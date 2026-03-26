Quanto a Itália ganha se for à Copa do Mundo: receitas, patrocinadores e o prêmio para quem vencer o torneio

Se a Itália se classificar, a FIGC receberia 18,5 milhões de euros apenas pela participação no torneio; a informação é do *Corriere dello Sport*, segundo o qual, caso a seleção consiga passar da fase de grupos (com Canadá, Catar e Suíça), a classificação para as oitavas de final renderia à Federação mais 1,7 milhão. Quem vencer a Copa do Mundo ganha 43 milhões, mais do que o dobro em relação a 2006. Dos bilhões de euros de receita da FIFA — cerca de quatro vezes mais do que há vinte anos —, 8% são distribuídos às seleções e 4% aos jogadores. Além disso, o contrato entre a FIGC e a Adidas, assinado em janeiro de 2023, prevê uma receita de 35 milhões por ano até 2030 (a Itália está entre as cinco federações com maior receita), que, com a classificação para a Copa do Mundo, poderia aumentar.



