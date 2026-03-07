Quando Harry Kane retornará? O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, dá informações incertas sobre a lesão após a rara ausência do atacante inglês

A Allianz Arena ficou sem seu craque Kane devido a uma lesão na panturrilha. Ele não foi incluído na escalação do Bayern para a vitória por 4 a 1 sobre o Monchengladbach. Embora os relatos iniciais sugerissem que o jogador de 31 anos estava simplesmente descansando por precaução, a situação mudou após o apito final.

O prolífico atacante está atualmente lutando para se recuperar, o que colocou em dúvida sua participação na competição europeia. Apesar de seu desempenho dominante no campeonato nacional, a falta de clareza sobre o artilheiro da Bundesliga tem causado preocupação entre os torcedores do Bayern.