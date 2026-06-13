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Quando vai começar a Copa do Mundo de Neymar? Mais uma atualização sobre a lesão do craque brasileiro, enquanto a equipe de Carlo Ancelotti se prepara para enfrentar o Marrocos
Brasil sofre revés com Neymar antes do confronto contra Marrocos
O Brasil iniciará sua campanha na Copa do Mundo contra o Marrocos sem Neymar, depois que Ancelotti confirmou que o atacante ainda não está apto para voltar. O craque do Santos está afastado dos gramados desde o início da pré-concentração da Seleção devido a uma lesão na panturrilha. Os torcedores esperavam que Neymar se recuperasse a tempo para a estreia, mas Ancelotti pôs fim a qualquer especulação durante a coletiva de imprensa pré-jogo.
O Brasil agora enfrenta um dos desafios mais difíceis do grupo sem o seu maior artilheiro de todos os tempos. A lesão foi diagnosticada como uma contusão de grau dois na panturrilha, deixando Neymar em um programa de recuperação individual enquanto o restante da equipe se prepara para a primeira partida do torneio.
- Daily Star
Ancelotti explica a situação de Neymar
Em declarações antes do jogo contra Marrocos, Ancelotti deu notícias sobre a recuperação de Neymar. O técnico italiano também explicou por que decidiu não substituir o atacante lesionado na sua seleção para a Copa do Mundo, apesar de ter a opção de convocar um substituto em boas condições físicas.
“Neymar está se esforçando muito para se recuperar o mais rápido possível”, disse Ancelotti em entrevista coletiva. “A expectativa é que ele possa se juntar ao grupo [nos treinos] na próxima semana.
Quando convocamos Neymar, não o fizemos apenas por causa de sua qualidade técnica, que é inegável. Mas também por causa de sua experiência, do exemplo que ele poderia representar para os jogadores mais jovens da equipe.”
A preocupação com a boa forma física continua a aumentar
Embora o Brasil continue otimista quanto à recuperação de Neymar, o UOL informa que há preocupações de que ele possa perder mais do que apenas a partida contra o Marrocos. A avaliação médica inicial apontava para um período de recuperação de duas a três semanas, o que poderia colocá-lo em condições de disputar a segunda partida do Brasil na fase de grupos, contra o Haiti, em 20 de junho. No entanto, a falta de ritmo de jogo tornou-se uma questão importante durante sua reabilitação.
Neymar não joga uma partida oficial desde 17 de maio, e a comissão técnica do Brasil está receosa de apressar seu retorno, dado seu histórico de lesões recorrentes. Como resultado, sua participação na fase de grupos permanece incerta.
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O Brasil pondera a cautela no curto prazo contra os ganhos no longo prazo
O Brasil agora precisa enfrentar a fase inicial do torneio sem um de seus jogadores mais experientes. Marrocos representa um desafio imediato, enquanto a equipe médica continua acompanhando de perto a evolução de Neymar.
A prioridade parece ser garantir que o atacante esteja totalmente recuperado para as fases finais da competição, em vez de arriscar um retorno prematuro. Se Neymar estará disponível para a partida contra o Haiti ou se só retornará mais adiante no torneio continua sendo uma das maiores dúvidas que o Brasil enfrenta no início de sua campanha na Copa do Mundo.