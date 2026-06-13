Quando vai começar a Copa do Mundo de Neymar? Mais uma atualização sobre a lesão do craque brasileiro, enquanto a equipe de Carlo Ancelotti se prepara para enfrentar o Marrocos

O Brasil iniciará sua campanha na Copa do Mundo contra o Marrocos sem Neymar, depois que Ancelotti confirmou que o atacante ainda não está apto para voltar. O craque do Santos está afastado dos gramados desde o início da pré-concentração da Seleção devido a uma lesão na panturrilha. Os torcedores esperavam que Neymar se recuperasse a tempo para a estreia, mas Ancelotti pôs fim a qualquer especulação durante a coletiva de imprensa pré-jogo.

O Brasil agora enfrenta um dos desafios mais difíceis do grupo sem o seu maior artilheiro de todos os tempos. A lesão foi diagnosticada como uma contusão de grau dois na panturrilha, deixando Neymar em um programa de recuperação individual enquanto o restante da equipe se prepara para a primeira partida do torneio.