Getty Images Sport
Traduzido por
Quando Jesse Lingard fará sua estreia pelo Corinthians? Grandes novidades sobre o “humilde” ex-jogador do Manchester United, que busca impressionar o ex-técnico da Seleção Brasileira Dorival Júnior
Deixando sua marca em São Paulo
Desde que chegou ao centro de treinamento Joaquim Grava no início de março, Lingard passou por um programa intensivo de preparação física de 29 dias para recuperar a forma para os jogos. O experiente meio-campista assinou com o gigante brasileiro um contrato de curto prazo até o final do ano, com opção de renovação por mais 12 meses, após deixar o FC Seoul em janeiro. Apesar de seu currículo de destaque, a comissão técnica do clube ficou impressionada com seu empenho em se adaptar à cultura futebolística local. Sua integração ao elenco foi perfeita, e a comissão técnica agora está confiante de que ele está fisicamente preparado para contribuir com os esforços da equipe principal.
- AFP
Uma abordagem “humilde” ao treinamento
De acordo com a ESPN, o ex-jogador do United tem se mostrado um profissional dedicado, que está tentando se adaptar o mais rápido possível para estar à disposição da comissão técnica, com fontes descrevendo sua personalidade como “humilde” e “muito fácil de conviver”. Diz-se que Lingard já conquistou o respeito do ex-técnico da Seleção Brasileira Dorival Júnior e de sua comissão técnica.
O fraco início do Corinthians na temporada de 2026
As expectativas em torno da estreia de Lingard são altas, já que o Corinthians se encontra atualmente na 11ª posição da Série A brasileira. Com apenas 10 pontos nas oito primeiras partidas — sendo duas vitórias, quatro empates e duas derrotas —, o time tem enfrentado dificuldades para encontrar criatividade no terço final do campo. O Corinthians vê a contratação de um jogador com o pedigree europeu de Lingard como um passo crucial para trazer à equipe a experiência de alto nível de que tanto necessita.
- AFP
O teste decisivo do Maracanã
Lingard está prestes a fazer sua estreia no Maracanã contra o Fluminense, no dia 1º de abril, dando início a uma sequência decisiva que inclui um confronto em casa contra o Internacional, no dia 5 de abril, e uma viagem para enfrentar o Club Atlético Platense pela Copa Libertadores, no dia 9 de abril. Essa agenda lotada servirá como o teste definitivo para a preparação física e a versatilidade tática do inglês, que busca garantir seu futuro a longo prazo sob o comando de Dorival.