Natural do nordeste da Inglaterra, Hackney era cobiçado havia vários meses antes de concluir sua transferência por uma quantia elevada para Merseyside. Ele brilhou na segunda divisão inglesa e esperava conquistar o acesso à elite com o clube de sua infância.

Uma lesão em um momento inoportuno o impediu de ter o impacto desejado na campanha do Middlesbrough pelo acesso em 2025-26. Depois de entrar em campo e atuar por 20 minutos, ele terminou em lágrimas a dolorosa derrota para o Hull City na final dos playoffs, no estádio de Wembley.

Com o Middlesbrough deixando escapar o acesso da forma mais dolorosa, Hackney acabaria deixando o Riverside Stadium na última janela de transferências. Vários clubes o tinham em seus respectivos radares de contratações, mas o Everton acabou vencendo a disputa pela contratação tão cobiçada.

O talentoso meia vem sendo integrado gradualmente à Premier League. Sua única partida como titular na competição foi contra o Crystal Palace, em 22 de agosto. Desde então, entrou em campo seis vezes saindo do banco. Ele, porém, marcou seu primeiro gol pelo Everton na vitória por 3 a 1 sobre o Newcastle pela Copa da Liga Inglesa, que garantiu ao time de David Moyes uma vaga nas quartas de final da competição.