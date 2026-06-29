Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Yan DiomandeGetty Images

Traduzido por

Quando encerra a janela de transferências na Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e Arábia Saudita

Mercado da bola
Campeonato Italiano
Campeonato Francês
La Liga
Bundesliga
Premier League

O mercado de transferências de verão na Itália começou hoje, segunda-feira, 29 de junho, e será encerrado na terça-feira, 1º de setembro, às 20h, para a Série A, a Série B e a Série C. Mas nem todas as ligas estabeleceram o mesmo prazo final.

  • OS 5 PRINCIPAIS CAMPIONATOS DA EUROPA

    Como funciona nas outras cinco principais ligas? A Premier League encerrará a janela de transferências às 24h (horário italiano; no Reino Unido, serão 23h). O mesmo vale para a La Liga espanhola, que fixou o encerramento das negociações para as 24h. A Ligue 1 também encerrará no dia 1º de setembro, com o horário definido, assim como na Itália, para as 20h, e a Bundesliga segue a mesma linha.


    • Publicidade

  • TODAS AS DATAS

    A seguir, as datas e os horários de início e término da janela de transferências de verão nos principais campeonatos europeus e na janela de transferências da Arábia Saudita, que nos últimos anos tem se revelado um fator importante para vários clubes europeus:


    De segunda-feira, 29 de junho, a terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 20h – Série A (Itália)

    De quarta-feira, 1º de julho, a terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 20h – Bundesliga (Alemanha)

    De quarta-feira, 1º de julho, a terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 20h – Ligue 1 (França)

    De quarta-feira, 1º de julho, a terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 23h59 – La Liga (Espanha)

    De segunda-feira, 15 de junho, a terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 23h59 – Premier League (Inglaterra)

    De quarta-feira, 22 de julho, a segunda-feira, 12 de outubro de 2026 – Saudi Pro League (Arábia Saudita)