“Quanto antes, melhor” – Manuel Neuer confirma que a decisão sobre o futuro no Bayern de Munique está iminente, enquanto a questão da aposentadoria paira no ar

O experiente goleiro, que continua sendo uma figura fundamental para o gigante bávaro, falou abertamente sobre sua situação antes da decisiva partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

“Quanto mais cedo melhor, para ser sincero — para mim pessoalmente também”, disse Neuer aos repórteres quando questionado sobre seus planos para além da atual temporada.

Aos 40 anos, Neuer está entrando no crepúsculo de uma carreira lendária que o viu redefinir o papel do goleiro moderno. Apesar da idade, sua importância para a equipe não diminuiu, mas o jogador da seleção alemã está ciente de que é necessária uma resolução para todas as partes envolvidas. “Não acho que vai demorar muito mais até eu tomar coragem e tomar uma decisão. E então, é claro, haverá conversas com o clube”, acrescentou.