Quando fecha a janela de transferências na Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e Arábia Saudita

A seguir, as datas e os horários do início e do fim da janela de transferências de verão nos principais campeonatos europeus e no mercado da Arábia Saudita, que nos últimos anos se revelou um fator para diversos clubes europeus:





De segunda-feira, 29 de junho, a terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 20h00 – Serie A (Itália)

De quarta-feira, 1º de julho, a terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 20h00 – Bundesliga (Alemanha)

De quarta-feira, 1º de julho, a terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 20h00 – Ligue 1 (França)

De quarta-feira, 1º de julho, a terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 23h59 – La Liga (Espanha)

De segunda-feira, 15 de junho, a terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 23h59 – Premier League (Inglaterra)

De quarta-feira, 22 de julho, a segunda-feira, 12 de outubro de 2026 – Saudi Pro League (Arábia Saudita)