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Quando Rodri fará sua estreia pelo Barcelona? Hansi Flick detalha plano claro para ex-estrela do Manchester City antes do confronto com o Athletic Club
Rodri se prepara para reverência
Rodri está cotado para fazer sua primeira aparição pelos gigantes catalães no confronto de quinta-feira pela La Liga contra o Athletic Club. Apesar de ter se juntado aos treinos após sua transferência de alto perfil do Man City, o meio-campista ficou fora da vitória do Barcelona sobre o Elche na rodada de abertura.
Enquanto o espanhol se prepara para sua estreia, Flick precisa lidar com um problema no meio-campo. Gavi vai desfalcar a visita do time basco após sofrer um problema leve no joelho durante a vitória do fim de semana, o que o tira de ação de forma imediata.
- AFP
Flick revela plano tático
Falando antes do jogo no meio da semana, Flick confirmou sua intenção de integrar seu novo talismã gradualmente. "O plano é que ele jogue alguns minutos", disse o treinador aos repórteres sobre a introdução iminente de Rodri no Camp Nou.
O técnico do Barcelona enfatizou o controle que o ex-astro do City trará.
"Também temos Marc Bernal nessa posição. Rodri tem mais experiência; ele é o líder claro", explicou Flick. "Junto com Pedri, ele vai nos permitir controlar a bola e o adversário. Isso é muito importante. Perdemos a posse contra o Elche. Rodri é um dos melhores. Vamos gostar de tê-los juntos."
Ao abordar a ausência de Gavi, Flick ofereceu uma atualização tranquilizadora sobre o prazo de recuperação do jovem. "Ele está bem, muito melhor do que depois do jogo", afirmou. "Temos que esperar uma semana para ele voltar."
Tributo da Copa do Mundo abandonado
A partida de quinta-feira acontece em meio a um cenário de agitação política, o que obrigou o Barcelona a cancelar uma homenagem pré-jogo planejada para seus oito campeões espanhóis da Copa do Mundo. A decisão decorre de incidentes preocupantes durante a goleada por 5 a 0 sobre o Elche, no domingo, quando a polícia nacional teria agredido torcedores visitantes e confiscado bandeiras pró-independência Estelada.
O presidente do clube, Joan Laporta, condenou a resposta truculenta das autoridades e defendeu a liberdade de expressão dos torcedores. "A cerimônia para homenagear os campeões mundiais não acontecerá porque não está sendo realizada no contexto mais apropriado", confirmou Laporta.
Ao exigir sanções para os agentes envolvidos, Laporta acrescentou: "Condenamos e rejeitamos a ação desproporcional dos agentes da polícia nacional que agrediram torcedores do Barça por carregarem a Estelada antes do jogo contra o Elche. Esperamos que a punição adequada ajude a garantir que catalães e torcedores do Barça possam carregar a bandeira sem medo de sofrer danos físicos."
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Mantendo o embalo no cenário nacional
O Barcelona agora buscará dar sequência ao início dominante de sua campanha em La Liga. Integrar um jogador de controle como Rodri será crucial para corrigir as falhas de posse que Flick identificou contra o Elche, especialmente diante de um sistema de pressão do Athletic Club historicamente intenso.
Após o confronto de quinta-feira, o peso-pesado catalão terá uma rápida sequência. O time segue no Camp Nou para receber o Rayo Vallecano na segunda-feira, em uma partida na qual Flick espera contar com um Rodri em plena forma ditando o ritmo e com Gavi, em recuperação, mais perto de seu retorno.
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