Hoje à noite, às 20h45, a seleção italiana comandada por Rino Gattuso disputará sua primeira chance de classificação para a Copa do Mundo. O confronto contra a Irlanda do Norte é fundamental, pois nos permitiria avançar para a próxima e última fase (onde, eventualmente, enfrentaríamos a Bósnia ou o País de Gales) antes da qualificação para o torneio programado de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá. E depois da ausência nas duas últimas edições, agora queremos estar lá. Pela história, pelas crianças. Por quem vê aquela camisa azul e se emociona. Mas também por uma questão econômica, porque garantir a vaga para participar da Copa do Mundo significaria lucrar.
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Quanto a Itália ganha se for à Copa do Mundo: receitas, patrocinadores e o prêmio para quem vencer o torneio
QUANTO A ITÁLIA GANHA SE FOR À COPA DO MUNDO
Se a Itália se classificar, a FIGC receberia 18,5 milhões de euros apenas pela participação no torneio; a informação é do *Corriere dello Sport*, segundo o qual, caso a seleção consiga passar da fase de grupos (com Canadá, Catar e Suíça), a classificação para as oitavas de final renderia à Federação mais 1,7 milhão. Quem vencer a Copa do Mundo ganha 43 milhões, mais do que o dobro em relação a 2006. Dos bilhões de euros de receita da FIFA — cerca de quatro vezes mais do que há vinte anos —, 8% são distribuídos às seleções e 4% aos jogadores. Além disso, o contrato entre a FIGC e a Adidas, assinado em janeiro de 2023, prevê uma receita de 35 milhões por ano até 2030 (a Itália está entre as cinco federações com maior receita), que, com a classificação para a Copa do Mundo, poderia aumentar.
QUANTO A ITÁLIA PERDE SE NÃO SE CLASSIFICAR PARA A COPA DO MUNDO
A ausência da Itália nas duas últimas edições da Copa do Mundo gerou um prejuízo entre 8 e 40 milhões de euros, mas, considerando um intervalo de cinco anos entre 2019 e 2024, a receita cresceu cerca de 50 milhões. Além disso, é preciso considerar também o aumento das receitas de patrocínios e publicidade, que passaram de 70,8 milhões em 2023 para 81 milhões no ano seguinte (e esse dado representa um recorde). Na pior das hipóteses, se a equipe de Gattuso fosse eliminada nas eliminatórias e, portanto, não participasse da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, a perda seria de 6,6 milhões de euros.