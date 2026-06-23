“Quando o Leo entra em ação, todo mundo entra em ação!” - A atuação “dedicada” de Lionel Messi na Copa do Mundo contra a Áustria deixa Lionel Scaloni encantado

Em declarações após a partida, Scaloni destacou o impacto que Messi tem sobre todo o elenco. O técnico da Argentina também comentou sobre o otimismo crescente em torno da defesa do título por parte de sua equipe.

“Quando o Leo entra no ritmo, todo mundo entra no ritmo, e isso é mérito da equipe”, explicou Scaloni, conforme citado pela TyC Sports. “Mesmo quando a equipe estava passando por dificuldades, ele se esforçou, recuperou a bola para o gol, mostrou dedicação. É isso que ele transmite, é impressionante. Não sei mais o que dizer, e não sei se isso é suficiente.

“O público fica animado ao ver a equipe, ao ver como ela compete e se diverte. Há muitas seleções que podem ser campeãs do mundo e vão disputar o título. Algumas das grandes seleções vão vencer, nós estaremos na briga, mas vai ser difícil para todos.”