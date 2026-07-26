Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Bruno GuimaraesGetty
Muhammad Zaki

Traduzido por

Quando o Arsenal fará sua mais recente tentativa de contratar o “meio-campista perfeito” Bruno Guimarães - com uma atualização sobre os planos de transferências dos Gunners a ser divulgada

Mercado da bola
B. Guimaraes
Arsenal
Newcastle
Premier League

O Arsenal está pronto para intensificar sua busca pelo capitão do Newcastle United, Bruno Guimarães, já que Mikel Arteta identificou o brasileiro como a contratação ideal para o meio-campo. Segundo relatos, os Gunners estão preparando uma oferta gigantesca de 70 milhões de libras para testar a determinação dos Magpies, enquanto os termos pessoais já foram acordados antes de uma semana crucial de negociações.

  • O Arsenal se prepara para intensificar a busca por Guimarães

    O Arsenal deve intensificar sua busca pelo capitão do Newcastle, Guimarães, com o especialista em transferências Fabrizio Romano revelando que novas negociações entre os clubes devem começar na próxima semana.

    O jogador da seleção brasileira surgiu como uma das principais prioridades de Arteta neste mercado de transferências, com relatos sugerindo que o Arsenal está preparando uma oferta de 70 milhões de libras para testar a determinação do Newcastle e garantir a contratação do jogador de 28 anos. Romano também afirmou que os termos pessoais já foram acordados entre o Arsenal e Guimaraes, o que significa que o foco agora se volta para chegar a um acordo com o Newcastle.


    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    O plano de transferências do Arsenal é apresentado

    Em seu canal no YouTube, Romano explicou que o Arsenal está pronto para avançar nas negociações após identificar Guimarães como um alvo-chave. “O Arsenal quer o Bruno. Mikel Arteta considera o Bruno uma prioridade máxima. Portanto, espera-se que o Arsenal retome as negociações diretas com o Newcastle a partir da próxima semana”, disse ele. “Mikel Arteta está pressionando para contratar Bruno Guimarães porque o considera o meio-campista perfeito para o projeto do Arsenal.”

    Ao atualizar a posição de Guimarães, Romano acrescentou: “O jogador já chegou a um acordo sobre os termos pessoais com o Arsenal. Portanto, o Arsenal e Bruno Guimarães têm um acordo. Mas agora, Bruno está interessado. O Arsenal está pronto, depende do acordo com o Newcastle.”

    Ele concluiu: “O Arsenal não está desistindo. O Arsenal está pronto para se empenhar ao máximo pela contratação de Bruno Guimarães. Portanto, este será um momento crucial para essa negociação.”


  • Surgem rumores sobre o astro do Real Madrid, Vinícius Júnior

    Embora a contratação de Guimarães continue sendo o foco principal, rumores ousados envolvendo o astro do Real Madrid, Vinícius Júnior, causaram frenesi entre a torcida do Arsenal. Tirar o brasileiro do Bernabéu representa um obstáculo financeiro astronômico, já que o Real Madrid teria fixado um preço de 160 milhões de euros pelo seu craque para dissuadir possíveis interessados. Caso essa transferência sensacional se concretize, o gigante espanhol já teria identificado Yan Diomande, do RB Leipzig, como plano de contingência.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Mikel ArtetaGetty Images

    Dias decisivos pela frente no mercado de transferências

    A atenção agora se volta para as negociações entre o Arsenal e o Newcastle. Embora, segundo relatos, os termos pessoais já estejam acertados, os clubes ainda precisam chegar a um acordo antes que qualquer transferência possa ser concluída. Se os Gunners conseguirem finalizar rapidamente o acordo, garantir seu principal alvo representaria uma forte demonstração de intenções para a nova temporada por parte dos atuais campeões. O Arsenal está plenamente ciente do desejo do jogador de se transferir e buscará garantir que a negociação não pare nos próximos dias cruciais.

Amistosos de clubes
Bristol City crest
Bristol City
BRC
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Amistosos de clubes
Girona crest
Girona
GIR
Arsenal crest
Arsenal
ARS