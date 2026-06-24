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Quando será inaugurado o novo estádio do Manchester United? Data “realista” definida para o estádio com capacidade para 100.000 pessoas receber torcedores, enquanto os Red Devils avançam com o projeto de 2 bilhões de libras
Grande avanço na aquisição de terras
O United deu mais um passo rumo à construção de seu novo estádio de última geração após anunciar um importante acordo para a compra de um terreno essencial para o projeto, segundo o Manchester Evening News. O clube adquiriu com sucesso um terreno triangular de 25 acres da Indurent, localizado a apenas 350 metros do atual local do Old Trafford. Essa aquisição significa que o United agora controla a grande maioria dos terrenos necessários para dar início ao ambicioso projeto de construção.
A medida ocorre após negociações anteriores com a Freightliner para um local alternativo de pátio ferroviário terem, segundo relatos, chegado a um impasse. Enquanto essas discussões ficaram paralisadas devido a uma avaliação estimada em 350 milhões de libras, o acordo com a Indurent proporciona aos Red Devils o espaço de que precisam para seguir em frente. O clube continua confiante de que quaisquer necessidades restantes de terrenos serão resolvidas sem complicações adicionais à medida que entra na próxima fase de planejamento.
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Um cronograma realista para o estádio com capacidade para 100.000 pessoas
Embora os torcedores do United estejam ansiosos para ver a primeira pá tocar o solo, o clube ajustou suas expectativas quanto à conclusão da obra. Embora tenha sido discutida uma meta inicial para 2030, esse prazo original é agora considerado irrealista. Em vez disso, o clube espera que o processo de construção leve aproximadamente cinco anos a partir do momento em que as obras começarem oficialmente no local.
Uma data de inauguração mais realista para o projeto de 2 bilhões de libras está agora prevista para antes de 2035. Esse cronograma está alinhado com as ambições estratégicas do clube de se tornar um dos principais locais de eventos globais, com o United planejando se candidatar como estádio-sede da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2035. Espera-se que o projeto se torne uma peça central do esporte britânico, oferecendo uma alternativa moderna ao Wembley para grandes eventos internacionais.
Os trabalhos de projeto são retomados com a Foster + Partners
Com o terreno essencial garantido, o trabalho de projeto do estádio recebeu sinal verde para ser retomado. O processo arquitetônico havia sido temporariamente suspenso enquanto o clube finalizava detalhes ambientais e logísticos relativos ao local. O renomado escritório de arquitetura Foster + Partners está supervisionando o projeto, encarregado de criar um espaço que honre a história do clube e, ao mesmo tempo, ofereça as melhores instalações modernas do mundo.
A visão para o estádio inclui uma capacidade para 100.000 lugares, o que o tornaria o maior estádio de um clube no Reino Unido. Esse aumento maciço na capacidade tem como objetivo atender à enorme demanda global por ingressos e impulsionar significativamente a receita nos dias de jogo, ajudando o clube a competir no mais alto nível do futebol europeu, tanto profissional quanto financeiramente.
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Comunicado oficial da equipe de desenvolvimento
Após a aquisição bem-sucedida do terreno, a diretoria do United expressou sua satisfação com o progresso alcançado. Collette Roche, CEO do projeto de desenvolvimento do novo estádio, destacou a importância desse marco para o futuro de longo prazo do clube e para a revitalização da região de Manchester.
Roche declarou: “A notícia de hoje destaca o progresso que estamos fazendo rumo a uma nova casa de nível mundial para o Manchester United e representa um marco significativo à medida que avançamos para a próxima fase do projeto.”