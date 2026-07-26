Quando o zagueiro Jeremy Jacquet, contratado por 60 milhões de libras, fará sua estreia pelo Liverpool? Andoni Iraola dá notícias sobre a condição física dos jogadores após a lesão de Joe Gomez no amistoso contra o Sunderland

Enquanto os torcedores aguardam sua estreia em campo, Jacquet está curtindo muito o processo de adaptação à vida no Liverpool. Tendo se juntado ao elenco para a turnê pelos Estados Unidos, que começou em Chicago, o zagueiro está se adaptando perfeitamente nos bastidores.

“Muito bom, tudo tem corrido muito bem desde que cheguei aqui”, comentou Jacquet sobre suas primeiras semanas. “Acho que é uma verdadeira honra e um grande motivo de orgulho vestir esta camisa vermelha. Já vesti uma camisa vermelha antes, e agora estou prestes a vestir uma segunda, então estou realmente muito feliz.”

O francês também se integrou rapidamente à dinâmica do vestiário. “Eles me receberam muito bem, e estou conhecendo todos cada vez melhor a cada dia”, acrescentou. Jacquet revelou que tem passado bastante tempo com Trey Nyoni, Giovanni Leoni e Hugo Ekitike, ao mesmo tempo em que brincou dizendo que Jeremie Frimpong é “louco”.

Além dos companheiros de equipe, o jogador contratado por 60 milhões de libras já sentiu o carinho da torcida de Anfield. “Recebi muitas mensagens dos torcedores e gostaria de agradecer a eles por isso”, disse Jacquet. “É algo que eu realmente aprecio, já que recebi várias delas antes mesmo de chegar ao clube.”