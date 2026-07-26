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Quando o zagueiro Jeremy Jacquet, contratado por 60 milhões de libras, fará sua estreia pelo Liverpool? Andoni Iraola dá notícias sobre a condição física dos jogadores após a lesão de Joe Gomez no amistoso contra o Sunderland
Iraola apresenta a cronologia da estreia de Jacquet
Os torcedores do Liverpool estão ansiosos para ver o jogador de 60 milhões de libras vestindo a famosa camisa vermelha, mas Iraola pediu paciência quanto à integração do francês. Jacquet vem recuperando a forma física após um longo período afastado dos gramados, e a comissão técnica está determinada a não apressar sua transição para o elenco principal durante a intensa turnê pelos Estados Unidos.
Ao falar sobre a decisão de deixar o zagueiro central fora da lista de convocados para a partida contra o Sunderland, Iraola esclareceu o plano para sua estreia. “Com o Jeremy, decidimos ir com calma”, disse o espanhol ao site oficial doclube. “Ele ficou muitos meses sem jogar devido a uma lesão no ombro. Por isso, acho que vamos ir com calma. Ele provavelmente jogará a última partida desta turnê pelos EUA e terá tempo para acumular minutos em campo.”
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Lesão de Gomez empaña a vitória de Nashville
Embora o foco estivesse nas novas contratações, a tarde não foi nada boa para o experiente Joe Gomez. O versátil zagueiro, que há anos é uma figura confiável em Anfield, foi forçado a sair de campo no que Iraola descreveu como o maior ponto negativo do dia. A lesão ocorre em um momento inoportuno, já que o elenco busca criar entrosamento sob a nova comissão técnica.
Iraola não escondeu sua decepção com o contratempo, observando que a equipe vinha apresentando um bom desempenho nos treinos antes da partida. “Provavelmente, a pior notícia foi logo a lesão do Joe”, admitiu Iraola. “Estávamos felizes porque estávamos passando por todos os treinos sem perder nenhum jogador. Infelizmente para nós, logo perdemos o Joe... É verdade que estávamos felizes, mas agora perdemos um.”
Emoções contraditórias após um jogo emocionante com seis gols
Apesar das preocupações com lesões, os Reds demonstraram muito talento ofensivo em sua primeira partida da turnê. Gols de Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa e Lewis Koumas garantiram uma estreia vitoriosa na etapa de Nashville. No entanto, o desempenho não foi isento de falhas, já que o técnico destacou a falta de precisão e intensidade nas condições de umidade.
Iraola disse: “Acho que foram dois tempos diferentes. Especialmente, eles foram muito mais fortes no primeiro tempo. Conseguimos equilibrar um pouco as duas equipes, e dava para sentir a diferença. Há muitas coisas a corrigir, obviamente, é o primeiro dia. Dava para sentir as pernas pesadas, os jogadores vêm treinando. Então, nos faltou um pouco de frescor.”
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Jacquet está adorando a recepção calorosa e o apoio dos torcedores
Enquanto os torcedores aguardam sua estreia em campo, Jacquet está curtindo muito o processo de adaptação à vida no Liverpool. Tendo se juntado ao elenco para a turnê pelos Estados Unidos, que começou em Chicago, o zagueiro está se adaptando perfeitamente nos bastidores.
“Muito bom, tudo tem corrido muito bem desde que cheguei aqui”, comentou Jacquet sobre suas primeiras semanas. “Acho que é uma verdadeira honra e um grande motivo de orgulho vestir esta camisa vermelha. Já vesti uma camisa vermelha antes, e agora estou prestes a vestir uma segunda, então estou realmente muito feliz.”
O francês também se integrou rapidamente à dinâmica do vestiário. “Eles me receberam muito bem, e estou conhecendo todos cada vez melhor a cada dia”, acrescentou. Jacquet revelou que tem passado bastante tempo com Trey Nyoni, Giovanni Leoni e Hugo Ekitike, ao mesmo tempo em que brincou dizendo que Jeremie Frimpong é “louco”.
Além dos companheiros de equipe, o jogador contratado por 60 milhões de libras já sentiu o carinho da torcida de Anfield. “Recebi muitas mensagens dos torcedores e gostaria de agradecer a eles por isso”, disse Jacquet. “É algo que eu realmente aprecio, já que recebi várias delas antes mesmo de chegar ao clube.”
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