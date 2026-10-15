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Quando o “sensacional” Jude Bellingham poderá se tornar o maior jogador da história da Inglaterra, enquanto Michael Owen, ex-jogador do Real Madrid e da seleção inglesa, concorda com a avaliação de Roy Keane
De Birmingham ao Bernabéu, passando por Dortmund
Bellingham já é um astro mundial. Os primeiros passos nessa trajetória foram dados quando chegou ao time principal do Birmingham City aos 16 anos. O Birmingham City aposentou sua camisa 22 ao autorizar sua transferência para o Borussia Dortmund em 2020.
Em três temporadas na Alemanha, sua valorização continuou a crescer, levando o Real Madrid a desembolsar uma quantia de nove dígitos pela transferência no verão de 2023. Ele conquistou os títulos de La Liga e Champions League em sua temporada de estreia como “galáctico” no Santiago Bernabéu.
As conversas sobre a Bola de Ouro surgiram pela primeira vez naquele momento. Com sua energia inesgotável e seu faro de gol, Bellingham era considerado um jogador com todos os atributos necessários para ser reconhecido como o melhor do planeta.
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Keane aposta que Bellingham alcançará a grandeza
Desde então, ele enfrentou problemas com lesões, mas uma atuação de sete gols na Copa do Mundo de 2026 recolocou o jogador natural de West Midlands no cenário mundial em grande estilo. Antes disso, ele já havia protagonizado um momento icônico de “quem mais” por seu país na Eurocopa de 2024.
Não há dúvida de que Bellingham se tornou uma figura fundamental para o Real Madrid e a Inglaterra, assumindo a pressão em vez de fugir dela. Ele quer ser o centro das atenções e mostrar seu talento sob os maiores holofotes do esporte.
Keane acredita que a grandeza está à espera de Bellingham, e a lenda do Manchester United sabe muito bem o que é ser um meio-campista incansável e vencedor de títulos. Ele aposta que Bellingham chegará ao topo e consolidará seu lugar entre os imortais.
Quando Bellingham se tornará o maior jogador da história da seleção inglesa?
Questionado se compartilha dessa opinião, o vencedor da Bola de Ouro Owen, que falou com exclusividade à GOAL por cortesia da casa de apostas Tonybet, disse: “Ele é sensacional, não é? Sem dúvida. Tem algo muito especial: o porte físico, a capacidade de correr, a habilidade, a mentalidade.
“Ele cresce nos grandes momentos. Faz gols, gols importantes. Tem muita classe. E, obviamente, joga de forma consistente no mais alto nível, o que vai mantê-lo nesse patamar.
“Não tenho como discordar. Acho que temos no elenco atual dois dos maiores jogadores de todos os tempos, [Harry] Kane e Bellingham. E, quanto à qualidade de Bellingham, ele é simplesmente um jogador brilhante.
“Ele decide partidas, muda o rumo dos jogos. E, se continuar assim, não discordo de Roy Keane. Acho que, daqui a cinco ou seis anos, poderemos estar falando do jogador mais influente, mais talentoso ou melhor da história da Inglaterra. É possível, sim.”
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Kane também está na disputa para ser o melhor da história da Inglaterra
Depois de nomes como Bobby Moore, David Beckham, Bobby Charlton e Wayne Rooney terem dominado os debates sobre o maior jogador da história da Inglaterra, esse título pode trocar de mãos algumas vezes em um futuro não muito distante.
O capitão Kane, que marca gols com frequência, chegou a 91 gols pela seleção e está a uma partida de superar o recorde de jogos de Peter Shilton. Ele pode ser reconhecido como o maior jogador da história da Inglaterra, mas Bellingham pode acabar ficando com esse título. Ele já representou seu país em 60 ocasiões e acredita que poderá conquistar títulos importantes para, enfim, fazer o futebol “voltar para casa” pela primeira vez desde 1966.
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