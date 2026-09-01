A janela de transferências de verão na Itália fechará as portas na terça-feira, 1º de setembro, com horário marcado para as 20h para a Serie A, a Serie B e a Serie C. Mas nem todas as ligas definiram o mesmo prazo final.
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Quando fecha a janela de transferências na Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e Arábia Saudita
As cinco principais ligas da Europa
Como funciona nas outras cinco principais ligas? A Premier League fechará a janela às 24h (horário da Itália; no Reino Unido serão 23h). O mesmo vale para La Liga, que fixou o encerramento das negociações para as 24h. A Ligue 1 também fechará em 1º de setembro, e o horário foi definido, assim como na Itália, para as 20h, e a Bundesliga segue a mesma linha. Já a Turquia terá alguns dias a mais e encerrará a janela no dia 4 de setembro.
TODAS AS DATAS
A seguir, as datas e os horários do início e do fim da janela de transferências de verão nos principais campeonatos europeus e no mercado da Arábia Saudita, que nos últimos anos se revelou um fator para diversos clubes europeus:
De segunda-feira, 29 de junho, a terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 20h00 – Serie A (Itália)
De quarta-feira, 1º de julho, a terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 20h00 – Bundesliga (Alemanha)
De quarta-feira, 1º de julho, a terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 20h00 – Ligue 1 (França)
De quarta-feira, 1º de julho, a terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 23h59 – La Liga (Espanha)
De segunda-feira, 15 de junho, a terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 23h59 – Premier League (Inglaterra)
De quarta-feira, 22 de julho, a segunda-feira, 12 de outubro de 2026 – Saudi Pro League (Arábia Saudita)
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