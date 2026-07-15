A MLS e seus torcedores passaram anos esperando que a Copa do Mundo de 2026 fosse o momento em que alguns dos maiores nomes da Seleção Masculina dos EUA (USMNT) finalmente começassem a voltar para casa. Até agora, essa esperada onda de contratações após o torneio ainda não se concretizou.

O NYCFC teria grande interesse em Christian Pulisic, que está entrando no último ano garantido de seu contrato com o Milan. Mas o clube italiano também detém uma opção para mantê-lo até 2028 e, segundo relatos, deixou claro que ele não está à venda. Aos 27 anos, e com muito futebol europeu de alto nível ainda pela frente, não parece haver uma razão esportiva óbvia para Pulisic fazer a mudança neste momento.

Weston McKennie, por sua vez, efetivamente se retirou das negociações ao assinar um novo contrato com a Juventus até 2030. Nenhuma outra peça importante do dominó caiu também. Apesar de todo o falatório de que a Copa do Mundo criaria um momento natural de retorno para esta geração, a maioria dos jogadores consagrados da Seleção dos EUA que atuam na Europa parece confortável em permanecer exatamente onde está.

No entanto, houve alguma movimentação mais abaixo na hierarquia do elenco. O Orlando City estaria finalizando o retorno de Dike, um atacante que às vezes é convocado para a seleção americana e que se tornou uma estrela na MLS antes de deixar o clube para jogar no West Brom em 2022. Lesões interromperam repetidamente seus quatro anos e meio na Inglaterra, e um retorno a um ambiente familiar pode ser exatamente o que ele precisa para reiniciar sua carreira. Não é o tipo de contratação americana sensacional que a MLS talvez tivesse imaginado após a Copa do Mundo, mas ainda assim é uma jogada sensata tanto para o jogador quanto para o clube.

Ainda há tempo para que isso mude. A janela secundária de transferências da MLS só se abriu esta semana e permanecerá aberta até 2 de setembro, enquanto as negociações na Europa também começam a ganhar ritmo. Mais acordos serão discutidos, e talvez algum dos grandes nomes possa ser atraído. Por enquanto, porém, o grande retorno à seleção americana continua sendo mais teoria do que realidade.