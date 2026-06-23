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“Quando o Leo entra em ação, todo mundo entra em ação!” - A atuação “dedicada” de Lionel Messi na Copa do Mundo contra a Áustria deixa Lionel Scaloni encantado
Argentina vence a Áustria com Messi na liderança
A Argentina conquistou uma importante vitória no Grupo J contra a Áustria, com Messi marcando dois gols na vitória por 2 a 0 no Dallas Stadium. Embora seus gols tenham sido decisivos, Scaloni destacou outro aspecto do desempenho do experiente atacante que mais o impressionou.
O técnico da Argentina destacou o trabalho defensivo de Messi na jogada que resultou no primeiro gol, ressaltando que sua disposição para lutar pela equipe continua a ser um exemplo a ser seguido. A equipe de Ralf Rangnick tentou atrapalhar a Albiceleste com uma abordagem agressiva e física, mas os jogadores de Scaloni acabaram encontrando uma maneira de superar a resistência e mantiveram seu ímpeto no torneio.
- AFP
Scaloni elogia o exemplo de Messi
Em declarações após a partida, Scaloni destacou o impacto que Messi tem sobre todo o elenco. O técnico da Argentina também comentou sobre o otimismo crescente em torno da defesa do título por parte de sua equipe.
“Quando o Leo entra no ritmo, todo mundo entra no ritmo, e isso é mérito da equipe”, explicou Scaloni, conforme citado pela TyC Sports. “Mesmo quando a equipe estava passando por dificuldades, ele se esforçou, recuperou a bola para o gol, mostrou dedicação. É isso que ele transmite, é impressionante. Não sei mais o que dizer, e não sei se isso é suficiente.
“O público fica animado ao ver a equipe, ao ver como ela compete e se diverte. Há muitas seleções que podem ser campeãs do mundo e vão disputar o título. Algumas das grandes seleções vão vencer, nós estaremos na briga, mas vai ser difícil para todos.”
A Argentina demonstra resiliência à medida que as expectativas aumentam
Embora a Argentina tenha saído vitoriosa, Scaloni deixou claro que o desempenho não foi impecável. Ele comparou o desafio da Áustria ao confronto anterior contra a Argélia e reconheceu que ainda há aspectos a serem melhorados.
“Foi semelhante à partida contra a Argélia, contra um adversário com jogadores de alto nível que dificultam as coisas e estão em boa condição física. Há coisas a corrigir, mas vencer facilita tudo”, disse Scaloni. “Estou convencido de que, quando o adversário tentou nos dificultar as coisas, não tenho tanta certeza se essa superioridade se traduziu em chutes a gol.”
- AFP
Enfrentando o desafio final da fase de grupos
Embora a Albiceleste já tenha garantido sua vaga nas oitavas de final, Messi e seus companheiros continuarão concentrados no confronto contra a Jordânia na última rodada do Grupo J, no Dallas Stadium, no domingo. Com essa certeza, Scaloni tem a oportunidade de fazer rodízio no elenco para dar a jogadores como Giuliano Simeone, Nico Paz e Valentín Barco a chance de serem titulares.