Quando Jesse Lingard fará sua estreia pelo Corinthians? Grandes novidades sobre o “humilde” ex-jogador do Manchester United, que busca impressionar o ex-técnico da Seleção Brasileira Dorival Júnior

Desde que chegou ao centro de treinamento Joaquim Grava no início de março, Lingard passou por um programa intensivo de preparação física de 29 dias para recuperar a forma para os jogos. O experiente meio-campista assinou com o gigante brasileiro um contrato de curto prazo até o final do ano, com opção de renovação por mais 12 meses, após deixar o FC Seoul em janeiro. Apesar de seu currículo de destaque, a comissão técnica do clube ficou impressionada com seu empenho em se adaptar à cultura futebolística local. Sua integração ao elenco foi perfeita, e a comissão técnica agora está confiante de que ele está fisicamente preparado para contribuir com os esforços da equipe principal.