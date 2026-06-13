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Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

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Quando vai começar a Copa do Mundo de Neymar? Mais uma atualização sobre a lesão do craque brasileiro, enquanto a equipe de Carlo Ancelotti se prepara para enfrentar o Marrocos

Neymar
Brasil
Brasil x Marrocos
Copa do Mundo
C. Ancelotti

Neymar não entrará em campo na estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos, depois que Carlo Ancelotti confirmou que o atacante ainda está se recuperando de uma lesão na panturrilha. Embora a Seleção continue esperançosa de poder recebê-lo de volta aos treinos na próxima semana, as crescentes preocupações com sua condição física levantaram dúvidas sobre sua disponibilidade para além da estreia no torneio.

  • Brasil sofre revés com Neymar antes do confronto contra Marrocos

    O Brasil iniciará sua campanha na Copa do Mundo contra o Marrocos sem Neymar, depois que Ancelotti confirmou que o atacante ainda não está apto para voltar. O craque do Santos está afastado dos gramados desde o início da pré-concentração da Seleção devido a uma lesão na panturrilha. Os torcedores esperavam que Neymar se recuperasse a tempo para a estreia, mas Ancelotti pôs fim a qualquer especulação durante a coletiva de imprensa pré-jogo.

    O Brasil agora enfrenta um dos desafios mais difíceis do grupo sem o seu maior artilheiro de todos os tempos. A lesão foi diagnosticada como uma contusão de grau dois na panturrilha, deixando Neymar em um programa de recuperação individual enquanto o restante da equipe se prepara para a primeira partida do torneio.

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  • NeymarDaily Star

    Ancelotti explica a situação de Neymar

    Em declarações antes do jogo contra Marrocos, Ancelotti deu notícias sobre a recuperação de Neymar. O técnico italiano também explicou por que decidiu não substituir o atacante lesionado na sua seleção para a Copa do Mundo, apesar de ter a opção de convocar um substituto em boas condições físicas.

    “Neymar está se esforçando muito para se recuperar o mais rápido possível”, disse Ancelotti em entrevista coletiva. “A expectativa é que ele possa se juntar ao grupo [nos treinos] na próxima semana.

    Quando convocamos Neymar, não o fizemos apenas por causa de sua qualidade técnica, que é inegável. Mas também por causa de sua experiência, do exemplo que ele poderia representar para os jogadores mais jovens da equipe.”

  • A preocupação com a boa forma física continua a aumentar

    Embora o Brasil continue otimista quanto à recuperação de Neymar, o UOL informa que há preocupações de que ele possa perder mais do que apenas a partida contra o Marrocos. A avaliação médica inicial apontava para um período de recuperação de duas a três semanas, o que poderia colocá-lo em condições de disputar a segunda partida do Brasil na fase de grupos, contra o Haiti, em 20 de junho. No entanto, a falta de ritmo de jogo tornou-se uma questão importante durante sua reabilitação.

    Neymar não joga uma partida oficial desde 17 de maio, e a comissão técnica do Brasil está receosa de apressar seu retorno, dado seu histórico de lesões recorrentes. Como resultado, sua participação na fase de grupos permanece incerta.

  • Peru v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    O Brasil pondera a cautela no curto prazo contra os ganhos no longo prazo

    O Brasil agora precisa enfrentar a fase inicial do torneio sem um de seus jogadores mais experientes. Marrocos representa um desafio imediato, enquanto a equipe médica continua acompanhando de perto a evolução de Neymar.

    A prioridade parece ser garantir que o atacante esteja totalmente recuperado para as fases finais da competição, em vez de arriscar um retorno prematuro. Se Neymar estará disponível para a partida contra o Haiti ou se só retornará mais adiante no torneio continua sendo uma das maiores dúvidas que o Brasil enfrenta no início de sua campanha na Copa do Mundo.

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