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Zirkzee Juve buonaGetty Images

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Quando fecha a janela de transferências na Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e Arábia Saudita

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A janela de transferências de verão na Itália fechará as portas na terça-feira, 1º de setembro, com horário marcado para as 20h para a Serie A, a Serie B e a Serie C. Mas nem todas as ligas definiram o mesmo prazo final.

  • As cinco principais ligas da Europa

    Como funciona nas outras cinco principais ligas? A Premier League fechará a janela às 24h (horário da Itália; no Reino Unido serão 23h). O mesmo vale para La Liga, que fixou o encerramento das negociações para as 24h. A Ligue 1 também fechará em 1º de setembro, e o horário foi definido, assim como na Itália, para as 20h, e a Bundesliga segue a mesma linha. Já a Turquia terá alguns dias a mais e encerrará a janela no dia 4 de setembro.


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  • TODAS AS DATAS

    A seguir, as datas e os horários do início e do fim da janela de transferências de verão nos principais campeonatos europeus e no mercado da Arábia Saudita, que nos últimos anos se revelou um fator para diversos clubes europeus:


    De segunda-feira, 29 de junho, a terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 20h00 – Serie A (Itália)

    De quarta-feira, 1º de julho, a terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 20h00 – Bundesliga (Alemanha)

    De quarta-feira, 1º de julho, a terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 20h00 – Ligue 1 (França)

    De quarta-feira, 1º de julho, a terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 23h59 – La Liga (Espanha)

    De segunda-feira, 15 de junho, a terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 23h59 – Premier League (Inglaterra)

    De quarta-feira, 22 de julho, a segunda-feira, 12 de outubro de 2026 – Saudi Pro League (Arábia Saudita)

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