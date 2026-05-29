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Quando serão anunciadas as convocações definitivas para a Copa do Mundo de 2026? Principais regras, datas e restrições da FIFA explicadas
A FIFA confirma os prazos para a apresentação das convocações e as regras relativas às listas de jogadores
As seleções que disputarão a Copa do Mundo da FIFA 2026 devem apresentar suas listas definitivas de 26 jogadores até segunda-feira, 1º de junho. Embora se espere que várias federações anunciem suas convocações antes dessa data, ela marca o prazo oficial para a apresentação da documentação ao órgão regulador do futebol mundial.
AFIFA publicará então as listas confirmadas de convocados de todos os 48 países participantes na terça-feira, 2 de junho. Até que essas listas oficiais sejam divulgadas, quaisquer anúncios de convocatórias feitos de forma independente pelas federações nacionais permanecem sujeitos à verificação da FIFA. As seleções podem selecionar entre 23 e 26 jogadores para o torneio, sendo obrigatória a presença de pelo menos três goleiros em cada elenco. A FIFA manteve o formato de elenco ampliado introduzido no ciclo anterior, à medida que a competição cresce para incluir mais seleções e partidas.
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Como funcionará o sistema de convocatórias da FIFA
No entanto, a esta altura, todas as seleções já apresentaram uma lista preliminar de jogadores antes da confirmação das escalações definitivas, conforme exigem os regulamentos da FIFA. Essa lista deve conter entre 35 e 55 jogadores, incluindo no mínimo quatro goleiros.
Somente os jogadores incluídos nessa lista provisória podem ser posteriormente adicionados à seleção final como substitutos por lesão. Após o prazo final, alterações só são permitidas em casos de lesão grave ou doença. Essas substituições podem ser feitas até 24 horas antes da partida de estreia de uma equipe. A partir desse momento, os jogadores de linha não podem mais ser substituídos, de acordo com os regulamentos da FIFA.
Por que o aumento do número de jogadores convocados é importante
A decisão de manter elencos de 26 jogadores reflete as crescentes exigências físicas do formato ampliado do torneio. Com mais partidas e um número maior de nações participantes, espera-se que os treinadores priorizem a profundidade e a versatilidade em suas seleções.
Espera-se que a maioria das principais seleções utilize todas as 26 vagas disponíveis, em vez de indicar o elenco mínimo de 23 jogadores. A FIFA também manteve disposições especiais para os goleiros. Ao contrário dos jogadores de linha, os goleiros podem ser substituídos em qualquer fase do torneio em caso de lesão grave ou doença, garantindo que as equipes não fiquem sem uma opção reconhecida para a posição.
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Últimos preparativos antes do início do torneio
A atenção se voltará agora para os anúncios oficiais das escalações das nações participantes, antes que a FIFA confirme as listas completas em 2 de junho. Os treinadores enfrentam decisões importantes de seleção, ao equilibrarem o desempenho, a forma física e a profundidade do elenco antes do torneio.
Assim que as escalações finais forem aprovadas, as equipes terão flexibilidade limitada para fazer alterações. Isso confere maior importância às listas provisórias e aumenta a pressão sobre os jogadores para que se mantenham em forma antes do início da competição.