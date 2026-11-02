Quando Hayden Hackney, eleito o melhor jogador da temporada da Championship, será presença constante no Everton? Ex-atacante do clube avalia transferência de 24 milhões de libras
Hackney não conseguiu o acesso com o Middlesbrough
Natural do nordeste da Inglaterra, Hackney era cobiçado havia vários meses antes de concluir sua transferência por uma quantia elevada para Merseyside. Ele brilhou na segunda divisão inglesa e esperava conquistar o acesso à elite com o clube de sua infância.
Uma lesão em um momento inoportuno o impediu de ter o impacto desejado na campanha do Middlesbrough pelo acesso em 2025-26. Depois de entrar em campo e atuar por 20 minutos, ele terminou em lágrimas a dolorosa derrota para o Hull City na final dos playoffs, no estádio de Wembley.
Com o Middlesbrough deixando escapar o acesso da forma mais dolorosa, Hackney acabaria deixando o Riverside Stadium na última janela de transferências. Vários clubes o tinham em seus respectivos radares de contratações, mas o Everton acabou vencendo a disputa pela contratação tão cobiçada.
O talentoso meia vem sendo integrado gradualmente à Premier League. Sua única partida como titular na competição foi contra o Crystal Palace, em 22 de agosto. Desde então, entrou em campo seis vezes saindo do banco. Ele, porém, marcou seu primeiro gol pelo Everton na vitória por 3 a 1 sobre o Newcastle pela Copa da Liga Inglesa, que garantiu ao time de David Moyes uma vaga nas quartas de final da competição.
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Meia talentoso é cotado para ganhar espaço regular no Everton
Questionado se a participação limitada de Hackney surpreende, já que sua reputação havia crescido rapidamente no Middlesbrough, Beckford, que falou em parceria com a FreeBets, que reúne os melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL: “Sim e não. Sim, pelo que ele conseguiu na temporada passada. Sua trajetória é fenomenal. Ele tem muito talento e um grande futuro pela frente, desde que se mantenha em forma, continue aprendendo e evoluindo.
“Mas, por outro lado, não me surpreende tanto, porque o salto da League One para a Championship e depois para a Premier League é enorme. Ainda mais em um clube como o Everton, que tem uma identidade própria. Antes de ser lançado em campo, é preciso, acima de tudo, conhecer e entender essa identidade.
“Já trabalhei com o treinador, David Moyes, e ele quer ter certeza de que você entendeu o plano primeiro. Seja para jogar uma partida, cinco ou todas, ele quer que você entenda, antes de mais nada, que precisa se dedicar mais do que qualquer outra pessoa. Você faz o que a equipe técnica pede, mantém a disciplina e, então, ganha liberdade para fazer o que quiser.
“Não me surpreenderia se, depois de 10, 12 ou 15 jogos, começássemos a vê-lo muito mais e ele passasse a jogar com mais regularidade. Mas, primeiro, é preciso entender as funções e as expectativas.”
Dibling tem tido dificuldades para se destacar após transferência de alto valor
O Everton ganhou mais um jogador criativo de grande potencial ao tirar Tyler Dibling do Southampton por £ 42 milhões (US$ 56 milhões) em 2025. Ele ainda busca seu primeiro gol pelo Everton e fez apenas 17 partidas em sua temporada de estreia no novo clube.
Aos 20 anos, o habilidoso ponta ainda tem tempo a seu favor, especialmente diante das crescentes dúvidas sobre o futuro de Jack Grealish no clube, mas seu progresso foi, de certa forma, prejudicado.
Questionado sobre a situação, enquanto Hackney tenta evitar um destino semelhante, Beckford acrescentou: “Ele encontrou dificuldades em alguns momentos. Há uma expectativa, uma pressão que vem com o fato de representar o Everton. É um clube enorme, que já teve grandes jogadores antes de nós.
“Dizer que o desenvolvimento dele foi prejudicado é algo um pouco difícil de aceitar. Não que eu necessariamente discorde disso. Acho que ele está aprendendo na prática e, às vezes, é preciso dar um passo para trás enquanto se aprende para compreender tudo plenamente. É daí que vem o progresso. Acho que essa é a fase em que ele está agora.”
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Jogos do Everton em 2026-27: visita ao Newcastle é o próximo compromisso
Dibling também foi titular na vitória do Everton sobre o Newcastle na copa e espera voltar a ter papel de destaque, enquanto Hackney também busca mais minutos, quando o time de Moyes enfrentar o mesmo adversário no St James’ Park, pela Premier League, na segunda-feira.
O Everton chega à partida na 14ª posição da tabela, após somar apenas um ponto nos últimos três jogos da primeira divisão, mas pode subir até a sétima posição com uma vitória, em um campeonato que segue muito disputado, com as equipes próximas na classificação.
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