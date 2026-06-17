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Quanto a Roma vai oferecer por Mason Greenwood, enquanto os gigantes da Série A pedem ao Marselha que “espere” pela transferência de verão que deve beneficiar o Manchester United
Gasperini entra em ação
O técnico da Roma, Gasperini, não está deixando nada ao acaso na tentativa de contratar Greenwood, tendo, segundo relatos, ligado diretamente para o jogador. De acordo com o *Corriere dello Sport*, o técnico pediu ao jogador de 24 anos que “aguardasse” enquanto o clube da Série A formaliza sua proposta ao Marselha.
Gasperini não escondeu sua frustração com as opções de ataque durante a temporada 2025-26 e vê o ex-jogador do Manchester United como a solução ideal para seus problemas. A intervenção pessoal do técnico destaca a importância de Greenwood nos planos da Roma, que busca apresentar uma forte disputa pelo título nacional na próxima temporada.
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Termos acordados enquanto a Roma lidera a disputa
Os Giallorossi parecem já ter superado um grande obstáculo ao chegarem a um acordo sobre as condições pessoais com o atacante, que, segundo se diz, está interessado em se transferir para o Stadio Olimpico. O contrato proposto incluiria, segundo relatos, uma estrutura salarial escalonada a partir de 4 milhões de euros líquidos por temporada.
Embora o Fenerbahçe já tivesse sido associado a uma possível contratação, o interesse do gigante turco esfriou significativamente após as recentes eleições no clube. Isso deixou o caminho totalmente aberto para a diretoria da Roma, com Ryan Friedkin também supostamente em contato direto com os representantes do jogador para definir o papel específico que ele desempenharia na capital italiana.
Revelada a oferta inicial da Roma
Apesar da disposição do jogador em se transferir, ainda há uma diferença entre os dois clubes quanto ao valor da transferência. O Marselha está sob pressão para vender um jogador de destaque a fim de cumprir as regras do Fair Play Financeiro, mas insiste em uma avaliação na casa dos 55 milhões de euros, após a passagem produtiva de Greenwood pela Ligue 1.
A reportagem acrescenta que a Roma deve testar a determinação do Marselha com uma oferta inicial de €40 milhões, incluindo bônus. Os italianos também estão abertos a um acordo inicial de empréstimo com obrigação de compra, embora ainda reste saber se o time francês aceitará tal estrutura, dada sua necessidade imediata de liquidez para satisfazer os órgãos reguladores financeiros.
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Manchester United deve receber uma quantia inesperada
A negociação está sendo acompanhada de perto em Old Trafford, já que o United incluiu uma cláusula significativa de participação na revenda quando transferiu o atacante para o Marselha. Qualquer transferência definitiva neste verão faria com que o clube da Premier League recebesse uma porcentagem do valor da transação, o que representaria um reforço para seu próprio orçamento de verão.
A reportagem também sugere que a Roma estaria disposta a incluir sua própria cláusula de revenda, potencialmente superior a 10%, para ajudar a diminuir a diferença na avaliação. Enquanto os clubes continuam a negociar os valores finais, Greenwood já teria tomado providências para desocupar sua casa na França, antecipando-se a uma mudança para o outro lado dos Alpes.