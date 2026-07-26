Quando o Arsenal fará sua mais recente tentativa de contratar o “meio-campista perfeito” Bruno Guimarães - com uma atualização sobre os planos de transferências dos Gunners a ser divulgada

Em seu canal no YouTube, Romano explicou que o Arsenal está pronto para avançar nas negociações após identificar Guimarães como um alvo-chave. “O Arsenal quer o Bruno. Mikel Arteta considera o Bruno uma prioridade máxima. Portanto, espera-se que o Arsenal retome as negociações diretas com o Newcastle a partir da próxima semana”, disse ele. “Mikel Arteta está pressionando para contratar Bruno Guimarães porque o considera o meio-campista perfeito para o projeto do Arsenal.”

Ao atualizar a posição de Guimarães, Romano acrescentou: “O jogador já chegou a um acordo sobre os termos pessoais com o Arsenal. Portanto, o Arsenal e Bruno Guimarães têm um acordo. Mas agora, Bruno está interessado. O Arsenal está pronto, depende do acordo com o Newcastle.”

Ele concluiu: “O Arsenal não está desistindo. O Arsenal está pronto para se empenhar ao máximo pela contratação de Bruno Guimarães. Portanto, este será um momento crucial para essa negociação.”



