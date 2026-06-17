Quanto a Roma vai oferecer por Mason Greenwood, enquanto os gigantes da Série A pedem ao Marselha que “espere” pela transferência de verão que deve beneficiar o Manchester United

O técnico da Roma, Gasperini, não está deixando nada ao acaso na tentativa de contratar Greenwood, tendo, segundo relatos, ligado diretamente para o jogador. De acordo com o *Corriere dello Sport*, o técnico pediu ao jogador de 24 anos que “aguardasse” enquanto o clube da Série A formaliza sua proposta ao Marselha.

Gasperini não escondeu sua frustração com as opções de ataque durante a temporada 2025-26 e vê o ex-jogador do Manchester United como a solução ideal para seus problemas. A intervenção pessoal do técnico destaca a importância de Greenwood nos planos da Roma, que busca apresentar uma forte disputa pelo título nacional na próxima temporada.



