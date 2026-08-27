Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Quando Rodri fará sua estreia pelo Barcelona? Hansi Flick detalha plano claro para ex-estrela do Manchester City antes do confronto com o Athletic Club

Rodri
Barcelona
Barcelona x Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
La Liga
Manchester City

Os torcedores do Barcelona aguardam ansiosamente o primeiro vislumbre da principal contratação do verão, Rodri, com as cores do clube. O ex-meio-campista do Manchester City chegou cercado de enorme expectativa, e o técnico Hansi Flick agora deu uma atualização definitiva sobre quando ele pisará no gramado do Spotify Camp Nou.

  • Rodri se prepara para reverência

    Rodri está cotado para fazer sua primeira aparição pelos gigantes catalães no confronto de quinta-feira pela La Liga contra o Athletic Club. Apesar de ter se juntado aos treinos após sua transferência de alto perfil do Man City, o meio-campista ficou fora da vitória do Barcelona sobre o Elche na rodada de abertura.

    Enquanto o espanhol se prepara para sua estreia, Flick precisa lidar com um problema no meio-campo. Gavi vai desfalcar a visita do time basco após sofrer um problema leve no joelho durante a vitória do fim de semana, o que o tira de ação de forma imediata.


    • Publicidade
  • FBL-ESP-JOAN GAMPER-BARCELONA-AL AHLYAFP

    Flick revela plano tático

    Falando antes do jogo no meio da semana, Flick confirmou sua intenção de integrar seu novo talismã gradualmente. "O plano é que ele jogue alguns minutos", disse o treinador aos repórteres sobre a introdução iminente de Rodri no Camp Nou.

    O técnico do Barcelona enfatizou o controle que o ex-astro do City trará.

    "Também temos Marc Bernal nessa posição. Rodri tem mais experiência; ele é o líder claro", explicou Flick. "Junto com Pedri, ele vai nos permitir controlar a bola e o adversário. Isso é muito importante. Perdemos a posse contra o Elche. Rodri é um dos melhores. Vamos gostar de tê-los juntos."

    Ao abordar a ausência de Gavi, Flick ofereceu uma atualização tranquilizadora sobre o prazo de recuperação do jovem. "Ele está bem, muito melhor do que depois do jogo", afirmou. "Temos que esperar uma semana para ele voltar."


  • Tributo da Copa do Mundo abandonado

    A partida de quinta-feira acontece em meio a um cenário de agitação política, o que obrigou o Barcelona a cancelar uma homenagem pré-jogo planejada para seus oito campeões espanhóis da Copa do Mundo. A decisão decorre de incidentes preocupantes durante a goleada por 5 a 0 sobre o Elche, no domingo, quando a polícia nacional teria agredido torcedores visitantes e confiscado bandeiras pró-independência Estelada.

    O presidente do clube, Joan Laporta, condenou a resposta truculenta das autoridades e defendeu a liberdade de expressão dos torcedores. "A cerimônia para homenagear os campeões mundiais não acontecerá porque não está sendo realizada no contexto mais apropriado", confirmou Laporta.

    Ao exigir sanções para os agentes envolvidos, Laporta acrescentou: "Condenamos e rejeitamos a ação desproporcional dos agentes da polícia nacional que agrediram torcedores do Barça por carregarem a Estelada antes do jogo contra o Elche. Esperamos que a punição adequada ajude a garantir que catalães e torcedores do Barça possam carregar a bandeira sem medo de sofrer danos físicos."


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Mantendo o embalo no cenário nacional

    O Barcelona agora buscará dar sequência ao início dominante de sua campanha em La Liga. Integrar um jogador de controle como Rodri será crucial para corrigir as falhas de posse que Flick identificou contra o Elche, especialmente diante de um sistema de pressão do Athletic Club historicamente intenso.

    Após o confronto de quinta-feira, o peso-pesado catalão terá uma rápida sequência. O time segue no Camp Nou para receber o Rayo Vallecano na segunda-feira, em uma partida na qual Flick espera contar com um Rodri em plena forma ditando o ritmo e com Gavi, em recuperação, mais perto de seu retorno.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH