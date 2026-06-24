Quando será inaugurado o novo estádio do Manchester United? Data “realista” definida para o estádio com capacidade para 100.000 pessoas receber torcedores, enquanto os Red Devils avançam com o projeto de 2 bilhões de libras

O United deu mais um passo rumo à construção de seu novo estádio de última geração após anunciar um importante acordo para a compra de um terreno essencial para o projeto, segundo o Manchester Evening News. O clube adquiriu com sucesso um terreno triangular de 25 acres da Indurent, localizado a apenas 350 metros do atual local do Old Trafford. Essa aquisição significa que o United agora controla a grande maioria dos terrenos necessários para dar início ao ambicioso projeto de construção.

A medida ocorre após negociações anteriores com a Freightliner para um local alternativo de pátio ferroviário terem, segundo relatos, chegado a um impasse. Enquanto essas discussões ficaram paralisadas devido a uma avaliação estimada em 350 milhões de libras, o acordo com a Indurent proporciona aos Red Devils o espaço de que precisam para seguir em frente. O clube continua confiante de que quaisquer necessidades restantes de terrenos serão resolvidas sem complicações adicionais à medida que entra na próxima fase de planejamento.