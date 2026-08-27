Falando antes do jogo no meio da semana, Flick confirmou sua intenção de integrar seu novo talismã gradualmente. "O plano é que ele jogue alguns minutos", disse o treinador aos repórteres sobre a introdução iminente de Rodri no Camp Nou.

O técnico do Barcelona enfatizou o controle que o ex-astro do City trará.

"Também temos Marc Bernal nessa posição. Rodri tem mais experiência; ele é o líder claro", explicou Flick. "Junto com Pedri, ele vai nos permitir controlar a bola e o adversário. Isso é muito importante. Perdemos a posse contra o Elche. Rodri é um dos melhores. Vamos gostar de tê-los juntos."

Ao abordar a ausência de Gavi, Flick ofereceu uma atualização tranquilizadora sobre o prazo de recuperação do jovem. "Ele está bem, muito melhor do que depois do jogo", afirmou. "Temos que esperar uma semana para ele voltar."



