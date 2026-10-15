Bellingham já é um astro mundial. Os primeiros passos nessa trajetória foram dados quando chegou ao time principal do Birmingham City aos 16 anos. O Birmingham City aposentou sua camisa 22 ao autorizar sua transferência para o Borussia Dortmund em 2020.

Em três temporadas na Alemanha, sua valorização continuou a crescer, levando o Real Madrid a desembolsar uma quantia de nove dígitos pela transferência no verão de 2023. Ele conquistou os títulos de La Liga e Champions League em sua temporada de estreia como “galáctico” no Santiago Bernabéu.

As conversas sobre a Bola de Ouro surgiram pela primeira vez naquele momento. Com sua energia inesgotável e seu faro de gol, Bellingham era considerado um jogador com todos os atributos necessários para ser reconhecido como o melhor do planeta.