecer a Neuer uma prorrogação de contrato de um ano, caso ele se sinta fisicamente capaz de competir no mais alto nível por mais uma temporada.
Neuer tem afirmado consistentemente que precisa “ouvir o seu corpo” antes de se comprometer com quaisquer novos marcos profissionais.
Embora o Bayern esteja pronto para negociar, a decisão cabe exclusivamente ao jogador. O ex-jogador do Schalke tem sido meticuloso em sua recuperação de lesões anteriores e já indicou que se afastaria do futebol em alta, caso as circunstâncias fossem favoráveis.
Os títulos não são o fator decisivo
Apesar do que está em jogo na Liga dos Campeões, Neuer insistiu que sua decisão não depende da conquista de títulos pelo Bayern nesta temporada. “Não condiciono a questão do meu futuro à conquista de títulos”, observou ele na terça-feira. “Mas eu preferiria que ganhássemos tudo. Sabemos que muitas coisas são possíveis com este elenco, esta equipe e a energia que há em nós. Estamos trabalhando duro para isso.”
A busca pelo terceiro título da Liga dos Campeões é um grande motivador, mas o goleiro está olhando para o panorama geral. Independentemente de o Bayern conseguir ou não superar o Real Madrid e garantir a glória continental, a avaliação de Neuer sobre sua própria condição física e sua vontade de vencer terão prioridade sobre a coleção de troféus.
- Getty Images Sport
Vantagem do Bayern contra o Real Madrid
Voltando sua atenção para o desafio imediato, Neuer demonstrou confiança antes da partida de volta contra o Real Madrid. Após a vitória por 2 a 1 em Madri, ele acredita que sua equipe detém uma ligeira vantagem antes do confronto em Munique. “A torcida está em chamas, a equipe e nossa motivação também estão em chamas”, afirmou o capitão, claramente empolgado para o confronto europeu.
No entanto, ele não tem ilusões quanto à qualidade do adversário. “Já vimos muitas vezes como o Real Madrid pode atacar. Eles podem derrotar qualquer time do mundo em um dia bom, mas nós também podemos fazer isso”, concluiu.