As seleções que disputarão a Copa do Mundo da FIFA 2026 devem apresentar suas listas definitivas de 26 jogadores até segunda-feira, 1º de junho. Embora se espere que várias federações anunciem suas convocações antes dessa data, ela marca o prazo oficial para a apresentação da documentação ao órgão regulador do futebol mundial.

AFIFA publicará então as listas confirmadas de convocados de todos os 48 países participantes na terça-feira, 2 de junho. Até que essas listas oficiais sejam divulgadas, quaisquer anúncios de convocatórias feitos de forma independente pelas federações nacionais permanecem sujeitos à verificação da FIFA. As seleções podem selecionar entre 23 e 26 jogadores para o torneio, sendo obrigatória a presença de pelo menos três goleiros em cada elenco. A FIFA manteve o formato de elenco ampliado introduzido no ciclo anterior, à medida que a competição cresce para incluir mais seleções e partidas.