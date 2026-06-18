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“Quando se busca gols, é preciso contar com o Cristiano” - Roberto Martínez defende a decisão de manter Ronaldo em campo no empate de Portugal com a República Democrática do Congo na Copa do Mundo, apesar de CR7 ter registrado apenas 25 toques na bola
Ronaldo bate recorde, mas não consegue marcar
A expectativa atingiu o auge no Texas quando Ronaldo se tornou o jogador de linha mais velho da história da Copa do Mundo, aos 41 anos e 132 dias. No entanto, esse marco não se traduziu em magia em campo, já que o astro do Al-Nassr teve dificuldades para exercer qualquer influência na partida. Enquanto Lionel Messi havia ditado o ritmo com um hat-trick contra a Argélia um dia antes, Ronaldo ficou à margem e isolado durante grande parte da partida contra a República Democrática do Congo.
As estatísticas do confronto traçam um quadro particularmente sombrio para o pentacampeão da Bola de Ouro. A Opta informou que Ronaldo registrou apenas 25 toques na bola durante os 90 minutos, seu menor número já registrado em uma partida de grande torneio em que jogou os 90 minutos completos. Além disso, o jogo sem gols em Houston prolonga sua seca para 10 partidas consecutivas em grandes torneios internacionais sem marcar um gol, uma sequência que abrange 33 chutes e 11 chutes a gol.
- AFP
Martinez explica a decisão de manter CR7 no time
Apesar da incapacidade de Portugal de marcar o gol da vitória contra a seleção africana, Martinez optou por não substituir seu capitão. O ex-técnico do Everton e da Bélgica insistiu que a simples presença de Ronaldo já representa uma vantagem tática que seus companheiros de equipe devem aprender a explorar.
“Não faz sentido tirar o melhor artilheiro do futebol mundial de um jogo em que você precisa de gols”, disse Martinez aos repórteres após a partida. “Para nós, em momentos como este, a experiência de Cristiano na área é importante. A maneira como ele atrai os defensores é importante, a maneira como podemos usar o espaço é importante. E cada jogador tem uma responsabilidade ou uma qualidade específica em campo. E, claramente, quando se busca gols, é preciso contar com o Cristiano.”
Exibição desorganizada, com Portugal sem eficiência na finalização
A Seleção dominou a posse de bola com impressionantes 75,4%, mas terminou a partida com menos chutes a gol do que a RD Congo. Foi uma anomalia histórica; nunca antes, desde 1966, uma equipe havia mantido uma posse de bola tão alta em uma partida da Copa do Mundo e, ao mesmo tempo, sofrido mais chutes a gol do que o adversário. João Neves havia dado aos favoritos uma vantagem logo no início, mas eles não conseguiram aproveitar esse impulso, acabando por permitir que Yoane Wissa marcasse de cabeça o histórico gol de empate.
Martínez foi enfático ao afirmar que a culpa não recaiu exclusivamente sobre o principal artilheiro do seu ataque, mas sim sobre os passes fornecidos pelo meio-campo e pelos alas. “Cada jogador tem uma responsabilidade ou uma qualidade em campo”, acrescentou.
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A pressão aumenta antes do confronto contra o Uzbequistão
Com um xG de apenas 0,64, em comparação com os 0,82 da República Democrática do Congo, Portugal teve sorte de sair de Houston com um ponto. O resultado intensificou o debate sobre se Ronaldo, de 41 anos, continua sendo a escolha certa para liderar o ataque de uma seleção repleta de jovens talentos ofensivos. À medida que o torneio avança, é provável que a pressão sobre a lealdade de Martínez ao seu capitão veterano aumente, especialmente com os rivais do Grupo K, Uzbequistão e Colômbia, à espreita.