“Quando se busca gols, é preciso contar com o Cristiano” - Roberto Martínez defende a decisão de manter Ronaldo em campo no empate de Portugal com a República Democrática do Congo na Copa do Mundo, apesar de CR7 ter registrado apenas 25 toques na bola

A expectativa atingiu o auge no Texas quando Ronaldo se tornou o jogador de linha mais velho da história da Copa do Mundo, aos 41 anos e 132 dias. No entanto, esse marco não se traduziu em magia em campo, já que o astro do Al-Nassr teve dificuldades para exercer qualquer influência na partida. Enquanto Lionel Messi havia ditado o ritmo com um hat-trick contra a Argélia um dia antes, Ronaldo ficou à margem e isolado durante grande parte da partida contra a República Democrática do Congo.

As estatísticas do confronto traçam um quadro particularmente sombrio para o pentacampeão da Bola de Ouro. A Opta informou que Ronaldo registrou apenas 25 toques na bola durante os 90 minutos, seu menor número já registrado em uma partida de grande torneio em que jogou os 90 minutos completos. Além disso, o jogo sem gols em Houston prolonga sua seca para 10 partidas consecutivas em grandes torneios internacionais sem marcar um gol, uma sequência que abrange 33 chutes e 11 chutes a gol.