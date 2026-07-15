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Thomas Hindle

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Quando Lionel Messi voltará ao Inter Miami? Robert Lewandowski conseguirá transformar o Chicago Fire? Cinco perguntas com o retorno da MLS após a pausa para a Copa do Mundo

Especiais e Opinião
Inter Miami CF
Chicago Fire FC
L. Messi
R. Lewandowski

A MLS retorna após a pausa para a Copa do Mundo, com Lionel Messi enfrentando um prazo incerto, Robert Lewandowski e Antoine Griezmann chegando, e o Nashville SC ditando o ritmo.

Nós nos lembramos de você, MLS. Sim, a liga teve que dar um passo à parte durante a Copa do Mundo. A primeira divisão do futebol americano pode estar firmemente no centro das atenções atualmente, mas a Copa do Mundo ainda é a rainha.

Bem, o grande evento está quase no fim. Com as duas semifinais da Copa do Mundo decididas — e a final se aproximando —, podemos voltar a prestar atenção na MLS. Foi uma temporada excelente antes da pausa para a Copa do Mundo. O San Jose Earthquakes e o Vancouver Whitecaps tiveram um desempenho excelente na região oeste. O Nashville e o Inter Miami foram impressionantes na região leste.

Agora, temos duas megaestrelas globais — Antoine Griezmann e Robert Lewandowski — se juntando a uma liga já repleta de astros (e, supostamente, há mais a caminho). Juntando tudo isso, os últimos meses da temporada prometem ser intrigantes.


A GOAL analisa as cinco principais questões agora que a MLS retoma suas atividades...

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 MLSGetty

    Quando Lionel Messi voltará a jogar?

    Bem, Lionel Messi quebrou praticamente todos os recordes possíveis na MLS na última temporada. Foi a melhor campanha individual que esta liga já viu, sem exceção. Ele também não deu sinais de desaceleração em 2026, marcando 12 gols e dando oito assistências em 14 partidas pelos Herons. Ele também tem sido incrível na Copa do Mundo, liderando a disputa pela Chuteira de Ouro com oito gols e somando quatro assistências.

    A questão agora é quando Miami o verá novamente. A vitória da Argentina sobre a Inglaterra na semifinal significa que Messi disputará mais uma final de Copa do Mundo, levando um verão já exaustivo ao seu limite absoluto. Os clubes costumam dar aos jogadores várias semanas — e, às vezes, até um mês — para se recuperarem após um torneio dessa magnitude, especialmente aos veteranos que carregaram uma carga de trabalho tão pesada.

    Isso pode deixar o Miami sem seu jogador mais importante por uma parte significativa da reta final da MLS. Já tem sido uma temporada irregular no sul da Flórida, com Javier Mascherano deixando o cargo menos de dois meses após o início da campanha e Guillermo Hoyos sendo contratado para substituí-lo. Hoyos tem laços estreitos com Messi, mas ainda é relativamente desconhecido como técnico. Ainda assim, o Miami ocupa a segunda posição na Conferência Leste e continua bem posicionado para disputar o título.

    Tudo, porém, gira em torno de Messi. O Miami precisa superar sua ausência, dar a ele tempo suficiente para se recuperar e resistir à tentação de apressar seu retorno. Se ele voltar saudável e revigorado, os Herons devem estar entre os favoritos à MLS Cup. Se a Copa do Mundo causar um desgaste físico ou emocional duradouro, o restante da temporada do Miami pode se tornar muito mais complicado.

    • Publicidade
  • Orlando City SC v Tampa Bay RowdiesGetty Images Sport

    Como Antoine Griezmann vai se adaptar?

    Antoine Griezmann há anos quer jogar na MLS. É raro ver jogadores de futebol serem tão sinceros sobre suas ambições profissionais futuras, mas o amor de Griezmann pelos Estados Unidos é bem conhecido, e ao assinar com o Orlando City, ele realizou seu sonho. Ele marcou um gol em seu primeiro amistoso pelo clube e parece estar se divertindo muito até agora.



    Mas há uma diferença entre amistosos e competições oficiais. E o fato é que o Orlando City vem apresentando um desempenho historicamente ruim este ano. Ainda assim, com a contratação de Daryl Dike praticamente fechada, parece que os tempos podem estar mudando na Flórida. A questão é: será que Griezmann vai conseguir começar com o pé direito?

  • 로베르트 레반도프스키 (Robert Lewandowski)Getty Images

    Será que Robert Lewandowski vai conseguir marcar muitos gols?

    A tentativa do Chicago Fire de contratar Robert Lewandowski durou meses. Assim que ficou claro que o Barcelona não ofereceria um novo contrato ao experiente atacante, o Fire passou a se empenhar em convencer o grandalhão polonês de que a MLS — e Chicago — deveriam ser seu próximo destino.

    Os números sugerem que ele ainda tem muito a oferecer. Lewandowski encerrou sua carreira no Barcelona com 119 gols em 191 partidas, incluindo 42 em 52 jogos durante a temporada 2024-25 e outros 18 em sua última temporada. Ele também deixa a Europa como o terceiro maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, com 109 gols, e com mais de 700 gols marcados por clubes e pela seleção. Ele continuou marcando gols no mais alto nível até o último momento.

    Agora vem a parte um pouco mais complicada. Lewandowski passou as últimas semanas treinando na Europa, mas não joga uma partida oficial há alguns meses. Mesmo que ele continue bem acima do nível técnico exigido pela MLS, não há garantia de que se adaptará imediatamente. Ninguém é realmente uma aposta certa nesta liga. As viagens são exaustivas, os jogos podem ser caóticos e, aos 37 anos, talvez ele leve algum tempo para reencontrar sua precisão.

    Ainda assim, essa contratação deve dar certo fora de campo antes mesmo de Lewandowski marcar um gol. Chicago tem uma das maiores comunidades polonesas fora da Polônia, e a chegada do maior jogador de todos os tempos do país deve encher as arquibancadas do Soldier Field. Para um clube que ainda tenta se restabelecer como uma das principais atrações esportivas da cidade, isso importa quase tanto quanto o que ele faz na área.

    O Chicago já tinha um ataque bastante bom antes da chegada de Lewandowski. Será que ele conseguirá se adaptar rapidamente, transformar esse ataque no melhor da MLS e fazer com que o Fire pareça um verdadeiro candidato ao título?

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quais estrelas da Seleção Masculina dos EUA — se é que haverá alguma — vão mudar de clube?

    A MLS e seus torcedores passaram anos esperando que a Copa do Mundo de 2026 fosse o momento em que alguns dos maiores nomes da Seleção Masculina dos EUA (USMNT) finalmente começassem a voltar para casa. Até agora, essa esperada onda de contratações após o torneio ainda não se concretizou.

    O NYCFC teria grande interesse em Christian Pulisic, que está entrando no último ano garantido de seu contrato com o Milan. Mas o clube italiano também detém uma opção para mantê-lo até 2028 e, segundo relatos, deixou claro que ele não está à venda. Aos 27 anos, e com muito futebol europeu de alto nível ainda pela frente, não parece haver uma razão esportiva óbvia para Pulisic fazer a mudança neste momento.

    Weston McKennie, por sua vez, efetivamente se retirou das negociações ao assinar um novo contrato com a Juventus até 2030. Nenhuma outra peça importante do dominó caiu também. Apesar de todo o falatório de que a Copa do Mundo criaria um momento natural de retorno para esta geração, a maioria dos jogadores consagrados da Seleção dos EUA que atuam na Europa parece confortável em permanecer exatamente onde está.

    No entanto, houve alguma movimentação mais abaixo na hierarquia do elenco. O Orlando City estaria finalizando o retorno de Dike, um atacante que às vezes é convocado para a seleção americana e que se tornou uma estrela na MLS antes de deixar o clube para jogar no West Brom em 2022. Lesões interromperam repetidamente seus quatro anos e meio na Inglaterra, e um retorno a um ambiente familiar pode ser exatamente o que ele precisa para reiniciar sua carreira. Não é o tipo de contratação americana sensacional que a MLS talvez tivesse imaginado após a Copa do Mundo, mas ainda assim é uma jogada sensata tanto para o jogador quanto para o clube.

    Ainda há tempo para que isso mude. A janela secundária de transferências da MLS só se abriu esta semana e permanecerá aberta até 2 de setembro, enquanto as negociações na Europa também começam a ganhar ritmo. Mais acordos serão discutidos, e talvez algum dos grandes nomes possa ser atraído. Por enquanto, porém, o grande retorno à seleção americana continua sendo mais teoria do que realidade.

  • Sam SurridgeGetty

    O Nashville SC é um time de verdade?

    Ninguém conseguia chegar perto do Nashville no início da temporada. A equipe de B.J. Callaghan dominou a liga nas primeiras 14 partidas, perdendo apenas uma vez e sofrendo apenas 11 gols. A chegada de Cristian Espinoza pela ala direita já parece ser uma das melhores contratações da janela de transferências, enquanto Sam Surridge e Hany Mukhtar redescobriram sua melhor forma.

    E, no entanto, apesar de ter saído da pausa da Copa do Mundo no topo da classificação da MLS, o Nashville não está tratando isso como um produto acabado. O clube está finalizando as contratações do ponta tunisiano Elias Saad, que deve chegar do FC Augsburg, da Bundesliga, e do meio-campista senegalês Famara Camara, de 21 anos.

    Nenhuma dessas contratações muda necessariamente a cara do time, mas esse não é o ponto. O Nashville já conta com as estrelas e a estrutura necessárias para vencer. O que precisa agora é de mais profundidade no elenco, um pouco mais de imprevisibilidade e jogadores descansados o suficiente para sobreviver ao que promete ser uma segunda metade de temporada exaustiva.

    Para um time que já se consolidou como referência da liga, é exatamente assim que uma boa janela de transferências deve ser: identificar os poucos pontos fracos restantes, reforçá-los e tornar um time já excelente ainda mais difícil de ser alcançado.

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