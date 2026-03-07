Getty
Quando Harry Kane retornará? O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, dá informações incertas sobre a lesão após a rara ausência do atacante inglês
Kompany continua sem se comprometer quanto à condição física de Kane
A Allianz Arena ficou sem seu craque Kane devido a uma lesão na panturrilha. Ele não foi incluído na escalação do Bayern para a vitória por 4 a 1 sobre o Monchengladbach. Embora os relatos iniciais sugerissem que o jogador de 31 anos estava simplesmente descansando por precaução, a situação mudou após o apito final.
O prolífico atacante está atualmente lutando para se recuperar, o que colocou em dúvida sua participação na competição europeia. Apesar de seu desempenho dominante no campeonato nacional, a falta de clareza sobre o artilheiro da Bundesliga tem causado preocupação entre os torcedores do Bayern.
Aumentam as preocupações antes da viagem à Europa
Ao falar com a imprensa após a vitória, Kompany foi questionado diretamente se seu craque estaria pronto para liderar o ataque na Itália. O técnico belga optou por uma abordagem cautelosa, recusando-se a garantir que Kane viajaria com a equipe.
“Esperamos que sim”, afirmou Kompany quando questionado se Kane estaria em condições físicas (conforme relatado pelo iMiaSanMia no X). “Se ele conseguir, ótimo. Caso contrário, faremos com os jogadores que temos.”
Essa atualização pareceu significativamente mais reservada do que a avaliação pré-jogo de Kompany, em que ele caracterizou a questão como “nada sério”. A mudança de tom sugere que a equipe médica ainda está monitorando a reação do centroavante ao tratamento antes de dar-lhe luz verde para a competição continental de alta intensidade.
Nicolas Jackson entra no vazio
Na ausência do seu principal número nove, Jackson, emprestado pelo Chelsea, teve uma rara oportunidade de ser titular e aproveitou-a para marcar um golo. O seu desempenho, ao lado do sempre impressionante Jamal Musiala, provou que o Bayern tem profundidade suficiente para lidar com as tarefas domésticas, mesmo sem o seu avançado recordista.
No entanto, as fases eliminatórias da Liga dos Campeões apresentam um nível de pressão diferente. Embora Kompany possa ser tentado a jogar pelo seguro para evitar uma longa ausência de Kane, a precisão do capitão da Inglaterra continua sendo um componente vital na busca do Bayern pelo título nesta temporada.
Jogo tático ou golpe genuíno?
O foco do Bayern agora muda totalmente para a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atalanta, na terça-feira. Ainda há uma chance de Kompany manter sua estratégia em segredo para atrapalhar a organização defensiva do time italiano, forçando-o a elaborar vários cenários de ataque.
O gigante alemão chega ao jogo em grande forma, após seis vitórias consecutivas em todas as competições. Atualmente líder da Bundesliga, o Bayern tentará traduzir seu domínio nacional para o cenário europeu quando viajar para Bergamo.
