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Quando o Arsenal fará sua mais recente tentativa de contratar o “meio-campista perfeito” Bruno Guimarães - com uma atualização sobre os planos de transferências dos Gunners a ser divulgada
O Arsenal se prepara para intensificar a busca por Guimarães
O Arsenal deve intensificar sua busca pelo capitão do Newcastle, Guimarães, com o especialista em transferências Fabrizio Romano revelando que novas negociações entre os clubes devem começar na próxima semana.
O jogador da seleção brasileira surgiu como uma das principais prioridades de Arteta neste mercado de transferências, com relatos sugerindo que o Arsenal está preparando uma oferta de 70 milhões de libras para testar a determinação do Newcastle e garantir a contratação do jogador de 28 anos. Romano também afirmou que os termos pessoais já foram acordados entre o Arsenal e Guimaraes, o que significa que o foco agora se volta para chegar a um acordo com o Newcastle.
- AFP
O plano de transferências do Arsenal é apresentado
Em seu canal no YouTube, Romano explicou que o Arsenal está pronto para avançar nas negociações após identificar Guimarães como um alvo-chave. “O Arsenal quer o Bruno. Mikel Arteta considera o Bruno uma prioridade máxima. Portanto, espera-se que o Arsenal retome as negociações diretas com o Newcastle a partir da próxima semana”, disse ele. “Mikel Arteta está pressionando para contratar Bruno Guimarães porque o considera o meio-campista perfeito para o projeto do Arsenal.”
Ao atualizar a posição de Guimarães, Romano acrescentou: “O jogador já chegou a um acordo sobre os termos pessoais com o Arsenal. Portanto, o Arsenal e Bruno Guimarães têm um acordo. Mas agora, Bruno está interessado. O Arsenal está pronto, depende do acordo com o Newcastle.”
Ele concluiu: “O Arsenal não está desistindo. O Arsenal está pronto para se empenhar ao máximo pela contratação de Bruno Guimarães. Portanto, este será um momento crucial para essa negociação.”
Surgem rumores sobre o astro do Real Madrid, Vinícius Júnior
Embora a contratação de Guimarães continue sendo o foco principal, rumores ousados envolvendo o astro do Real Madrid, Vinícius Júnior, causaram frenesi entre a torcida do Arsenal. Tirar o brasileiro do Bernabéu representa um obstáculo financeiro astronômico, já que o Real Madrid teria fixado um preço de 160 milhões de euros pelo seu craque para dissuadir possíveis interessados. Caso essa transferência sensacional se concretize, o gigante espanhol já teria identificado Yan Diomande, do RB Leipzig, como plano de contingência.
- Getty Images
Dias decisivos pela frente no mercado de transferências
A atenção agora se volta para as negociações entre o Arsenal e o Newcastle. Embora, segundo relatos, os termos pessoais já estejam acertados, os clubes ainda precisam chegar a um acordo antes que qualquer transferência possa ser concluída. Se os Gunners conseguirem finalizar rapidamente o acordo, garantir seu principal alvo representaria uma forte demonstração de intenções para a nova temporada por parte dos atuais campeões. O Arsenal está plenamente ciente do desejo do jogador de se transferir e buscará garantir que a negociação não pare nos próximos dias cruciais.
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